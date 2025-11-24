Black Week 2025: Amazon Devices jetzt stark reduziert

Wer sein Entertainment, seine Lesegewohnheiten oder das Smart Home verbessern möchte, bekommt jetzt die Chance auf echte Top-Preise.
Exklusiver Sale auf Amazon Devices
Amazon reduziert im Rahmen der Black Week eine große Auswahl an Geräten – von Fire TV Stick über Kindle bis Echo. Perfekt, um Weihnachtsgeschenke frühzeitig zu sichern oder sich selbst ein Technik-Upgrade zu gönnen.
Highlights der Black Week 2025
Fire TV Stick 4K – nur 29 € statt 69,99 €
- Mit Dolby Vision, HDR10+, Atmos und Wi-Fi 6 ist er ideal für Filmabende, Serien, Sport oder Gaming-Apps
- Hier geht's zum Fire TV Stick Deal
Kindle Paperwhite (neueste Generation) – 139,99 € statt 179,99 €
- Der neue Kindle Paperwhite bietet ein kristallklares 7-Zoll-Display, lange Akkulaufzeit und eine integrierte Warmlichtfunktion
- Hier die neueste Version des Kindle Paperwhite shoppen
Amazon Echo Spot – 49,99 € statt 94,99 €
- Der modernisierte Echo Spot ist ein smarter Wecker mit kräftigem Klang, individuell anpassbarem Display und Alexa-Unterstützung für deinen Alltag
- Hier den Echo Spot zum Angebotspreis sichern