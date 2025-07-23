Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
Longevity
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Tageshoroskop
Waage
Waage-Horoskop heute: 05. April 2026

Waage Tageshoroskop für 05.04.2026

Geboren zwischen dem 24. September und 23. Oktober stehen Waage-Geborene unter dem Einfluss der Venus, der Göttin der Liebe und Schönheit. Als Luftzeichen und siebtes Tierkreiszeichen verkörpert die Waage wie keine andere das Streben nach Balance und Harmonie. Waage-Frauen zeichnen sich durch ihre natürliche Eleganz und ihren ausgeprägten Sinn für Ästhetik aus.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.04.2026
Als Favorit speichern
Waage

Dein Tag im Überblick

Heute wirst du von Venus‘ Energie unterstützt, liebe Waage. Mit angenehmen 15°C im Zentrum kannst du dich auf einen produktiven Tag freuen. Ostersonntag wird nicht überall gefeiert, also nutze die Gelegenheit, um dich ganz auf deine Ziele zu konzentrieren.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Im Norden Regen bei 14°C, im Zentrum klar und 14°C, im Süden wolkig bei 16°C. Ostersonntag wird nicht in ganz Deutschland gefeiert, plane entsprechend.

Deine Fitness-Energy

Mit Mars an deiner Seite spürst du heute einen Energieschub – ideal für ein intensives Workout. Aber auch Venus erinnert dich daran, auf Entspannung zu achten. Ein ausgiebiges Bad nach dem Sport rundet deinen Tag ab.

Liebe trifft Karriere

Heute strahlst du mit Venus an deiner Seite und ziehst positive Energie an. Deine Authentizität beeindruckt im Job, und private Begegnungen könnten eine unerwartete Tiefe erreichen. Merkur fördert deine Kommunikation, sodass offene Gespräche leichter fallen. Ob Single oder in einer Beziehung – nutze diesen Tag, um dich klar auszudrücken. Jupiter stärkt dein Vertrauen in berufliche Projekte, deine Ideen finden Gehör und Unterstützung.

Chancen-Check

Dein Daily Booster: Beginne den Tag mit drei Dankbarkeitsmomenten. Jupiter verstärkt deine positiven Vibes, und diese einfache Praxis öffnet dich für die guten Dinge des Tages. Folgen Sie Ihrem Bauchgefühl, da der Mond Ihre Intuition unterstützt.

Explore & Discover

Jupiter weckt deine Entdeckungslust! Ein spontaner Ausflug in ein neues Café könnte deine Sinne beleben. Merkur inspiriert dich, Neues zu erkunden, und Mars gibt dir den Mut, von ausgetretenen Pfaden abzuweichen. Vielleicht findest du heute sogar deinen neuen Lieblingsort?

gestern
heute
Horoskope für Waage
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04