Dein Tag im Überblick

Heute wirst du von Venus‘ Energie unterstützt, liebe Waage. Mit angenehmen 15°C im Zentrum kannst du dich auf einen produktiven Tag freuen. Ostersonntag wird nicht überall gefeiert, also nutze die Gelegenheit, um dich ganz auf deine Ziele zu konzentrieren.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Im Norden Regen bei 14°C, im Zentrum klar und 14°C, im Süden wolkig bei 16°C. Ostersonntag wird nicht in ganz Deutschland gefeiert, plane entsprechend.

Deine Fitness-Energy

Mit Mars an deiner Seite spürst du heute einen Energieschub – ideal für ein intensives Workout. Aber auch Venus erinnert dich daran, auf Entspannung zu achten. Ein ausgiebiges Bad nach dem Sport rundet deinen Tag ab.

Liebe trifft Karriere

Heute strahlst du mit Venus an deiner Seite und ziehst positive Energie an. Deine Authentizität beeindruckt im Job, und private Begegnungen könnten eine unerwartete Tiefe erreichen. Merkur fördert deine Kommunikation, sodass offene Gespräche leichter fallen. Ob Single oder in einer Beziehung – nutze diesen Tag, um dich klar auszudrücken. Jupiter stärkt dein Vertrauen in berufliche Projekte, deine Ideen finden Gehör und Unterstützung.

Chancen-Check

Dein Daily Booster: Beginne den Tag mit drei Dankbarkeitsmomenten. Jupiter verstärkt deine positiven Vibes, und diese einfache Praxis öffnet dich für die guten Dinge des Tages. Folgen Sie Ihrem Bauchgefühl, da der Mond Ihre Intuition unterstützt.

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