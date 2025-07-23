Anmelden
Steinbock-Horoskop diese Woche: 25.–31. August 2025

Steinbock Wochenhoroskop für 25.–31. August 2025 (KW 35)

Der Steinbock, geboren zwischen dem 22. Dezember und 20. Januar, wird vom strengen Saturn regiert und gehört zu den Erdzeichen. Als eines der zielstrebigsten Sternzeichen steht der Steinbock für Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein und einen ausgeprägten Erfolgswillen.
25.08.2025
Steinbock

Deine Woche im Überblick

Diese Woche sprüht vor kreativer Energie, Steinbock. Nutze diese Zeit, um neue Kontakte zu knüpfen und kreative Projekte zu starten. Montag und Dienstag sind perfekt, um soziale Verbindungen zu stärken. Mit Regen in Sicht, ist es eine gute Gelegenheit, sich in gemütliche Indoor-Aktivitäten zu vertiefen.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Während der Regen dir eine Auszeit im Freien erschwert, kannst du diese Woche nutzen, um gemütliche Indoor-Momente zu genießen.

Bewegung & Abenteuer

Reisepläne könnten sich rasch ändern, aber das Unvorhersehbare bringt den größten Spaß. Neue Routen fördern Abenteuerlust.

Motto: „Flexibilität fördert Entdeckungen.“

Body & Mind

Deine Energie ist hoch, doch vergiss nicht, auch Pausen einzulegen. Kreative Aktivitäten halten deinen Geist wach.

Motto: „Balance ist der Schlüssel.“

Love-Work-Life

Beziehungen blühen auf durch spannende Gespräche und gemeinsame Unternehmungen. Du lernst neue Seiten an deinem Partner kennen und Single-Steinböcke erleben aufregende neue Bekanntschaften. Im Job erntest du Anerkennung für deine innovativen Ansätze. Deine Ideen bringen frischen Wind und werden von Kollegen und Vorgesetzten geschätzt.

Motto: „Veränderung inspiriert Wachstum.“

Lucky Moments

Du findest Glück in unerwarteten Begegnungen. Vertrau deiner Intuition.

Motto: „Chancen erkennen und ergreifen.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Soziale Energie ist hoch – nutze sie, um neue Kontakte zu knüpfen.
  • Mittwoch - Donnerstag: Teile innovative Ideen im Job und beobachte, wie sie aufblühen.
  • Freitag - Sonntag: Entspanne bei sozialen Treffen und reflektiere über persönliche Ziele.

