Deine Woche im Überblick

Widder, diese Woche lädt zur Selbstreflexion ein, während du neue Energien entdeckst. Montag und Dienstag geben dir die Chance, Pläne zu schmieden, während die Mitte der Woche vom Beziehungsmanagement geprägt ist. Im Norden bleibt das Wetter überwiegend wolkig, während die Mitte Deutschlands mit Regen zu kämpfen hat. Halte dich flexibel und nutze die Gelegenheit zur inneren Einkehr.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkig im Norden, Regenschauer in der Mitte und Süden – perfekt für gemütliche Indoor-Aktivitäten.

Bewegung & Abenteuer

Reiselust ist stark, doch bleibe in der Nähe. Entdecke lokale Geheimnisse oder widme dich neuen Hobbys.

Motto: „Das Abenteuer liegt vor der Tür.“

Body & Mind

Achte auf dein Wohlbefinden und gönne dir Ruhephasen. Sanfte Übungen und Achtsamkeit helfen dir, Stress abzubauen. Priorisiere Momente der Stille.

Motto: „Innere Ruhe bringt Klarheit.“

Herz & Karriere

In der Liebe herrscht Intensität, doch Offenheit bringt euch näher. Nutze diese Zeit, um tiefe Gespräche zu führen und Missverständnisse auszuräumen. Im Job motiviert dich Mars in Scorpio, deine Aufgaben energisch anzupacken. Sei jedoch offen für Verzögerungen und zeige Geduld mit deinen Kollegen.

Motto: „Offenheit führt zum Erfolg.“

Star-Tipp

Prüfe Details zweimal und halte an deiner Entschlossenheit fest.

Motto: „Beharrlichkeit führt zum Ziel.“

Weekday-Sneak-Peek