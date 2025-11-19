Anmelden
Deals

Black Week Angebote: Erlebnisse verschenken und selbst genießen – bis zu 30 % Rabatt!

Black Week bei Jochen Schweizer
Black Week Sale: Erlebnisse verschenken und selbst genießen – bis zu 30 % Rabatt!

Jochen Schweizer hat zur Black Week eine exklusive Aktion gestartet, bei der du auf ausgewählte Erlebnisse und Geschenkboxen bis zu 30 % Rabatt bekommst
ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.11.2025
Jochen Schweizer
Foto: gettyimages/Stephen Lux

Du willst schon länger etwas Neues ausprobieren, ein unvergessliches Abenteuer erleben oder suchst das perfekte Geschenk, das wirklich in Erinnerung bleibt? Dann ist jetzt die beste Gelegenheit: Jochen Schweizer bietet zur Black Week exklusive Rabatte auf zahlreiche Event-Erlebnisse, Outdoor-Abenteuer und hochwertige Geschenkboxen – bis zu 30 % reduziert, nur vom 12.11. bis 01.12.2025.

Die Highlights der Jochen Schweizer Black Week

Von Schneeschuhwandern über Husky-Touren bis zum Airboarding ist für jeden Geschmack etwas dabei. Perfekt, um selbst aktiv zu werden oder anderen ein Erlebnis zu schenken, das garantiert in Erinnerung bleibt.

Erlebnis-Highlights (bis zu 30 % reduziert):

Die Geschenkboxen – jetzt reduziert!

Egal ob Abenteuer, Genuss oder Entspannung: Die Auswahl ist riesig! Hier sind die Topseller-Geschenkboxen:

Fazit

