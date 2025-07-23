Deine Woche im Überblick

Diese Woche startest du mit einem gestärkten Selbstbewusstsein ins neue Jahr. Die Rückkehr des Mondes in dein Zeichen bringt eine willkommene Ruhe und stabilisiert deine Emotionen. Dienstag ist ideal für neue Vorhaben, während Venus dich motiviert, Beziehungen zu pflegen. Der Schnee im Süden lädt zu gemütlichen Winterspaziergängen ein.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Im Süden bringt der Schnee eine winterliche Stimmung, perfekt für Indoor-Entspannung. Im Norden und Zentral-Deutschland erwarten uns kühle Temperaturen und einige Wolken, die nach warmen Modeakzenten schreien. In Niedersachsen und Bayern gibt es regionale Feiertage, die für zusätzliche Entspannung sorgen.

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt diese Woche deine Lust auf Abenteuer. Ein spontaner Ausflug oder ein neues Hobby könnte genau das Richtige sein, um frischen Wind in deinen Alltag zu bringen. Merkur sorgt dafür, dass du mit Neugier neue Orte entdeckst und dich von der Welt inspirieren lässt.

Body & Mind

Mars schenkt dir zusätzliche Energie für all deine sportlichen Aktivitäten. Nutze diese Kraft für ein intensives Training, das dich richtig auspowert. Gleichzeitig erinnert dich der Mond daran, auch auf deine innere Balance zu achten und genügend Ruhepausen einzulegen.

Herzensangelegenheiten & Beruf

Diese Woche lässt dich Venus strahlen und sorgt dafür, dass du im Mittelpunkt stehst. In Beziehungen bringt sie Harmonie und ein tiefes Verständnis füreinander. Single? Nutze die Gelegenheit für aufregende Begegnungen. Im Beruf verleiht dir Saturn den nötigen Fokus, um langfristige Projekte zu planen. Mars verstärkt deinen Einsatz und deine Entschlossenheit, sodass du deine Ziele mit Leichtigkeit erreichst. Kommunikation mit Kollegen läuft reibungslos, dank Merkur, der für Klarheit sorgt.

Dein Wochen-Booster

Beginne jeden Tag mit einem positiven Gedanken, denn Jupiter verstärkt diese Woche deine Glücksgefühle. Der Mond unterstützt deine Intuition und hilft dir, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Weekday-Sneak-Peek