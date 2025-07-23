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Zwillinge
Zwillinge-Horoskop diese Woche: 25.–31. Mai 2026

Zwillinge Wochenhoroskop für 25.–31. Mai 2026 (KW 22)

Zwischen dem 21. Mai und 20. Juni geboren, gehören Zwillinge zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Luftzeichen, regiert vom Planeten Merkur, verkörpern sie Kommunikation, Beweglichkeit und geistige Agilität. Die Zwillinge-Frau besticht durch ihre Vielseitigkeit und ihren sprühenden Intellekt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.05.2026
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Zwillinge

Deine Woche im Überblick

Diese Woche, liebe Zwillinge, sorgt Venus für strahlende Momente in deinen Beziehungen, und die warmen Temperaturen laden dazu ein, die Sonne zu genießen. Besonders Mittwoch besticht durch klare Kommunikation dank Merkur. Nutze die Chancen, die dir Mars bietet, um deine Energiereserven aufzufüllen und deine Ziele zu erreichen.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Die sonnigen Tage sind perfekt für deine neue Frühlingsgarderobe. Am Wochenende könnte Regen kommen, also plane Indoor-Aktivitäten. Pfingstmontag ist in einigen Bundesländern ein Feiertag.

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt deine Abenteuerlust und inspiriert dich, neue Horizonte zu erkunden. Ob ein spontaner Trip oder der Besuch eines neuen Cafés - lass dich von deiner Neugier leiten. Dank Merkur bist du offen für neue Ideen und Erlebnisse. Mars gibt dir den Mut, auch mal unbekannte Wege zu gehen.

Body-Soul-Balance

Mars gibt dir diese Woche die nötige Energie für intensive Workouts - nutze diese Power für dich! Gleichzeitig erinnert Venus daran, auch Entspannungsmomente einzuplanen, wie ein entspannendes Bad. Der Mond verstärkt deine Emotionen, also achte darauf, dir genügend Pausen für Self-Care zu gönnen.

Love-Work-Life

Venus lässt dich in dieser Woche besonders charmant wirken. Singles können aufregende Begegnungen erwarten, während Vergebene neue Wege finden, um ihre Beziehung aufzufrischen. Der Einfluss von Merkur gibt dir die richtigen Worte, um Missverständnisse abzubauen. Im Job sorgt Mars dafür, dass du mit voller Energie an Projekte herangehst. Du hast die Möglichkeit, kreative Ideen zu präsentieren, die bei deinen Kollegen Eindruck hinterlassen. Achte darauf, dass du deine Impulse mit Sorgfalt vermittelst, damit dir keine Missverständnisse im Weg stehen.

Glück & Chancen

Starte den Tag mit einer kleinen Dankbarkeitsübung - Jupiter verstärkt positive Schwingungen und öffnet dich für neue Gelegenheiten. Dein Bauchgefühl, unterstützt vom Mond, wird dir in dieser Woche den richtigen Weg weisen.

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Venus sorgt für harmonische Gespräche - ideal für Klärungen in der Beziehung.
  • Mittwoch - Donnerstag: Merkur bringt deine Kommunikationsfähigkeiten auf Höchstform - nutze dies für wichtige Gespräche.
  • Freitag - Sonntag: Jupiter lädt zu spontanen Abenteuern ein - perfekt für einen kleinen Wochenend-Trip.
Horoskope für Zwillinge
Wochenhoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04