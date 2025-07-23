Anmelden
Astrologie
Wochenhoroskop
Waage
Waage-Horoskop diese Woche: 22.–28. September 2025

Waage Wochenhoroskop für 22.–28. September 2025 (KW 39)

Geboren zwischen dem 24. September und 23. Oktober stehen Waage-Geborene unter dem Einfluss der Venus, der Göttin der Liebe und Schönheit. Als Luftzeichen und siebtes Tierkreiszeichen verkörpert die Waage wie keine andere das Streben nach Balance und Harmonie. Waage-Frauen zeichnen sich durch ihre natürliche Eleganz und ihren ausgeprägten Sinn für Ästhetik aus.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.09.2025
Waage

Deine Woche im Überblick

Mit dem Beginn der Waage-Saison spürst du einen Energieschub und Neuanfang. Montag und Dienstag sind perfekt für tiefgehende Gespräche, die Beziehungen stärken. Das Wetter im Norden bleibt wolkig, während es im Süden regnet – ideal, um nachzudenken und zur Ruhe zu kommen. Der Freitag verspricht sonnige Klarheit, die deine soziale Ausstrahlung aufleuchten lässt.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Im Norden bleibt es meist wolkig, während der Süden mit Regen zu kämpfen hat. Nutze dies als Gelegenheit für gemütliche Stunden und Reflexion.

Bewegung & Abenteuer

Nutze Uranus' Einfluss, um Neues zu entdecken. Ob Reise oder Weiterbildung, jetzt ist die Zeit, über deinen Schatten zu springen. Diese Erlebnisse bringen unerwartetes Wachstum.

Motto: „Erweitere deinen Horizont.“

Body & Mind

Kümmere dich um deine Balance mit gesunder Ernährung und ausreichend Schlaf. Die Energien des Vollmonds fördern Selbstpflege. Bleibe gelassen und finde innere Klarheit.

Motto: „In der Ruhe liegt die Kraft.“

Love-Work-Life

Liebe ist diese Woche ein Abenteuer. Für Singles steht eine spannende Begegnung bevor, die vielversprechend sein könnte. In bestehenden Beziehungen sorgt ein offenes Herz für neue Nähe. Im Job glänzt du mit frischen Ideen und Selbstvertrauen, was dir neue Möglichkeiten eröffnet. Deine Klarheit inspiriert dein Umfeld.

Motto: „Mut zur Veränderung.“

Lucky Moments

Dein Selbstvertrauen ist dein Glücksbringer. Sprich im richtigen Moment und sei aktiv. Plötzliches Führungspotenzial kann sich zeigen.

Motto: „Chancen ergreifen.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Tiefe Gespräche fördern persönliche Beziehungen.
  • Mittwoch - Donnerstag: Arbeitsklarheit und Chancen erfordern Balance und Selbstpflege.
  • Freitag - Sonntag: Deine Ausstrahlung wächst und soziale Begegnungen bereichern dein Leben.

