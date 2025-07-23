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Zwillinge
Zwillinge-Horoskop heute: 05.04.2026

Zwillinge Tageshoroskop für 05.04.2026

Zwischen dem 21. Mai und 20. Juni geboren, gehören Zwillinge zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Luftzeichen, regiert vom Planeten Merkur, verkörpern sie Kommunikation, Beweglichkeit und geistige Agilität. Die Zwillinge-Frau besticht durch ihre Vielseitigkeit und ihren sprühenden Intellekt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.04.2026
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Zwillinge

Dein Tag im Überblick

Mit Venus an deiner Seite strahlst du heute besonders. Bei 14°C und Regen im Norden ist ein gemütliches Kaffeetreffen ideal, während es im Süden mit 16°C wolkig bleibt, perfekt für einen Spaziergang. Ostersonntag wird nicht bundesweit gefeiert, also nutze die Zeit für dich.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Im Norden Regen, ideal für entspannte Indoor-Aktivitäten. Zentral sonnig, eine Chance für Outdoor-Spaß. Keine Feiertage in allen Bundesländern. Genieße die Ruhe und fokussiere dich auf deine Ziele.

Fitness & Wohlbefinden

Mars gibt dir heute den nötigen Energieschub für ein intensives Workout. Venus erinnert dich daran, dass auch Entspannung zählt – gönne dir eine ausgiebige Wellness-Pause nach dem Sport.

Dein Love-Career-Mix

Heute bist du der strahlende Mittelpunkt. Venus verstärkt deine Anziehungskraft, was perfekt für Networking oder ein Date ist. Im Job zeigst du mit Mars-Power deine Durchsetzungskraft und punktest bei Meetings. Nutze deine kommunikative Stärke, um neue Kontakte zu knüpfen. Offenheit wird belohnt und Jupiter gibt dir die Zuversicht, deine Ideen zu präsentieren.

Dein Glücks-Booster

Dein Daily Booster: Schreibe drei Dinge auf, für die du heute dankbar bist. Jupiter verstärkt positive Schwingungen und der Mond intuitiv deine Entscheidungen. Vertraue auf deine innere Stimme.

Deine Entdeckungen

Mit Jupiter im Rücken zieht es dich in die Ferne. Auch wenn es nur ein kurzer Ausflug ist, bringt er neue Perspektiven. Merkur fördert deine Neugier auf neue Orte und Menschen. Ob ein neues Café oder ein Spaziergang in unbekannte Stadtteile, deine Abenteuerlust wird belohnt.

gestern
heute
Horoskope für Zwillinge
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04