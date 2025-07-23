Deine Woche im Überblick

Liebe Waage, diese Woche steht im Zeichen der Selbstentdeckung und neuer Abenteuer. Venus bringt dir Harmonie und Ausstrahlung, die du nutzen kannst, um in deinem sozialen Leben zu glänzen. Die Wochenmitte bietet ideale Gelegenheiten für tiefe Gespräche, angetrieben von Merkur. Das milde Wetter lädt dazu ein, neue Aktivitäten auszuprobieren und die Natur zu genießen.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Mild und einladend für neue Aktivitäten. Perfekt für einen Spaziergang oder ein Picknick mit Freundinnen. Pfingstmontag ist kein bundesweiter Feiertag, also informiere dich über die Regelungen in deinem Bundesland.

Neue Horizonte

Jupiter weckt in dir die Lust auf neue Erlebnisse. Auch wenn keine große Reise geplant ist, ein spontaner Ausflug oder ein neues Restaurant auszuprobieren kann frischen Wind in deinen Alltag bringen. Merkur fördert deine Neugierde und lädt dich ein, spontan zu sein und Neues zu entdecken.

Dein Wohlfühl-Update

Mars schenkt dir diese Woche extra Energie, ideal für intensive Workouts. Dein Körper wird es dir danken, wenn du ihm diese Herausforderung gibst. Gleichzeitig erinnert Venus dich daran, auch Entspannung in Form von Self-Care-Momenten einzuplanen, wie z.B. eine wohltuende Massage.

Beziehungskosmos & Karriere

Venus lässt dich in dieser Woche besonders strahlen, was dir sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Leben zugutekommt. Singles könnten auf eine spannende Begegnung hoffen, während Paare frischen Wind in ihre Beziehung bringen können. Jupiter ermutigt dich, neue gemeinsame Pläne zu schmieden und deine kreative Seite zu zeigen. Beruflich stärkt Mars deine Durchsetzungskraft, was dir hilft, in Meetings zu glänzen und deine Ideen klar zu präsentieren. Mit Unterstützung von Saturn bleibst du fokussiert und kannst strukturierte Projekte erfolgreich voranbringen.

Glück & Chancen

Beginne deinen Tag mit einer Dankbarkeitsroutine, denn Jupiter verstärkt diese Woche positive Vibes und öffnet dir die Augen für die schönen Momente. Der Mond stärkt deine Intuition, also vertraue auf dein Bauchgefühl bei wichtigen Entscheidungen.

Weekday-Sneak-Peek