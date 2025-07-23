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Astrologie
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Zwillinge
Zwillinge-Horoskop diese Woche: 6.–12. April 2026

Zwillinge Wochenhoroskop für 6.–12. April 2026 (KW 15)

Zwischen dem 21. Mai und 20. Juni geboren, gehören Zwillinge zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Luftzeichen, regiert vom Planeten Merkur, verkörpern sie Kommunikation, Beweglichkeit und geistige Agilität. Die Zwillinge-Frau besticht durch ihre Vielseitigkeit und ihren sprühenden Intellekt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.04.2026
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Zwillinge

Deine Woche im Überblick

Diese Woche erlebst du, liebe Zwillinge, eine harmonische Balance zwischen sozialen und beruflichen Verpflichtungen. Venus schenkt dir eine besondere Ausstrahlung, die dir bei wichtigen Gesprächen zugutekommt. Am Mittwoch unterstreicht Merkur deine kommunikative Stärke, perfekt für Verhandlungen. Der frühlingshafte Wettertrend lädt dazu ein, modische Übergangsoutfits auszuprobieren.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Mit milden 12 bis 23 °C und wechselhaftem Himmel ist es die perfekte Zeit, um stylische Schichten zu tragen und die Frühlingsmode zu erkunden. Ostermontag wird regional gefeiert, nicht in allen Bundesländern.

Raus in die Welt

Jupiter weckt in dir die Lust auf kleine Abenteuer. Ein spontaner Ausflug ins Grüne oder ein neues Hobby könnten für Abwechslung sorgen. Merkur inspiriert dich, neue Orte zu entdecken. Mars schenkt dir den Mut, auch mal unkonventionelle Wege zu gehen.

Body-Soul-Balance

Mars gibt dir diese Woche die Energie für intensive Workouts, die dein Fitnesslevel steigern. Venus erinnert dich daran, Entspannung nicht zu vernachlässigen - wie wäre es mit einem Spa-Tag? Der Mond verstärkt deine intuitive Seite, also nimm dir Zeit für Meditation.

Love & Success

In der Liebe bringt dir Venus in dieser Woche zusätzliche Strahlkraft. Dein Charme zieht Verehrer an, und Singles sollten offener für neue Bekanntschaften sein. In Beziehungen sorgt Jupiter für frischen Wind und regt gemeinsame Abenteuer an. Im Job punktest du mit kreativen Ideen. Mars unterstützt dich dabei, dich durchzusetzen und neue Projekte in Angriff zu nehmen. Saturn hilft dir, fokussiert und strukturiert zu arbeiten, was dir Anerkennung verschafft.

Star-Tipp

Beginne jeden Tag mit einem Lächeln - Jupiter stärkt dein positives Denken und zieht gute Gelegenheiten an. Der Mond lehrt dich, auf deine innere Stimme zu hören.

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Montag und Dienstag eignen sich hervorragend für offene Gespräche mit Freunden und Kollegen.
  • Mittwoch - Donnerstag: Mittwoch und Donnerstag sind ideal für kreative Projekte und neue Initiativen.
  • Freitag - Sonntag: Freitag bis Sonntag bieten Raum für Erholung und persönliche Entfaltung.
Horoskope für Zwillinge
Wochenhoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04