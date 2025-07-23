Anmelden
Zwillinge-Horoskop diese Woche: 29. Dezember 2025 – 4. Januar 2026

Zwillinge Wochenhoroskop für 29. Dezember 2025 – 4. Januar 2026 (KW 1)

Zwischen dem 21. Mai und 20. Juni geboren, gehören Zwillinge zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Luftzeichen, regiert vom Planeten Merkur, verkörpern sie Kommunikation, Beweglichkeit und geistige Agilität. Die Zwillinge-Frau besticht durch ihre Vielseitigkeit und ihren sprühenden Intellekt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.12.2025
Als Favorit speichern
Zwillinge

Deine Woche im Überblick

Diese Woche strahlen die Zwillinge mit Venus' positiver Energie. Montag und Dienstag bieten perfekte Gelegenheiten für tiefgehende Gespräche, während Mars dir die Energie gibt, um sportliche Ziele zu erreichen. Lass dich vom wechselhaften Wetter nicht abhalten – nutze die Zeit für kreative Projekte drinnen. Der Mond stärkt dein Bauchgefühl – hör auf deine innere Stimme!

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Trotz teils kühler Temperaturen zwischen -1 °C und 9 °C, bieten sich gemütliche Indoor-Aktivitäten an. Keine landesweiten Feiertage, aber einige regionale Besonderheiten beachten.

Neue Horizonte

Jupiter weckt deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise ansteht, bringt ein spontaner Wochenend-Trip frischen Wind. Merkur sorgt dafür, dass du neugierig auf Neues bleibst – ergreife spontane Einladungen. Mars gibt dir den Mut, neue Wege zu erkunden.

Fitness & Emotionen

Mars schenkt dir diese Woche zusätzliche Power für intensive Workouts – perfekt, um dich richtig auszupowern! Achte darauf, dir auch Pausen für Entspannung zu gönnen, Venus unterstützt hierbei deinen Wunsch nach Harmonie. Der Mond verstärkt deine Emotionen, also nimm dir Zeit für Self-Care-Momente.

Beziehung & Erfolg

In der Liebe bringt Venus dir diese Woche eine zusätzliche Portion Charme. Singles könnten interessante Begegnungen erwarten, während bestehende Beziehungen durch ehrliche Gespräche gestärkt werden. Beruflich unterstützt Merkur deine kommunikative Stärke, ideale Voraussetzungen für Meetings und Präsentationen. Mars gibt dir zudem die Durchsetzungskraft, um deine beruflichen Ziele mit Elan zu verfolgen. Zeit für einen Karriere-Boost mit Struktur und Klarheit.

Happy Vibes

Beginne jeden Morgen mit einer Dankbarkeitsroutine – Jupiter verstärkt diese Woche positive Vibes und öffnet dir den Weg für schöne Momente. Der Mond unterstützt deine Intuition besonders stark, also vertraue auf dein Bauchgefühl bei Entscheidungen!

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Venus sorgt für harmonische Gespräche – ideal für Klärungen in der Beziehung und diplomatische Meetings im Job.
  • Mittwoch - Donnerstag: Mars gibt dir Power für sportliche Herausforderungen, während Merkur deine Kommunikation auf Höchstform bringt.
  • Freitag - Sonntag: Jupiter lädt zu spontanen Abenteuern ein – ideal für einen überraschenden Wochenend-Trip oder neue Entdeckungen in deiner Stadt.
