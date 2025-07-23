Deine Woche im Überblick

Liebe Stier-Frau, diese Woche bringt Venus dir eine Extraportion Charme, ideal für romantische Begegnungen. Die Temperaturen laden zu entspannten Outdoor-Aktivitäten ein, während der Mond deine Intuition stärkt. Besonders am Wochenende lässt Mars dich vor Energie sprühen, perfekt für neue Abenteuer. Nutze die ruhigen Momente für Reflexion und Planung.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Diese Woche bietet ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten mit klaren Tagen und einigen Regenmomenten. Pfingstmontag ist ein regionaler Feiertag, also plane entsprechend!

Neue Horizonte

Jupiter weckt deine Neugier auf Neues! Plane einen spontanen Ausflug oder entdecke eine neue Freizeitaktivität. Merkur inspiriert dich, neue Kontakte zu knüpfen und spannende Gespräche zu führen. Mars gibt dir den Mut, auch mal ohne festes Ziel loszuziehen und das Unbekannte zu erkunden.

Body & Mind

Mars verleiht dir diese Woche eine Extraportion Energie – perfekt für intensive Workouts. Venus erinnert dich daran, auch Self-Care einzuplanen, z.B. mit einem entspannenden Bad. Der Mond verstärkt deine Emotionen, also nimm dir Zeit für Meditation oder Yoga, um innerlich zur Ruhe zu kommen.

Herz & Karriere

Diese Woche steht Venus an deiner Seite und verstärkt deine Ausstrahlung. Singles könnten auf jemand Besonderen treffen – vielleicht bei einem spontanen Event. In Beziehungen sorgt Venus für harmonische Stunden und tiefe Gespräche. Im Job gibt dir Mars die nötige Energie, um Projekte mit Bravour zu meistern. Jupiter schenkt dir Klarheit für neue Wege, was dir berufliche Türen öffnen kann. Sei bereit, denn unerwartete Gelegenheiten könnten auf dich zukommen. Die Sterne stehen günstig für mutige Entscheidungen.

Dein Lucky Week

Starte jeden Tag mit einem Lächeln – Jupiter verstärkt deine positive Energie und öffnet dir viele Türen. Der Mond hilft dir, deinem Bauchgefühl zu vertrauen, was sich als besonders wertvoll erweisen könnte.

Weekday-Sneak-Peek