Steinbock-Horoskop diese Woche: 22.–28. September 2025

Steinbock Wochenhoroskop für 22.–28. September 2025 (KW 39)

Der Steinbock, geboren zwischen dem 22. Dezember und 20. Januar, wird vom strengen Saturn regiert und gehört zu den Erdzeichen. Als eines der zielstrebigsten Sternzeichen steht der Steinbock für Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein und einen ausgeprägten Erfolgswillen.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.09.2025
Steinbock

Deine Woche im Überblick

Diese Woche steht ganz im Zeichen harmonischer sozialer Interaktionen und tiefer Karriereeinblicke. Der Wochenbeginn lädt mit dem Neumond dazu ein, lang gehegte Pläne zu überdenken. Ab Mittwoch sorgt eine gesellige Atmosphäre für inspirierende Momente. Das Wetter im Norden ist überwiegend wolkig, aber klare Tage laden zu erfrischenden Spaziergängen ein.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkige Tage im Norden, ideal für modische Schichten und gemütliche Spaziergänge. Klarere Tage laden zu Outdoor-Aktivitäten ein.

Bewegung & Abenteuer

Kleine Ausflüge mit Freunden bringen die gewünschte Abwechslung. Ob Wanderung oder Kurztrip, die Erlebnisse erfüllen dein Herz mit Freude. Plane deine Abenteuer so, dass sie dir Raum zur Erholung lassen.

Motto: "Erlebe den Moment."

Fitness & Gefühle

Dein Energielevel ist hoch, doch achte auf Pausen. Gruppenaktivitäten bringen Spaß und halten dich in Bewegung. Emotionale Unterstützung von Freunden gibt dir Rückenwind.

Motto: "Balance ist der Schlüssel."

Love-Work-Life

In der Liebe entscheidest du dich diese Woche für Offenheit. Ein Treffen mit jemand Neuem durch Freunde könnte dein Herz höher schlagen lassen. In einer bestehenden Beziehung schafft ihr gemeinsame Ziele, die euch näher bringen. Im Job ist langfristiges Denken gefragt; es ist die Zeit, Visionen zu fassen und konkrete Schritte zu planen. Neue Karrierewege könnten sich aufzeigen, sei bereit, sie zu erkunden. Vernetzung ist dein Schlüssel zum Erfolg.

Motto: "Planung ist das halbe Leben."

Chance der Woche

Dein Glück blüht in Gruppen auf. Gemeinsame Projekte könnten überraschende Wendungen nehmen.

Motto: "Gemeinsam stark."

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Karrieregedanken stehen im Fokus, nutze den Neumond für Planung.
  • Mittwoch - Donnerstag: Gesellige Events bringen Freude und neue Einsichten.
  • Freitag - Sonntag: Entspanne und genieße kostbare Momente mit deinen Liebsten.

