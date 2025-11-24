Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Deals

Black Week 2025: Amazon Devices jetzt stark reduziert

Black Week Deals bei Amazon
Black Week 2025: Amazon Devices jetzt stark reduziert – bis zu 59 % sparen!

Zur Black Week bietet Amazon attraktive Angebote auf zahlreiche Devices – darunter Bestseller wie Fire TV Stick, Kindle und Echo
ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.11.2025
Als Favorit speichern
Black Friday Deal bei Amazon (Kindle, Echo)
Foto: PR

Wer sein Entertainment, seine Lesegewohnheiten oder das Smart Home verbessern möchte, bekommt jetzt die Chance auf echte Top-Preise.

Exklusiver Sale auf Amazon Devices

Amazon reduziert im Rahmen der Black Week eine große Auswahl an Geräten – von Fire TV Stick über Kindle bis Echo. Perfekt, um Weihnachtsgeschenke frühzeitig zu sichern oder sich selbst ein Technik-Upgrade zu gönnen.

Highlights der Black Week 2025

Fire TV Stick 4K – nur 29 € statt 69,99 €

Kindle Paperwhite (neueste Generation) – 139,99 € statt 179,99 €

Amazon Echo Spot – 49,99 € statt 94,99 €

Fazit

Mehr zum Thema Black-Friday-Special