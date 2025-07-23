Deine Woche im Überblick

Diese Woche bringt dir, lieber Steinbock, durch Venus extra Charme, was ideal für Neuanfänge ist. Während der Übergang ins neue Jahr Altes abschließt, gibt dir Jupiter Zuversicht für große Pläne. Besonders am Wochenende glänzt du in sozialen Situationen dank Merkurs Unterstützung. Der Wetter-Check: Trotz der kühlen Temperaturen von 0-5 °C, ist es die perfekte Zeit, um sich in warme Mode zu hüllen und neue Ziele zu setzen.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Kalte Temperaturen und Schnee prägen diese Woche. Nutze die Zeit für kuschelige Mode und ein heißes Getränk, um dich gegen das Wetter zu wappnen. Es gibt keine bundesweiten Feiertage, aber vielleicht finden in deiner Region besondere Winterevents statt.

Abenteuer & Lifestyle

Jupiter weckt deine Abenteuerlust, auch wenn keine große Reise ansteht. Ein spontaner Ausflug oder ein neues Restaurant bringt frischen Wind. Merkur macht dich neugierig auf Neues, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, auch mal ohne Plan loszuziehen und Neues zu entdecken.

Body-Soul-Balance

Mars schenkt dir diese Woche Power für intensive Workouts, um dich richtig auszupowern. Gleichzeitig erinnert dich Venus, auch auf Entspannung zu achten, wie z.B. bei einem ruhigen Abend mit deinem Lieblingsbuch. Der Mond verstärkt deine Intuition, also vertraue deinen Gefühlen und gönn dir Self-Care-Momente.

Beziehung & Erfolg

Diese Woche strahlst du in deiner Beziehung, dank Venus, was dir harmonische Momente beschert. Singles dürfen sich auf spannende Begegnungen freuen, besonders am Mittwoch, wenn Merkur für die richtigen Worte sorgt. Im Job gibt dir Mars die nötige Energie, um deine Projekte mit Durchsetzungskraft anzugehen. Deine Kreativität ist besonders stark, was dir helfen wird, neue Chancen zu ergreifen. Saturn unterstützt dich dabei, fokussiert zu bleiben und deine beruflichen Ziele klar zu verfolgen.

Glück & Chancen

Starte jeden Morgen mit einer Dankbarkeitsroutine. Jupiter verstärkt diese Woche positive Vibes und öffnet dir die Augen für die schönen Momente. Der Mond unterstützt deine Intuition besonders stark, also vertraue auf dein Bauchgefühl bei Entscheidungen!

Weekday-Sneak-Peek