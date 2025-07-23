Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
Longevity
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Wochenhoroskop
Steinbock
Steinbock-Horoskop diese Woche: 25.–31. Mai 2026

Steinbock Wochenhoroskop für 25.–31. Mai 2026 (KW 22)

Der Steinbock, geboren zwischen dem 22. Dezember und 20. Januar, wird vom strengen Saturn regiert und gehört zu den Erdzeichen. Als eines der zielstrebigsten Sternzeichen steht der Steinbock für Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein und einen ausgeprägten Erfolgswillen.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.05.2026
Als Favorit speichern
Steinbock

Deine Woche im Überblick

Diese Woche bringt dir Venus eine besondere Ausstrahlung, die deine Beziehungen erstrahlen lässt. Die warme Sonne inspiriert zu Outdoor-Workouts und Picknicks im Park. Der Mittwoch ist ideal für tiefgründige Gespräche dank Merkur. Die Temperaturen sind mild, also perfekt für leichte Sommerkleidung.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Die Woche beginnt klar und warm, ideal für luftige Sommerkleidung. Ab Freitag kann Regen auftreten, also halte einen stilvollen Regenmantel bereit. Hinweis: Pfingstmontag wird nicht in allen Bundesländern gefeiert.

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt deine Abenteuerlust und lädt zu spontanen Ausflügen ein. Egal ob du ein neues Café ausprobierst oder einen spontanen Roadtrip machst, Merkur macht dich neugierig und offen für Neues. Mars gibt dir den Mut, auch mal ohne Plan loszuziehen und einfach den Moment zu genießen.

Dein Wohlfühl-Update

Mars schenkt dir diese Woche Power für intensive Workouts, die deinen Körper in Bestform bringen. Venus erinnert dich daran, auch Entspannung zu genießen, vielleicht mit einem Spa-Tag. Der Mond verstärkt deine Emotionen, also gönn dir bewusste Self-Care-Momente.

Herzensangelegenheiten & Beruf

Venus lässt dich im Liebesleben strahlen und sorgt für harmonische Zeiten mit deinem Partner. Singles erleben aufregende Begegnungen, besonders mit Venus' Unterstützung. Im Job hilft dir Saturn, fokussiert und strukturiert an Projekten zu arbeiten. Kreative Ideen fließen und werden von Mars' Energie beflügelt. Nutze die Woche, um neue berufliche Ziele zu formulieren und deine Pläne in die Tat umzusetzen.

Dein Wochen-Booster

Starte jeden Tag mit einer Dankbarkeitsroutine – Jupiter verstärkt positive Vibes. Der Mond unterstützt deine Intuition, also vertraue auf dein Bauchgefühl.

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Venus sorgt für harmonische Gespräche – perfekt für Klärungen in der Beziehung und diplomatische Meetings im Job.
  • Mittwoch - Donnerstag: Mars gibt dir Power für sportliche Herausforderungen, während Merkur deine Kommunikation auf Höchstform bringt.
  • Freitag - Sonntag: Jupiter lädt zu spontanen Abenteuern ein – ideal für einen überraschenden Wochenend-Trip oder neue Entdeckungen in deiner Stadt.
Horoskope für Steinbock
Wochenhoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04