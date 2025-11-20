Black Friday 2025: Open-Ear-Kopfhörer von Shokz jetzt stark reduziert!

Shokz bringt pünktlich zum Black Friday seine besten Angebote des Jahres. Die Open-Ear-Kopfhörer von Shokz lassen deinen Gehörgang frei, sodass du Musik genießen kannst und gleichzeitig Umgebungsgeräusche wahrnimmst. Ideal für Sicherheit, Komfort und Alltagstauglichkeit.

Genau jetzt bekommst du die beliebtesten Modelle zu den besten Preisen des Jahres – nur vom 20. November bis 1. Dezember!

Top-Deals:

OpenDots ONE – 20 % Rabatt: Die leichtesten Open-Ear-Clip-Ohrhörer von Shokz (nur 6,5 g), ideal für Pendeln & Alltag.

Hier geht’s zum Deal OpenFit 2+ – 20 % Rabatt: Das Topmodell der OpenFit-Serie mit Dolby Audio, verbessertem Treiber & Wireless Charging.

Hier geht’s zum Deal OpenFit – 36 % Rabatt: Flexibel, leicht, angenehm und jetzt zum absoluten Bestpreis.

Hier geht’s zum Deal OpenRun Pro 2 – 20 % Rabatt: Der Sport-Klassiker mit sicheren Sitz und starker Akkulaufzeit. Der perfekter Begleiter für Läufer:innen.

Hier geht’s zum Deal OpenFit Air – 30 % Rabatt: Die günstige, komfortable Alternative für Open-Ear-Einsteiger:innen.

Hier geht’s zum Deal Warum Open-Ear-Kopfhörer von Shokz? Open-Ear-Kopfhörer bieten dir gleich mehrere Vorteile auf einmal: Du nimmst Verkehr und Umgebung weiterhin wahr und bist dadurch sicherer unterwegs, trägst nichts im oder auf dem Ohr und genießt so mehr Komfort, hast maximale Freiheit beim Sport, im Alltag oder im Homeoffice – und profitierst von einer Technologie, die Shokz mit über 3.800 Patenten weltweit maßgeblich mitgeprägt hat.