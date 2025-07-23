Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Wochenhoroskop
Widder
Widder-Horoskop diese Woche: 22.–28. September 2025

Widder Wochenhoroskop für 22.–28. September 2025 (KW 39)

Als erstes Zeichen im Tierkreis eröffnet der Widder (21. März bis 20. April) den astrologischen Reigen mit einer explosiven Mischung aus Feuerenergie und Tatendrang. Vom Frühlingserwachen inspiriert, verkörpert dieses Sternzeichen einen dynamischen Neuanfang und ungebremsten Optimismus.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.09.2025
Als Favorit speichern
Widder

Deine Woche im Überblick

Widder, diese Woche lädt zur Selbstreflexion ein, während du neue Energien entdeckst. Montag und Dienstag geben dir die Chance, Pläne zu schmieden, während die Mitte der Woche vom Beziehungsmanagement geprägt ist. Im Norden bleibt das Wetter überwiegend wolkig, während die Mitte Deutschlands mit Regen zu kämpfen hat. Halte dich flexibel und nutze die Gelegenheit zur inneren Einkehr.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkig im Norden, Regenschauer in der Mitte und Süden – perfekt für gemütliche Indoor-Aktivitäten.

Bewegung & Abenteuer

Reiselust ist stark, doch bleibe in der Nähe. Entdecke lokale Geheimnisse oder widme dich neuen Hobbys.

Motto: „Das Abenteuer liegt vor der Tür.“

Body & Mind

Achte auf dein Wohlbefinden und gönne dir Ruhephasen. Sanfte Übungen und Achtsamkeit helfen dir, Stress abzubauen. Priorisiere Momente der Stille.

Motto: „Innere Ruhe bringt Klarheit.“

Herz & Karriere

In der Liebe herrscht Intensität, doch Offenheit bringt euch näher. Nutze diese Zeit, um tiefe Gespräche zu führen und Missverständnisse auszuräumen. Im Job motiviert dich Mars in Scorpio, deine Aufgaben energisch anzupacken. Sei jedoch offen für Verzögerungen und zeige Geduld mit deinen Kollegen.

Motto: „Offenheit führt zum Erfolg.“

Star-Tipp

Prüfe Details zweimal und halte an deiner Entschlossenheit fest.

Motto: „Beharrlichkeit führt zum Ziel.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Nutze die Zeit, um dich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
  • Mittwoch - Donnerstag: Beziehungen stehen im Mittelpunkt – offene Gespräche sind der Schlüssel.
  • Freitag - Sonntag: Genieße ruhige Momente und reflektiere über deine Ziele.

Horoskope für Widder
Wochenhoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04