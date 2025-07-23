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Zwillinge
Zwillinge-Horoskop heute: 25. Mai 2026

Zwillinge Tageshoroskop für 25.05.2026

Zwischen dem 21. Mai und 20. Juni geboren, gehören Zwillinge zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Luftzeichen, regiert vom Planeten Merkur, verkörpern sie Kommunikation, Beweglichkeit und geistige Agilität. Die Zwillinge-Frau besticht durch ihre Vielseitigkeit und ihren sprühenden Intellekt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.05.2026
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Zwillinge

Dein Tag im Überblick

Heute erwartet dich ein klarer, sonniger Tag mit Temperaturen von 19 bis 25 °C in Deutschland. Der Pfingstmontag ist nicht bundesweit, also genieße die Ruhe in deinem Bundesland. Mars gibt dir heute die nötige Energie, um den Tag zu meistern.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Klar und sonnig, perfekt für einen Tag im Freien. Der Pfingstmontag lädt zu entspannten Aktivitäten ein.

Body-Balance

Mars schenkt dir heute Energie, die du für ein intensives Workout nutzen kannst. Nach einem langen Tag voller Gespräche ist es wichtig, dich zu entspannen. Venus erinnert dich daran, dir abends Zeit für Self-Care zu nehmen.

Beziehung & Job

Merkur fördert heute deine Kommunikationsfähigkeiten, liebe Zwillinge. Nutze diese Energie, um Missverständnisse in Beziehungen zu klären. Venus bringt Harmonie, also ist dies ein guter Moment für offene Gespräche mit deinem Partner oder Kollegen. Single? Dein Charme zieht heute interessante Menschen an. Beruflich kannst du jetzt authentisch punkten, also scheue dich nicht, kreative Ideen zu präsentieren. Jupiter unterstützt deine Zuversicht - ideal für berufliche Entscheidungen.

Dein Glücks-Booster

Dein Power-Tipp: Beginne den Tag mit einer kurzen Meditation. Jupiter verstärkt heute positive Vibes, und dieser kleine Start in den Tag öffnet dich für die guten Momente. Vertraue auf dein Bauchgefühl, denn der Mond unterstützt deine Intuition.

Raus in die Welt

Jupiter bringt heute Abenteuerlust in deinen Alltag! Auch wenn keine große Reise ansteht, ein spontaner Ausflug in ein neues Café oder ein Spaziergang durch unbekannte Ecken deiner Stadt können für frischen Wind sorgen. Merkur macht dich neugierig, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mit Mars im Rücken traust du dich, neue Wege zu gehen.

gestern
heute
Horoskope für Zwillinge
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04