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Astrologie
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Wassermann
Wassermann-Horoskop heute: 05.04.2026

Wassermann Tageshoroskop für 05.04.2026

Der Wassermann (21. Januar bis 19. Februar) gehört zu den Luftzeichen und wird vom revolutionären Uranus regiert. Als elftes Zeichen im Tierkreis steht der Wassermann für Innovation, Fortschritt und humanitäres Denken. Wassermänner brechen gerne mit Konventionen und gehen ihren ganz eigenen Weg.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.04.2026
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Wassermann

Dein Tag im Überblick

Heute begleitet dich der Mond und bringt Spannung zwischen deiner Karriere und deinem Zuhause. Mit milden 14 °C im Norden und klaren Verhältnissen in der Mitte Deutschlands ist es perfekt für einen Spaziergang. Es ist Ostersonntag – nutze den freien Tag für Self-Care-Momente.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Im Norden 14 °C mit Regen, zentral 14 °C klar, und im Süden 16 °C wolkig. Ostersonntag bietet eine Pause von den täglichen Verpflichtungen.

Body & Soul

Mars schenkt dir heute extra Power – ideal für ein intensives Fitness-Programm. Gleichzeitig erinnert dich Venus daran, auf Self-Care zu setzen und nach dem Training bewusst zu entspannen.

Love - Work - Life

Der Mond fordert dich heraus, zwischen Beruf und Privatleben die Balance zu finden. Während Venus dich zu einem wahren Charmeur macht, nutze diese Energie, um im Job zu glänzen und spannende neue Kontakte zu knüpfen. Merkur fördert heute deine Kommunikationsstärke, also scheue dich nicht, deine Meinung zu äußern. Jupiter gibt dir Optimismus für berufliche Projekte – deine Vorschläge werden Gehör finden. In der Liebe könnte ein spontanes Date für Herzklopfen sorgen.

Fortune & Flow

Today's Special: Beginne deinen Tag mit einer Dankbarkeitsübung. Jupiter verstärkt positive Schwingungen und diese Praxis öffnet dir neue Perspektiven. Der Mond ermutigt dich, auf dein Bauchgefühl zu hören.

Dein Abenteuer-Tag

Jupiter weckt deine Abenteuerlust! Auch kleine Ausflüge in deiner Stadt können dir heute das Gefühl von Freiheit geben. Merkur inspiriert dich, Neues zu entdecken – vielleicht ein unbekanntes Café oder ein verstecktes Parkplätzchen. Lass dich von spontanen Einladungen leiten und entdecke die Welt neu.

gestern
heute
Horoskope für Wassermann
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04