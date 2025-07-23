Deine Woche im Überblick

Liebe Steinbock, diese Woche lädt die Venus dich ein, deine Beziehungen zu vertiefen und mutige Entscheidungen zu treffen. Die Temperaturen im Norden bleiben kühl und regenreich, also packe deinen Lieblingsmantel ein. Merkur bringt dir eine klare Kommunikation, besonders von Mittwoch bis Donnerstag. Nutze die Chance, um Missverständnisse auszuräumen und neue Verbindungen zu knüpfen.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Regen im Norden, packe einen warmen Pulli. In der Mitte und im Süden bleibt es überwiegend wolkig. Fashion-Tipp: Zeit für euren coolen Übergangsmantel! Ostermontag ist nicht bundesweit ein Feiertag.

Neue Horizonte

Jupiter weckt deine Abenteuerlust! Auch ohne große Reise bringen spontane Ausflüge und neue Erlebnisse frischen Wind. Merkur inspiriert dich, neue Bücher zu lesen oder interessante Gespräche zu führen. Lass dich von deiner Neugier leiten und entdecke das Unbekannte.

Body-Soul-Balance

Mars schenkt dir diese Woche die nötige Power für intensive Workouts. Dein Körper sehnt sich nach Bewegung, während Venus dir hilft, die Balance zu finden und auch Entspannung einzuplanen. Der Mond verstärkt deine Intuition, also gönne dir regelmäßige Self-Care-Momente.

Herzensangelegenheiten & Beruf

Diese Woche erlebst du einen frischen Wind in der Liebe. Venus bringt Wärme und Harmonie, ideal für romantische Abende mit deinem Partner oder aufregende erste Dates. Singles dürfen sich auf spannende Begegnungen freuen, besonders wenn Merkur für die nötige Wortgewandtheit sorgt. Im Job unterstützt Saturn deine strategische Planung. Du bist bestens gerüstet, um langfristige Projekte zu starten. Mars steuert die Energie bei, um wichtige Ziele zu erreichen. Dies ist der perfekte Moment, um kreative Ideen vorzubringen und dich durchzusetzen.

Glück & Chancen

Starte deine Tage mit einem Lächeln - Jupiter öffnet dir die Tür zu positiven Erlebnissen und Spannendem. Der Mond stärkt deine Intuition, also folge deinem Bauchgefühl!

Weekday-Sneak-Peek