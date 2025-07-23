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Astrologie
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Stier
Stier-Horoskop heute: 05.04.2026

Stier Tageshoroskop für 05.04.2026

Das Erdzeichen Stier, geboren zwischen dem 21. April und 20. Mai, wird von der Venus regiert und steht für Stabilität und Genuss im Leben. Als zweites Zeichen im Tierkreis verkörpert der Stier eine besondere Verbindung zur materiellen Welt und zu allem Schönen im Leben. Stiere sind bekannt für ihre praktische Herangehensweise und ihre Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.04.2026
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Stier

Dein Tag im Überblick

Heute sorgt Venus dafür, dass du in sozialen Situationen strahlst, liebe Stier. Mit 14 °C und Regen im Norden, aber klarer Luft im Zentrum, ist es ein perfekter Tag für Indoor-Aktivitäten und Self-Care-Rituale. Denke daran, dass heute Ostersonntag ist, vor allem in bestimmten Bundesländern feierlich begangen. Ein Tag für Herz und Seele!

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Im Norden Regen bei 14 °C, ideal für gemütliche Stunden drinnen. In der Mitte klar und sonnig. Ostersonntag bringt feierliche Stimmung in bestimmte Bundesländer.

Deine Fitness-Energy

Mars bringt heute Energie für ein intensives Workout. Nutze es, um deinen Körper zu fordern und Vitalität zu tanken. Gleichzeitig sorgt Venus für Entspannung - gönn dir nach dem Sport eine wohltuende Auszeit.

Beziehung & Job

Venus öffnet heute Türen für neue Kontakte. Deine natürliche Ausstrahlung zieht positive Menschen an, was im Job und privat neue Möglichkeiten eröffnet. Merkur sorgt für Klarheit in Gesprächen, sodass du im Beruf glänzen kannst. Sei authentisch und vertraue auf deine Stärken. Zeus schenkt dir Sicherheit bei Entscheidungen, die langfristig dein Wachstum fördern.

Dein Glücks-Booster

Dein Daily Booster: Schreibe heute drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt diese positiven Vibes und der Mond unterstützt dein Bauchgefühl – vertraue darauf! So öffnest du dich für neue Möglichkeiten.

Unterwegs

Jupiter lädt dich ein, neue Orte in deiner Umgebung zu erkunden. Ein spontaner Ausflug kann dir neue Inspiration bringen. Merkur lässt dich offen für Abenteuer sein, also folge deinen spontanen Einladungen. Mars ermutigt dich, abseits der gewohnten Pfade zu gehen und neue Ecken zu entdecken.

gestern
heute
Horoskope für Stier
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04