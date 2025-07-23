Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Wochenhoroskop
Waage
Waage-Horoskop diese Woche: 25.–31. August 2025

Waage Wochenhoroskop für 25.–31. August 2025 (KW 35)

Geboren zwischen dem 24. September und 23. Oktober stehen Waage-Geborene unter dem Einfluss der Venus, der Göttin der Liebe und Schönheit. Als Luftzeichen und siebtes Tierkreiszeichen verkörpert die Waage wie keine andere das Streben nach Balance und Harmonie. Waage-Frauen zeichnen sich durch ihre natürliche Eleganz und ihren ausgeprägten Sinn für Ästhetik aus.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.08.2025
Als Favorit speichern
Waage

Deine Woche im Überblick

Diese Woche steht im Zeichen des persönlichen Wachstums und tiefer Verbindungen. Lass dich von der Energie des Wochenstarts inspirieren und genieße sonnige Momente. Deine natürliche Ausstrahlung zieht positive Aufmerksamkeit an und der milde Wettertrend im Norden lädt zu entspannten Spaziergängen ein. Ein besonderes Highlight erwartet dich am Wochenende, wenn du Zeit mit Freunden verbringst und dich erholst.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Mildes Wetter lädt zu Outdoor-Aktivitäten ein. Ein idealer Zeitpunkt für lockere Outfits und Freizeitspaß.

Bewegung & Abenteuer

Reisepläne sind diese Woche beglückend und voller Überraschungen. Neue Orte und Begegnungen bereichern dein Leben. Denke daran: „Jede Reise beginnt mit einem Schritt.“

Fitness & Gefühle

Deine Gesundheit steht im Mittelpunkt, und du fühlst dich motiviert, deine Fitnessroutine zu optimieren. Emotional bringt dir das Teilen deiner Gedanken mit einem Freund Klarheit.

Motto: „Innere Ruhe, äußere Stärke.“

Love-Work-Life

Die Liebe steht im Fokus: Deine authentische Art zieht Herzenswärme an. In deiner Beziehung spürst du diese Woche eine tiefe Verbundenheit, die euch enger zusammenbringt. Als Single lohnt es sich, sich Zeit zu nehmen – wahre Liebe lässt sich nicht erzwingen. Im Job bist du voller Tatendrang und Kreativität. Neue Projekte bieten dir die Chance, deine Führungsqualitäten zu zeigen. Das Motto der Woche: „Mit Herz und Verstand zum Erfolg.“

Star-Tipp

Deine klare Sicht zieht Glück an. Bleibe wachsam für unerwartete Unterstützung.

Motto: „Jeder Tag bietet Chancen.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Ein Energieschub bringt Schwung in persönliche und berufliche Projekte.
  • Mittwoch - Donnerstag: Nimm dir Zeit für Planung und richte deine langfristigen Ziele aus.
  • Freitag - Sonntag: Genieße die Zeit mit Freunden und tanke Kraft für die kommende Woche.

Horoskope für Waage
Wochenhoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04