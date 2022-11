Anzeige Yoga-Rad Kaufberatung Mit diesen Yoga-Rädern wird dein Training noch intensiver

Du willst deine Yogapraxis vertiefen? Körper und Geist in Einklang bringen und nebenbei mehr Flexibilität und Stabilität gewinnen? Ein Yoga-Rad kann dich dabei unterstützen. In diesem Ratgeber haben wir die Top-Modelle für dich im Vergleich

Yoga liegt seit vielen Jahren im Trend – Tendenz steigend. Diese Sportart sorgt nicht nur dafür, dass du beweglich bleibst oder wirst. Du trainierst nebenbei dein Gleichgewicht und baust Kraft auf. Die Vielfalt an Yoga-Flows, die auf die unterschiedlichen Körperregionen ausgerichtet sind, ist riesengroß. Mit speziellen Haltungen lassen sich auf Problembereiche wie Rücken, Schulter- oder Nackenpartie eingehen. Vom passenden Work-out bis zu einer Abfolge entspannender Übungen kann das Yoga-Rad hierbei ein sehr effektives Hilfsmittel sein. Es unterstützt dich dabei, tiefer in Haltungen hineinzufinden, verspannter Muskulatur entgegenzuwirken, deine Balance zu verbessern und zu mehr Flexibilität zu finden. Welche Yoga-Räder es gibt, worin sie sich unterscheiden und welches Yoga-Rad ideal für deinen Einsatz, ob zu Hause oder im Studio ist, erfährst du hier.

Was ist ein Yoga-Rad?

Zum Praktizieren braucht es hauptsächlich eine Yogamatte. Doch auch Hilfsmittel können im Yoga ein echter Gewinn sein. Sie unterstützen dich zum Beispiel dabei Haltungen einzunehmen, die sonst nicht möglich wären, helfen dir dabei Flexibilität und Kraft aufzubauen und intensivieren dein Training. Das Yoga-Rad wurde von Yogalehrenden entwickelt, um deine Praxis noch effektiver zu gestalten. Mit diesem kreisrunden Fitnessgerät können Übungen und Haltungen im Yoga um ein Vielfaches verbessert werden. Das Yoga-Rad weist tatsächlich die Form eines Rades auf – daher auch der Name. Insbesondere bei Balance-Übungen, Rückbeugen, bei Übungen für Schulter- und Brust und vielen anderen Haltungen kommt es zum Einsatz und hat viele Vorteile zu bieten. Aber auch im Bereich Pilates und Stretching findet das praktische Rad Verwendung und hilft, die körpereigene Flexibilität und Balance zu verbessern. Daher erweist sich das Yoga-Rad, das auch unter dem englischen Namen Yoga-Wheel angeboten wird, als ein beliebtes Hilfsmittel, das erschwinglich ist und sich in die tägliche Yogapraxis hervorragend integrieren lässt.

Worauf muss ich beim Kauf Yoga-Rads achten?

Yoga ist genau deine Sportart? Es verbindet Fitness mit Gesundheit und Entspannung. Die harmonischen Körperstellungen und Haltungen sehen nicht nur anmutend aus, sondern spenden Energie und sorgen für deine Ausgeglichenheit? Dann lohnt es sich, dass du dich mit der Anschaffung eines Yoga-Rads auseinandersetzt, das sich mühelos in deine regelmäßige Yogapraxis integrieren lässt.

Damit du aus der breiten Palette an Produkten das optimale Yoga-Rad ausfindig machen kannst, gilt es einige Kriterien zu beachten. Yoga-Räder werden in verschiedenen Materialien und diversen Designs angeboten. Zudem spielen Belastbarkeit, Größe, mitgeliefertes Zubehör und Pflegeleichtigkeit eine Rolle.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie im direkten Vergleich in den Kriterien Belastbarkeit, Reinigung und praktischem Zubehör abschneiden. Insgesamt können 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Belastbarkeit

Yoga-Räder sind grundsätzlich sehr robust und stabil, jedoch nicht in gleichem Maße belastbar. Während einige Modelle einer Belastung von etwa 100 Kilogramm standhalten, gibt es besonders belastbare Yoga-Räder, die mit bis zu 350 Kilogramm belastet werden können.

Reinigung

Je nach Materialeigenschaften, ob Kork oder Kunststoff, kann das Yoga-Rad mehr oder weniger gut gereinigt werden. Modelle aus Kunststoff sind sehr pflegeleicht und können mit einem feuchten Tuch nach dem Sport einfach abgewischt werden.

Zubehör

Manche Yoga-Räder kommen teilweise mit praktischem Zubehör: Teil des Lieferumfangs können E-Books, Trainingsanleitungen oder Yogagurte sein. Wem ein solches Zubehör wichtig ist, kann dies bei der Auswahl berücksichtigen.

Diese Yoga-Räder haben wir für dich verglichen

Die hochwertigen Materialien und die gute Verarbeitung machen dieses Yoga-Rad zu einem langlebigen Begleiter. Ob als Unterstützung beim Faszientraining, beim Yoga oder für dein Rücken-Programm: Mit diesem Tool bringst du Abwechslung in dein Training und verbessert deine Balance und Flexibilität. Das zeitlos schöne Yoga-Rad wiegt 1,3 Kilogramm und hat einen Durchmesser von 32 Zentimetern.

Belastbarkeit: ⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐

Marke: Yogibato

Maße: 32 x 13 cm

Gewicht: 1,2 kg

Material: Ring: ABS, Oberfläche: Kork

Lieferumfang: 1 x Yoga-Rad

Durchmesser: 32 cm

Dieses Yoga-Rad kommt mit viel Zubehör. Gemeinsam mit dem stabilen Gurt und den beiden Yoga-Blöcken aus Kork in den Maßen 23 x 12 x 3 Zentimeter bist du nicht nur bestens ausgestattet für dein Training sondern kannst sofort loslegen. Das Yoga-Rad in eleganter Holz-Optik hat einen Durchmesser von 33 Zentimetern.

Belastbarkeit: ⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: pete's choice

Maße: Yoga-Rad: 33 x 13 cm, Yoga-Block: 23 x 12 x 3 cm

Gewicht: Keine Angabe

Material: Ring: Kunststoff, Oberfläche: Kork, Yoga-Blöcke: Kork

Lieferumfang: 1 x Yoga-Rad, 1 x Gurt, 2 x Yoga-Blöcke, 1 x E-book

Durchmesser: 33 cm

Was auch immer du in deinem Yoga-Training für Ziele hast: Dieses Yoga-Rad hilft dir in deiner täglichen Praxis deine Haltungen zu verbessern. Gearbeitet aus robustem ABS-Material ist es besonders strapazierfähig, behält seine Form und ist langlebig. Mit dem mitgelieferten Gurt kannst du neue Haltungen und Übungen ausprobieren.

Belastbarkeit: ⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: pete’s choice

Maße: 32 x 13 cm

Gewicht: 0,5 kg

Material: ABS

Lieferumfang: 1 x Yoga-Rad, 1 x Yoga-Gurt, E-Book mit 16 Übungen

Duchmesser: 32 cm

Empfehlung der Redaktion Gonex Yoga Rad, Rückenstrecker mit 10mm Verdickungspad Trainingsleitfaden für Dehnen Dharma Yoga Backbend Stretching Pilates Meditation - Lila Rosa Jetzt zu Amazon von Gonex Derzeit nicht verfügbar Yoga-Rad mit strukturierter Oberfläche Griffiges Yoga-Rad mit einem Durchmesser von 33 Zentimetern und einer Stärke von 10 Millimetern, das bis zu 150 Kilogramm belastbar ist.

Das Rad ist aus strapazierfähigem PP-Material gearbeitet, das mit einem TPE-Schaum überzogen ist. Seine strukturierte Oberfläche bietet dir bei der Anwendung festen Grip und durch seine Elastizität hohen Komfort. Eine Anleitung mit Übungen liegt der Lieferung bei und liefert erste Ideen und Anregungen. Das hypoallergene Yoga-Rad ist auch für Fortgeschrittene ideal und lässt sich als Hilfsmittel zum Dehnen oder Lösen von Verspannungen optimal in das Training integrieren. Das Produkt ist resistent gegen Schweiß und besonders pflegeleicht.

Belastbarkeit: ⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Marke: Gonex

Maße: 33 x 12,5 cm

Gewicht: 1,15 kg

Material: Ring: PP, Oberfläche: TPE-Schaum

Lieferumfang: 1 x Yoga-Rad, Trainingsleitfaden mit 34 Übungen

Durchmesser: 33 cm

Premium-Tipp OVERMONT Yoga Rad Yoga Wheel Yoga-Starter-Set für Dharma Yoga Backbend Stretching Pilates Meditation Schwarzschwarz Jetzt zu Amazon von OVERMONT Derzeit nicht verfügbar Yoga-Räder für einen flexiblen Einsatz Strapazierfähige Yoga-Räder mit einer Tragfähigkeit von bis zu 250 Kilogramm und einer Stärke von 1,75 Zentimetern.

Mit diesem Set bestehend aus drei verschieden großen Yoga-Rädern kannst du dein Training noch individueller gestalten. Mit dem größten Rad erhöhst du deine Flexibilität, das Mittlere unterstützt dich dabei den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen und deine Übungen zu intensivieren. Für fortgeschrittene Yoginis sorgt das kleine Yoga-Wheel mit einem Durchmesser von 16,2 Zentimetern für tiefste Dehnung und ist damit eine echte Herausforderung. Teil des Lieferumfangs ist außerdem ein Massageball, mit dem sich tieferliegende Verspannungen lösen lassen. Das federnde, umweltfreundliche und schlagfeste Material der Yoga-Räder lässt sich bei Bedarf einfach mit Wasser reinigen.

Belastbarkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: Overmont

Maße: Großes Rad: 32,3 x 12,7 cm, mittleres Rad: 25,9 x 12,7 cm, kleines Rad: 16,2 x 12,7 cm, Massagekugel Durchmesser: 6,6 cm

Gewicht: Gesamtgewicht: 2,61 kg

Material: Ring: TPE-Kunststoff, Oberfläche: Hybrid-TPE-Schaum

Lieferumfang: 3 x Yoga-Rad in verschiedenen Größen, 1 x Massagekugel

Verwendung: Dehnung, Stütze, Verbesserung Beweglichkeit, Massage

Durchmesser: Großes Rad: 32,3 cm, mittleres Rad: 25,9 cm, kleines Rad: 16,2 cm, Massagekugel: 6,6 cm

Dieses Yoga-Rad kann mit bis zu 200 Kilogramm belastet werden und punktet mit seinem formstabilen Material, das den Druck während der Übungen gleichmäßig über den Körper verteilt. Das Fitness-Hilfsmittel ist mit einem Gewicht von 1.290 Gramm ein wahres Leichtgewicht und eignet sich daher bestens für den Transport ins Yoga-Studio oder Fitnesscenter. Ob für Anfänger oder Fortgeschrittene: Mit diesem Yoga-Rad kannst du dein Training künftig noch abwechslungsreicher gestalten und Ergebnisse erzielen, die dir gefallen werden.

Belastbarkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐

Marke: REEHUT

Maße: 32 x 13 cm

Gewicht: 1,5 kg

Material: Oberfläche: TPE

Lieferumfang: 1 x Yoga-Rad, Anleitung

Durchmesser: 32 cm

Für wen ist ein Yoga-Rad geeignet?

Ein Yoga-Rad lässt sich für viele verschiedene Yoga-Übungen verwenden und in dein Training integrieren. Auch zum Stretching und Pilates ist es ein ausgezeichnetes Hilfsmittel. Es eignet sich für alle, die regelmäßig praktizieren und damit ihre Bewegungsdynamik, Stabilität und Balance verbessern möchten. In Rückbeugen hilft dir das Rad den Brustkorb zu weiten, Verspannungen zu lösen und die Atmung zu vertiefen. Und in Stehhaltungen gibt es dir eine neue Herausforderung für deine Yogapraxis.

Gibt es Yoga-Räder in verschiedenen Größen?

Die meisten Yoga-Räder haben einen Durchmesser von 33 Zentimetern. Dieser Durchmesser eignet sich ideal für Menschen mit einer Körpergröße zwischen 150 und 180 Zentimetern. Für Menschen, die größer sind, empfehlen sich Yoga-Räder mit einem Durchmesser von etwa 36 Zentimetern.

Wie pflege ich mein Yoga-Rad?

Yoga-Räder aus Kunststoff oder Holz können unkompliziert mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei Bedarf kannst du auch zu einem milden Reinigungsmittel greifen. Insbesondere Yoga-Räder aus Holz sollten danach gut abgetrocknet werden, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Bei korkbeschichteten Ausführungen, die sich besonders rutschfest bei der Tendenz zu feuchten Händen zeigen, ist die Reinigung etwas zeitintensiver: Nachdem du den Kork mit einer milden Lauge aus Seife gereinigt hast, musst du das Yoga-Wheel mit einem Handtuch für zehn bis 20 Minuten umwickeln, damit die Wasserreste aus dem Kork gezogen werden. Andernfalls könnte das Gewebe aufquellen.

Mit Yoga gelangst du nicht nur körperlich zu mehr Fitness und Beweglichkeit. Auch für den Geist ist diese entspannende und ganzheitliche Art, sich zu bewegen, eine Wohltat. Mit einem Yoga-Rad lassen sich die Übungen intensivieren und verbessern. Das vielseitig einsetzbare Hilfsmittel kann entweder im Studio unter professioneller Aufsicht oder zu Hause im Training integriert werden. Mit unserem Yoga-Rad-Vergleich erfährst du, welches Modell perfekt zu dir passt – und ab sofort Teil deines Trainings sein wird.