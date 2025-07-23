Deine Woche im Überblick

Die Woche beginnt mit einer klaren Ausrichtung, liebe Waage. Venus schenkt dir Harmonie und Ausstrahlung, perfekt für bedeutende Gespräche. Die Temperaturen schwanken in den verschiedenen Regionen und laden zu gemütlichen Aktivitäten ein. Nutze die Energie von Mars, um deine Ziele konsequent zu verfolgen.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Im Norden bleibt es meist wolkig bei Temperaturen um die 3°C, mit Schnee am Wochenende. In der Mitte ist es klar bis wolkig, während es im Süden kälter ist, mit Schnee und Wolken.

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt deine Lust auf Abenteuer! Ein spontaner Ausflug oder das Entdecken neuer Orte bringt frische Energie. Merkur inspiriert dich zu kreativen Aktivitäten und lässt dich Neues erkunden. Mars gibt dir den Mut, neue Wege zu gehen.

Body-Soul-Balance

Mars verleiht dir diese Woche eine Extraportion Energie, ideal für intensive Fitness-Sessions. Achte darauf, dass du nicht übertreibst und gönn dir auch Ruhepausen. Venus erinnert dich daran, deinem Körper mit Self-Care-Ritualen Gutes zu tun.

Love-Work-Life

Venus lässt dich diese Woche besonders strahlen, ideal für romantische Begegnungen und harmonische Beziehungen. Singles könnten jemanden treffen, der ihr Herz höher schlagen lässt, während bestehende Partnerschaften von liebevollen Gesten profitieren. Beruflich sorgt Merkur dafür, dass du in Meetings eloquent und überzeugend bist. Mars gibt dir die nötige Energie, um Projekte mit Elan anzugehen und dich in deinem Team hervorzuheben. Saturn unterstützt dich dabei, deine Aufgaben strukturiert zu erledigen und langfristige Erfolge zu sichern.

Glück & Chancen

Jupiter verstärkt diese Woche deine positiven Vibes. Beginne jeden Tag mit einem Lächeln und öffne dich für neue Möglichkeiten. Der Mond hilft dir dabei, auf dein Bauchgefühl zu hören und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Weekday-Sneak-Peek