Deals

Black Friday Sale: Health- und Sport-Tech Deals – Jetzt bis zu 30 % sparen!

Black Week bei SportScheck
Black Friday Sale: Health- und Sport-Tech Deals – Jetzt bis zu 30 % sparen!

SportScheck hat zur Black Week eine exklusive Aktion gestartet, bei der du auf ausgewählte Health- und Sport-Tech Produkte bis zu 30 % Rabatt bekommst
ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.11.2025
SportScheck
Ob smarter Sound, präzises Tracking oder tiefere Gesundheits-Insights: Die perfekten Tools für Training, Alltag und Wohlbefinden warten jetzt im Angebot auf dich.

Exklusive Black-Week-Deals bei SportCheck: Nur vom 20.11-01.12.2025

Spare im Online-Shop vom 20. November bis 01. Dezember bis zu 30% auf aufgewählte Health- und Sport-Tech-Produkte

Sichere dir hier deine Angebote!

Die Highlights der SportScheck Black Week

Shokz Knochenschall-Kopfhörer

Musik, Podcasts oder Motivation, ohne die Umgebung auszublenden. Perfekt für Läufer:innen, die sicher unterwegs sein möchten, ohne Kompromisse beim Sound zu machen.

Garmin Sport-Smartwatches

Für alle, die Training nicht nur spüren, sondern verstehen wollen. Top-Modelle für Laufen, Fitness, Outdoor oder Alltag – mit präzisem GPS, Gesundheitsdaten und smarten Features.

