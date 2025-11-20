Anmelden
Black Friday 2025: Open-Ear-Kopfhörer von Shokz jetzt stark reduziert!

Black Friday Deal
In der Black Week 2025 sparst du bei Shokz bis zu 36 % auf ausgewählte Open-Ear-Kopfhörer – inklusive der neuesten Flaggschiff-Modelle
ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.11.2025
Shokz
Foto: PR

Shokz bringt pünktlich zum Black Friday seine besten Angebote des Jahres. Die Open-Ear-Kopfhörer von Shokz lassen deinen Gehörgang frei, sodass du Musik genießen kannst und gleichzeitig Umgebungsgeräusche wahrnimmst. Ideal für Sicherheit, Komfort und Alltagstauglichkeit.

Genau jetzt bekommst du die beliebtesten Modelle zu den besten Preisen des Jahres – nur vom 20. November bis 1. Dezember!

Die Highlights der Shokz Black Week 2025

Von ultraleichten Clip-Ohrhörern bis zu Premium-Modellen mit Dolby Audio: Diese Deals gehören zu den absoluten Favoriten.

Top-Deals:

OpenDots ONE – 20 % Rabatt: Die leichtesten Open-Ear-Clip-Ohrhörer von Shokz (nur 6,5 g), ideal für Pendeln & Alltag.

OpenFit 2+ – 20 % Rabatt: Das Topmodell der OpenFit-Serie mit Dolby Audio, verbessertem Treiber & Wireless Charging.

OpenFit – 36 % Rabatt: Flexibel, leicht, angenehm und jetzt zum absoluten Bestpreis.

OpenRun Pro 2 – 20 % Rabatt: Der Sport-Klassiker mit sicheren Sitz und starker Akkulaufzeit. Der perfekter Begleiter für Läufer:innen.

OpenFit Air – 30 % Rabatt: Die günstige, komfortable Alternative für Open-Ear-Einsteiger:innen.

Warum Open-Ear-Kopfhörer von Shokz?

Open-Ear-Kopfhörer bieten dir gleich mehrere Vorteile auf einmal: Du nimmst Verkehr und Umgebung weiterhin wahr und bist dadurch sicherer unterwegs, trägst nichts im oder auf dem Ohr und genießt so mehr Komfort, hast maximale Freiheit beim Sport, im Alltag oder im Homeoffice – und profitierst von einer Technologie, die Shokz mit über 3.800 Patenten weltweit maßgeblich mitgeprägt hat.

Fazit

