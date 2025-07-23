Deine Woche im Überblick

Diese Woche, lieber Wassermann, erlebst du eine Phase voller kreativer Energie und intensiver Kommunikation. Die Sonne in den Zwillingen verbindet sich mit dem Mond in der Waage und bringt Leichtigkeit in deine Gespräche. Besonders Freitag und Sonntag laden zum Entspannen ein, während das Wetter in der Mitte der Woche sonnig bleibt. Nutze die milden Temperaturen für entspannte Spaziergänge und kreative Gedanken.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Im Norden bleibt es klar und mild, ideal für Outdoor-Aktivitäten. Der Süden muss sich auf wechselhaftes Wetter einstellen. Pfingstmontag ist nicht in allen Bundesländern ein Feiertag, informiere dich vorher.

Deine Wochenreise

Jupiter weckt deine Abenteuerlust und lädt zu spontanen Entdeckungen ein. Ein kurzer Wochenend-Trip oder ein neues Café in der Stadt können deine Woche bereichern. Merkur fördert die Neugierde auf Neues, also sag ja zu spontanen Einladungen.

Dein Wohlfühl-Update

Mars gibt dir diese Woche Energie für ausgiebige Workouts – nutze diese Power! Venus erinnert dich daran, auch auf Entspannung zu achten, ideal für eine beruhigende Yoga-Session. Der Mond verstärkt deine Intuition, also gönn dir Momente der Achtsamkeit.

Herzensangelegenheiten & Beruf

Diese Woche verspricht aufregende Entwicklungen in der Liebe, da Venus deinen Charme verstärkt. Singles sollten die Augen offen halten, denn spannende Begegnungen erwarten dich. In Beziehungen bringt Jupiter frischen Wind und neue Perspektiven. Beruflich inspiriert dich Mars mit Kraft und Durchsetzungskraft, besonders bei kreativen Projekten. Deine Fähigkeiten, Feedback zu integrieren, werden belohnt. Merkur sorgt für klare Kommunikation und lässt deine Ideen glänzen.

Glücksmomente

Beginne deinen Tag mit einem Dankbarkeitsritual – Jupiter verstärkt deine positiven Vibes. Der Mond unterstützt dein Bauchgefühl, also vertraue auf deine Intuition bei Entscheidungen.

Weekday-Sneak-Peek