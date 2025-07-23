Dein Tag im Überblick

Heute sorgt Venus dafür, dass du in sozialen Situationen strahlst, liebe Stier. Mit 14 °C und Regen im Norden, aber klarer Luft im Zentrum, ist es ein perfekter Tag für Indoor-Aktivitäten und Self-Care-Rituale. Denke daran, dass heute Ostersonntag ist, vor allem in bestimmten Bundesländern feierlich begangen. Ein Tag für Herz und Seele!

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Im Norden Regen bei 14 °C, ideal für gemütliche Stunden drinnen. In der Mitte klar und sonnig. Ostersonntag bringt feierliche Stimmung in bestimmte Bundesländer.

Deine Fitness-Energy

Mars bringt heute Energie für ein intensives Workout. Nutze es, um deinen Körper zu fordern und Vitalität zu tanken. Gleichzeitig sorgt Venus für Entspannung - gönn dir nach dem Sport eine wohltuende Auszeit.

Beziehung & Job

Venus öffnet heute Türen für neue Kontakte. Deine natürliche Ausstrahlung zieht positive Menschen an, was im Job und privat neue Möglichkeiten eröffnet. Merkur sorgt für Klarheit in Gesprächen, sodass du im Beruf glänzen kannst. Sei authentisch und vertraue auf deine Stärken. Zeus schenkt dir Sicherheit bei Entscheidungen, die langfristig dein Wachstum fördern.

Dein Glücks-Booster

Dein Daily Booster: Schreibe heute drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt diese positiven Vibes und der Mond unterstützt dein Bauchgefühl – vertraue darauf! So öffnest du dich für neue Möglichkeiten.

Unterwegs