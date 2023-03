Das solltest du über Handtücher in deiner Beauty-Routine wissen

Wenn es um unsere Skincare geht, haben wir viele Produkte in unserem Schrank stehen und machen uns Gedanken über Inhaltsstoffe, um unsere Haut bestmöglich zu pflegen. Was wir dabei schnell außer Acht lassen, ist die Wahl des Handtuches in unserer Beauty-Routine – das richtige Handtuch ist dabei genauso wichtig wie Cremes oder Seren.

Insbesondere bei der Gesichtsreinigung sollten unbedingt ein paar Dinge beachtet werden:

1. Tipp: Verwende unterschiedliche Handtücher für das Gesicht und den Körper. Während du deinen Körper mit einem Duschtuch abtrocknen kannst, solltest du dein Gesicht mit einem Beauty Tuch reinigen – wie beispielsweise das Stay Wild Beauty Tuch von FEILER aus Chenille.

2. Tipp: Wechsle das Handtuch regelmäßig und wasche es bei mindestens 60 °C. Bei einem warmen und feuchten Badezimmer kann es schnell zum Nährboden für Bakterien werden. Das wiederum kann zu Unreinheiten auf der Haut sorgen.

3. Tipp: Sei sanft zu deiner Haut und verwende Textilien, die schonend für die empfindliche Gesichtspartie sind. Hier eignen sich die Chenille-Tücher von FEILER perfekt, denn der samtweiche Stoff ist besonders behutsam zur Haut. Zudem ist das Baumwollgewebe viel saugfähiger und weicher als Frottier. Außerdem gilt: Das Gesicht immer schön abtupfen, nicht reiben.

Das optimale Set für deine Beauty-Routine

Du bist auf der Suche nach dem passenden Chenille-Set für deine tägliche Beauty-Routine? Dann haben wir genau das Richtige für dich: die Stay Wild-Kollektion von FEILER. Das Design ist eine Hommage an die Großkatze und den Dschungel. Zarte Pastellfarben wie Rosa, Beige und ein sanftes Grau geben bei Stay Wild grafisch den Ton an. Farnblätter sowie die charakteristischen Flecken der Großkatzen in Mitternachtsblau runden das Thema Dschungel stilvoll ab. Vom Beauty Tuch über Handtuch, Duschtuch bis hin zum Gästetuch und Turban ist bei der Stay Wild-Kollektion alles dabei. So hast du nicht nur die passenden Chenille-Tücher für deine Hautpflege, sondern sorgst zudem für spannende Highlights in deiner eigenen Wellnessoase.

Besonders wird die Tücherserie vor allem durch die Sanftheit der Chenille. Seit 1928 werden die edlen Textilien aus 100 % reiner Baumwolle in einem einzigartigen Herstellungsverfahren hier in Deutschland am Standort Hohenberg an der Eger gefertigt. Bis heute zählt die samtweiche Chenille damit zu den Pralinen unter den Textilien.

Klein aber fein: Das Beauty Tuch für deine Gesichtsreinigung

Unser Liebling? Das Beauty Tuch – der kleine quadratische Hautschmeichler. Es überzeugt mit besonderer Weichheit, einer samtartigen Oberfläche und ist zudem nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert.

Das Beauty Tuch unterstützt es bei der schonenden Reinigung und sorgt für ein optimales Hautgefühl – ein perfekter Einstieg in die Welt der FEILER-Chenille. Das Beste daran? Beim Waschen lassen sich insbesondere fett-, öl- und pigmenthaltige Flecken leichter entfernen als beispielsweise aus Frottier-Handtüchern.