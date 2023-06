An diesem Produkt scheiden sich die Geister: Die einen finden es total überflüssig, andere schwören darauf und haben einen Toner fest in ihre Beauty-Routine integriert. Was ist nun richtig?

'Watermelon Glow PHA+BHA Pore-Tight Toner' von Glow Recipe

Unser absoluter Favorit, wenn es um Glow und Poren geht. Der Toner ist besonders geeignet, wenn du ölige oder Mischhaut hast und enthält PHA- und BHA-Säuren, die beide eine peelende Wirkung haben. PHA (Poly-Hydroxysäure) löst trockene Hautschüppchen an der Oberfläche und BHA (Beta-Hydroxysäure) dringt in die Poren ein und löst überschüssigen Talg und Schmutz. Die Sichtbarkeit der Poren wird somit sichtbar gemindert. Zusätzlich sorgt die Formel aus Kaktuswasser, Hyaluronsäure und Wassermelonen-Extrakt für eine intensive und lang anhaltende Feuchtigkeitszufuhr und einem gesunden, strahlendem Teint.

'Tea Tree Relief Toner' von iUnik

'TONE-1005' von Typology

Stress, Rauchen, Schlafmangel und viel Sonne sorgen dafür, dass freie Radikale entstehen, die deine Haut fahl aussehen lassen. Die in Vitamin C enthaltenen Antioxidantien können deinen Teint aufhellen, frisch aussehen lassen, Pigmentflecken reduzieren und helfen, die Lichtalterung der Haut zu verlangsamen. Der Toner von Typology ist ideal, wenn deine Haut noch nicht viel Erfahrung mit Vitamin C hat, da die Konzentration von 2 Prozent sehr verträglich ist. Wir raten die grundsätzlich tagsüber einen Sonnenschutz aufzutragen, vor allem aber, wenn du ein Vitamin-C-haltiges Produkt aufgetragen hast. Durch den aufhellenden Effekt von Vitamin C, ist die Haut empfindlicher gegenüber UVA/UVB-Strahlung.