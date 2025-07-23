Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Wochenhoroskop
Stier
Stier-Horoskop diese Woche: 25.–31. August 2025

Stier Wochenhoroskop für 25.–31. August 2025 (KW 35)

Das Erdzeichen Stier, geboren zwischen dem 21. April und 20. Mai, wird von der Venus regiert und steht für Stabilität und Genuss im Leben. Als zweites Zeichen im Tierkreis verkörpert der Stier eine besondere Verbindung zur materiellen Welt und zu allem Schönen im Leben. Stiere sind bekannt für ihre praktische Herangehensweise und ihre Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.08.2025
Als Favorit speichern
Stier

Deine Woche im Überblick

In dieser Woche suchst du nach einem harmonischen Gleichgewicht zwischen Arbeit und persönlichen Beziehungen. Der Montag lädt dich ein, die Ruhe deines Zuhauses zu genießen, während Venus in den Löwen eintritt. Ein besonderes Highlight ist der Donnerstag, wo du die Gelegenheit hast, alte Familienthemen anzusprechen. Die Wetterlage bleibt überwiegend regnerisch, was dich einlädt, gemütliche Stunden drinnen zu verbringen.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Regen dominiert die Woche, perfekt für gemütliche Indoor-Aktivitäten und entspannende Wellness-Momente.

Unterwegs

Deine Reisepläne verlaufen reibungslos und bescheren dir unvergessliche Momente. Sei offen für neue Begegnungen und Erlebnisse, die dich inspirieren. Vielleicht entdeckst du eine neue Leidenschaft oder ein Hobby.

Motto: „Neues wagen, Freude finden.“

Body & Mind

Ein fester Tagesablauf bringt dir Stabilität und Energie. Achte darauf, ausreichend zu trinken und kleine Bewegungspausen einzulegen. Emotionale Balance erreichst du durch Gespräche mit nahestehenden Menschen.

Motto: „Kleine Schritte, große Wirkung.“

Love-Work-Life

In der Liebe sorgen ehrliche Gespräche für Klarheit und Nähe. Du findest den Mut, deine Gefühle auszudrücken und Missverständnisse zu klären. Dein Partner oder deine Freunde schätzen diese Offenheit, was eine tiefere Verbindung schafft. Beruflich ziehst du durch deine Zuverlässigkeit die Aufmerksamkeit höherer Stellen auf dich. Jetzt ist der perfekte Moment, deine innovativen Ideen zu präsentieren.

Motto: „Offenheit bringt Erfolg.“

Lucky Moments

Nutze die Chancen, die sich dir bieten, und vertraue auf deine Fähigkeiten. Überraschende Hilfe könnte aus unerwarteter Richtung kommen.

Motto: „Glück folgt Mutigen.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Beginne die Woche mit Fokus auf Familie und Zuhause.
  • Mittwoch - Donnerstag: Mittwoch und Donnerstag sind ideal, um Herausforderungen anzugehen.
  • Freitag - Sonntag: Das Wochenende lädt zur inneren Einkehr und Ruhe ein.

Horoskope für Stier
Wochenhoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04