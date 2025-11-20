Black Friday 2025: Open-Ear-Kopfhörer von Shokz jetzt stark reduziert!

Shokz bringt pünktlich zum Black Friday seine besten Angebote des Jahres. Die Open-Ear-Kopfhörer von Shokz lassen deinen Gehörgang frei, sodass du Musik genießen kannst und gleichzeitig Umgebungsgeräusche wahrnimmst. Ideal für Sicherheit, Komfort und Alltagstauglichkeit.
Genau jetzt bekommst du die beliebtesten Modelle zu den besten Preisen des Jahres – nur vom 20. November bis 1. Dezember!
- Hier findest du alle Black Friday Deals auf der Shokz-Website
- Hier findest du alle Black Friday Deals von Shokz auf Amazon
- Hier findest du alle Black Friday Deal von Shokz bei SportScheck
Die Highlights der Shokz Black Week 2025
Von ultraleichten Clip-Ohrhörern bis zu Premium-Modellen mit Dolby Audio: Diese Deals gehören zu den absoluten Favoriten.
Top-Deals:
OpenDots ONE – 20 % Rabatt: Die leichtesten Open-Ear-Clip-Ohrhörer von Shokz (nur 6,5 g), ideal für Pendeln & Alltag.
OpenFit 2+ – 20 % Rabatt: Das Topmodell der OpenFit-Serie mit Dolby Audio, verbessertem Treiber & Wireless Charging.
OpenFit – 36 % Rabatt: Flexibel, leicht, angenehm und jetzt zum absoluten Bestpreis.
OpenRun Pro 2 – 20 % Rabatt: Der Sport-Klassiker mit sicheren Sitz und starker Akkulaufzeit. Der perfekter Begleiter für Läufer:innen.
OpenFit Air – 30 % Rabatt: Die günstige, komfortable Alternative für Open-Ear-Einsteiger:innen.
Warum Open-Ear-Kopfhörer von Shokz?
Open-Ear-Kopfhörer bieten dir gleich mehrere Vorteile auf einmal: Du nimmst Verkehr und Umgebung weiterhin wahr und bist dadurch sicherer unterwegs, trägst nichts im oder auf dem Ohr und genießt so mehr Komfort, hast maximale Freiheit beim Sport, im Alltag oder im Homeoffice – und profitierst von einer Technologie, die Shokz mit über 3.800 Patenten weltweit maßgeblich mitgeprägt hat.