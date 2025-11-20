Anmelden
Black Friday Deal: Oura Ring 4 - Jetzt bis zu 170€ sparen!

Black Friday Angebot für Oura Ring 4
Black Friday Sale: Oura Ring 4 - Jetzt bis zu 170€ sparen!

Du spielst schon länger mit dem Gedanken, dir einen Oura Ring 4 anzuschaffen? Jetzt ist deine Gelegenheit. Denn: Oura hat gerade eine exklusive Aktion gestartet, bei der du richtig sparen kannst!
ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.11.2025
Rose Oura Ring 4
Du willst schon immer deinen Schlaf, deine Energie und deine Gesundheit wirklich verstehen und auf ein neues Level bringen? Wenn du nach einem Tool suchst, das genau das kann, ist der Oura Ring 4 genau das Richtige für dich. Der Oura Ring gilt als einer der modernsten Wearables weltweit - und das völlig ohne Display, Gewicht oder störendes Tracking-Gefühl. Du spürst, aber er zeigt dir alles, was du wissen musst.

Exklusiver Black-Friday-Deal: Nur vom 20.11.-01.12. 2025

Vom 20. November bis 1. Dezember erhältst du bis zu 170€ Rabatt auf die eleganten Titanium Styles - sowohl bei Amazon als auch direkt auf der Oura-Website.

Shoppe den Oura Ring 4 hier bei Amazon 

Unser Tipp: Der perfekte Begleiter durch die dunkle Jahreszeit

Gerade im Herbst oder Winter sinkt bei vielen die Energie. Weniger Licht, mehr Stress, kältere Nächte. Der Oura Ring hilft dir, genau dann bessere Entscheidungen zu treffen: Gehe ich heute laufen oder lieber regenerieren? Schlafe ich zu wenig oder schlecht?

Trackt deine Schlafqualität

Der Oura Ring erkennt Schlafphasen, Ruheherzfrequenz, HRV, Temperaturveränderungen und mehr - und fasst alles zu einem Sleep Score zusammen, der dich jeden Tag besser schlafen lässt.

Tägliche Energie- und Bleastungsanalyse

Mit dem Readiness Score siehst du auf einen Blick, wie belastbar dein Körper heute ist. Ideal für Sport, Stressmanagement und Regeneration.

Gesundheits-Insights, die dich wirklich weiterbringen

Von Zyklus-Tracking über Temperaturtrends bis hin zu Atemfrequenz und Aktivität: Der Ring liefert dir Werte, die sonst nur High-End-Wearables schaffen.

Fazit