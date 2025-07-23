Anmelden
Stier-Horoskop diese Woche: 22.–28. September 2025

Stier Wochenhoroskop für 22.–28. September 2025 (KW 39)

Das Erdzeichen Stier, geboren zwischen dem 21. April und 20. Mai, wird von der Venus regiert und steht für Stabilität und Genuss im Leben. Als zweites Zeichen im Tierkreis verkörpert der Stier eine besondere Verbindung zur materiellen Welt und zu allem Schönen im Leben. Stiere sind bekannt für ihre praktische Herangehensweise und ihre Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen.
Veröffentlicht am 22.09.2025
Stier

Deine Woche im Überblick

Diese Woche fordert dich heraus, Veränderungen mit einer offenen Haltung zu begrüßen. Deine täglichen Gewohnheiten und Prioritäten stehen im Mittelpunkt und werden von einer erfrischenden Brise begleitet, die deine Abenteuerlust weckt. Montag und Dienstag versprechen spannende Projekte im Job. Die milden Temperaturen laden zu Spaziergängen ein, die Geist und Seele beleben.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Milde Temperaturen und sanfte Brisen bieten die perfekte Gelegenheit, modische Herbstoutfits auszuführen und deine Freizeit im Freien zu genießen.

Bewegung & Abenteuer

Kurze Ausflüge sind ideal, um deinen Kopf frei zu bekommen und neue Inspiration zu sammeln. Plane sorgfältig, um das Beste aus deiner Reise herauszuholen. Denke daran, die Ruhe und Schönheit der Natur zu genießen.

Motto: „Jeder Weg ist ein Abenteuer.“

Body & Mind

Strukturiere deine Woche mit einem Mix aus Bewegung und Erholung. Leichte Übungen wie Yoga oder Dehnübungen sind ideal. Deine emotionale Stärke wächst, wenn du klar und fokussiert bleibst.

Motto: „Ruhe ist der Schlüssel zu neuer Energie.“

Herz & Karriere

In der Liebe ist es wichtig, auf deine innere Stimme zu hören und auf die Bedürfnisse deines Partners einzugehen. Sanfte Kommunikation öffnet Türen zu tieferem Verständnis und Harmonie. Single-Stiere haben die Chance, unerwartete Begegnungen zu erleben, die neue Perspektiven eröffnen. Im Job zeigen sich deine kommunikativen Fähigkeiten als wertvollstes Gut. Gemeinsam entworfene Projekte bringen frischen Schwung und Fortschritt. Denke daran: „Zusammenarbeit schafft neue Horizonte.“

Lucky Moments

Dein Glück zeigt sich in Augenblicken klarer Kommunikation. Nutze sie, um kleine Erfolge zu feiern.

Motto: „Zur rechten Zeit das Richtige sagen.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Starte die Woche im Job mit klaren Zielen und offenen Gesprächen.
  • Mittwoch - Donnerstag: Widme dich zu Hause der Organisation für mehr Wohlbefinden.
  • Freitag - Sonntag: Entspanne mit deinen Liebsten und sammle neue Energie für die kommende Woche.

