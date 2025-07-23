Anmelden
Zwillinge-Horoskop diese Woche: 25. bis 31. August 2025

Zwillinge Wochenhoroskop für 25. – 31. August 2025 (KW 35)

Zwischen dem 21. Mai und 20. Juni geboren, gehören Zwillinge zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Luftzeichen, regiert vom Planeten Merkur, verkörpern sie Kommunikation, Beweglichkeit und geistige Agilität. Die Zwillinge-Frau besticht durch ihre Vielseitigkeit und ihren sprühenden Intellekt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.08.2025
Als Favorit speichern
Zwillinge

Deine Woche im Überblick

Diese Woche fühlst du den frischen Wind der Veränderung, Zwillinge. Nutze die Gelegenheit, deine Wunschliste in die Tat umzusetzen und entdecke neue Horizonte. Montag bringt dir spannende Begegnungen, während du dich am Wochenende auf familiäre Momente freust. Der Wetter-Check: Wolkige Tage mit regnerischen Ausflügen, die dich nach drinnen locken.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkige Aussichten im Norden, mit Regenschauern in der Mitte und im Süden. Perfekt für gemütliche Lesetage und kreative Indoor-Aktivitäten.

Bewegung & Abenteuer

Ein spontaner Ausflug könnte dir die Augen für neue Perspektiven öffnen. Lass die Routine hinter dir und genieße die Aufregung des Unbekannten. Jeder Tag birgt eine neue Überraschung.

Motto: „Das Leben ist ein Abenteuer.“

Fitness & Gefühle

Deine Energie hält dich auf Trab, und du nutzt sie, um gesunde Routinen zu festigen. Klarheit in deinen Gefühlen hilft dir, mit Leichtigkeit durch die Woche zu navigieren. Priorisiere, was dir wirklich wichtig ist.

Motto: „Balance finden und bewahren.“

Herz & Karriere

In der Liebe setzen offene Gespräche neue Akzente. Ob Single oder in einer Beziehung, du spürst ein intensives Band, das dich näher zu deinem Gegenüber bringt. Beruflich wird Teamwork großgeschrieben. Deine kreativen Lösungen finden Anklang und stärken die Zusammenarbeit im Büro.

Motto: „Kommunikation ist der Schlüssel.“

Star-Tipp

Die besten Chancen liegen oft im Unscheinbaren. Halte die Augen offen für kleine Freuden.

Motto: „Entdecke das Glück im Alltag.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Anfang der Woche zieht es dich zu spannenden Events und frischen Erfahrungen.
  • Mittwoch - Donnerstag: Finde Mitte der Woche Zeit für dich selbst und reflektiere über deine Bedürfnisse.
  • Freitag - Sonntag: Das Wochenende lädt zu Ruhe und innerem Frieden ein, während du Zeit mit der Familie verbringst.

