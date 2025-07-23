Anmelden
Astrologie
Wochenhoroskop
Wassermann
Wassermann-Horoskop diese Woche: 22.–28. September 2025

Wassermann Wochenhoroskop für 22.–28. September 2025 (KW 39)

Der Wassermann (21. Januar bis 19. Februar) gehört zu den Luftzeichen und wird vom revolutionären Uranus regiert. Als elftes Zeichen im Tierkreis steht der Wassermann für Innovation, Fortschritt und humanitäres Denken. Wassermänner brechen gerne mit Konventionen und gehen ihren ganz eigenen Weg.
Veröffentlicht am 22.09.2025
Als Favorit speichern
Wassermann

Deine Woche im Überblick

Diese Woche wirst du, lieber Wassermann, aufgefordert, in deinem Leben Balance zu finden, während du persönliche, berufliche und emotionale Bereiche erkundest. Ein besonderes Highlight erwartet dich am Freitag, wenn der Neumond dir eine neue Perspektive eröffnet. Die Wetterbedingungen im Norden sind wolkig, doch das lädt zu gemütlichen Indoor-Aktivitäten ein.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Diese Woche laden die kühleren Temperaturen zu kuscheligen Momenten drinnen ein. Nutze die Zeit für Mode-Experimente und gemütliche Stunden.

Bewegung & Abenteuer

Kurze Reisen für Arbeit oder persönliche Verpflichtungen verlaufen reibungslos. Längere Ausflüge könnten weniger attraktiv wirken. Konzentriere dich auf essentielle Reisen und lass neue Erfahrungen deine Begeisterung wecken.

Motto: „Einfachheit ist der wahre Luxus.“

Wellness-Check

Offenheit ist entscheidend für dein emotionales Gleichgewicht. Teile deine Gefühle, um Stress abzubauen und neue Einsichten zu gewinnen. Vergiss nicht, regelmäßig Pausen einzulegen.

Motto: „Selbstfürsorge ist Macht.“

Herz & Karriere

In dieser Woche vertiefen sich deine Beziehungen durch ehrliche Gespräche, die Klarheit und Verbindung bringen. Gemeinsame Pläne mit deinen Liebsten können die Bindungen stärken und gegenseitige Unterstützung bieten. Im Beruf öffnen klarer Austausch und Zusammenarbeit neue Türen. Geduld in der Kommunikation bringt langfristige Erfolge.

Motto: „Kommunikation ist der Schlüssel.“

Star-Tipp

Deine Kommunikation bringt Glück. Achte auf Gespräche, die unerwartete Chancen bieten könnten.

Motto: „Worte sind Gold wert.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Führe bedeutsame Gespräche und stärke Beziehungen.
  • Mittwoch - Donnerstag: Reflektiere über persönliche Ziele und Emotionen.
  • Freitag - Sonntag: Nutze den Neumond, um dich zu entspannen und neue Kraft zu schöpfen.

