Deine Woche im Überblick

Diese Woche bringt dir Venus eine besondere Ausstrahlung, die deine Beziehungen erstrahlen lässt. Die warme Sonne inspiriert zu Outdoor-Workouts und Picknicks im Park. Der Mittwoch ist ideal für tiefgründige Gespräche dank Merkur. Die Temperaturen sind mild, also perfekt für leichte Sommerkleidung.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Die Woche beginnt klar und warm, ideal für luftige Sommerkleidung. Ab Freitag kann Regen auftreten, also halte einen stilvollen Regenmantel bereit. Hinweis: Pfingstmontag wird nicht in allen Bundesländern gefeiert.

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt deine Abenteuerlust und lädt zu spontanen Ausflügen ein. Egal ob du ein neues Café ausprobierst oder einen spontanen Roadtrip machst, Merkur macht dich neugierig und offen für Neues. Mars gibt dir den Mut, auch mal ohne Plan loszuziehen und einfach den Moment zu genießen.

Dein Wohlfühl-Update

Mars schenkt dir diese Woche Power für intensive Workouts, die deinen Körper in Bestform bringen. Venus erinnert dich daran, auch Entspannung zu genießen, vielleicht mit einem Spa-Tag. Der Mond verstärkt deine Emotionen, also gönn dir bewusste Self-Care-Momente.

Herzensangelegenheiten & Beruf

Venus lässt dich im Liebesleben strahlen und sorgt für harmonische Zeiten mit deinem Partner. Singles erleben aufregende Begegnungen, besonders mit Venus' Unterstützung. Im Job hilft dir Saturn, fokussiert und strukturiert an Projekten zu arbeiten. Kreative Ideen fließen und werden von Mars' Energie beflügelt. Nutze die Woche, um neue berufliche Ziele zu formulieren und deine Pläne in die Tat umzusetzen.

Dein Wochen-Booster

Starte jeden Tag mit einer Dankbarkeitsroutine – Jupiter verstärkt positive Vibes. Der Mond unterstützt deine Intuition, also vertraue auf dein Bauchgefühl.

Weekday-Sneak-Peek