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Waage-Horoskop heute: 25. Mai 2026

Waage Tageshoroskop für 25.05.2026

Geboren zwischen dem 24. September und 23. Oktober stehen Waage-Geborene unter dem Einfluss der Venus, der Göttin der Liebe und Schönheit. Als Luftzeichen und siebtes Tierkreiszeichen verkörpert die Waage wie keine andere das Streben nach Balance und Harmonie. Waage-Frauen zeichnen sich durch ihre natürliche Eleganz und ihren ausgeprägten Sinn für Ästhetik aus.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.05.2026
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Waage

Dein Tag im Überblick

Venus bringt dir heute Harmonie, liebe Waage! Bei klaren 24°C in der Mitte des Landes ist es ideal für einen Spaziergang im Freien. Keinen bundesweiten Feiertag, also nutze die Gelegenheit, um dich auf persönliche Projekte zu konzentrieren. Mars schenkt dir die Energie, die du brauchst, um alles zu meistern, was heute auf dich zukommt.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Klar und sonnig bei angenehmen Temperaturen im ganzen Land – perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Kein bundesweiter Feiertag, also eine großartige Gelegenheit, die Freizeit aktiv zu nutzen.

Deine Fitness-Energy

Mars gibt dir heute den nötigen Energieschub für ein dynamisches Workout oder eine entspannende Yoga-Session. Dein Körper will bewegt werden, also nutze die Kraft des Mars. Venus erinnert dich, auch auf Erholung zu setzen – ein wohltuendes Bad am Abend tut Wunder.

Liebe trifft Karriere

Heute strahlst du durch die harmonische Venus-Energie und glänzt sowohl in der Liebe als auch im Beruf. Deine natürliche Ausstrahlung zieht positive Begegnungen an. Im Job kannst du mit deiner Klarheit punkten – Merkur unterstützt deine Kommunikation. Wage es, neue Ideen zu teilen, denn Jupiter sorgt dafür, dass deine Vorschläge Gehör finden. Singles könnten bei einem spontanen Treffen überrascht werden, während Paare sich auf ein tiefes Gespräch freuen dürfen. Dein Charme ist heute unschlagbar.

Dein Glücks-Booster

Dein Life-Hack: Beginne den Tag mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt deine positiven Vibes und diese kleine Praxis öffnet dich für die schönen Momente des Tages. Der Mond unterstützt dein Bauchgefühl – vertraue darauf!

Raus in die Welt

Jupiter weckt deine Abenteuerlust – ein spontaner Ausflug, vielleicht in ein neues Café oder ein unbekannter Stadtteil, könnte heute für frischen Wind sorgen. Merkur fördert deine Neugier auf neue Orte, also sage Ja zu spontanen Einladungen. Mars ermutigt dich, neue Pfade zu erkunden. Vielleicht findest du dabei einen neuen Lieblingsplatz?

gestern
heute
Horoskope für Waage
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04