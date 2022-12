Anzeige Tagescreme Kaufberatung Pflegende und reichhaltige Tagescremes: Die ideale Pflege für deine Haut

Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan. Sie schützt uns nicht nur, sondern liefert uns beständig Informationen über unsere Umwelt. Gleichzeitig wird sie stark beansprucht – Grund genug, sie auch gut zu pflegen. Doch welche Pflege ist die richtige für meine Haut? Anhand von Feuchtigkeit und Talgproduktion sind in der Kosmetik die Hauttypen trocken, normal, fettig, sensibel und Mischhaut definiert, für die es jeweils spezielle Pflege gibt. Neigst du eher zu trockener oder fettiger Haut? Reagiert deine Haut besonders sensibel auf Wetterbedingungen, Stress und andere Faktoren? Für jeden Typ und auch für alle Bedürfnisse von sensibel bis reif gibt es die passende Pflege, die deine Haut mit genau dem versorgt, was sie benötigt. In diesem Ratgeber haben wir die beliebtesten Tagescremes verschiedener Marken für dich genauer unter die Lupe genommen. Welche Tagescreme perfekt zu dir passt, deine Haut mit Feuchtigkeit versorgt und dir einen rundum strahlenden Teint zaubert, erfährst du hier.

Was ist eine Tagescreme?

Wie der Name bereits verrät, ist eine Tagescreme eine Pflege für das Gesicht, die tagsüber angewendet wird. Sie hat die Aufgabe, die Haut mit wertvollen Nährstoffen und ausreichend Feuchtigkeit zu versorgen und sie vor Umwelteinflüssen, wie UV-Strahlung oder Kälte zu schützen. Da Tagescreme häufig als Make-up Grundlage zum Einsatz kommt, sollte sie nach dem Auftragen rasch einziehen und keine Rückstände auf der Haut hinterlassen. Je nach Hauttyp und Bedarf kann eine Tagescreme auch mehrmals am Tag aufgetragen werden. Gerade, wer noch andere Kosmetikprodukte nutzt, sollte die Haut mit einer geeigneten Tagescreme verwöhnen – denn auch Kosmetik kann die Haut reizen und austrocknen.

Worauf muss ich beim Kauf einer Tagescreme achten?

Tagescremes werden in einer Vielzahl angeboten. Das macht die Entscheidung, welche für dich persönlich ideal ist, nicht ganz einfach. Doch nicht nur die Menge an Herstellern ist groß – auch Hautverträglichkeit, Inhaltsstoffe, Art der Creme, Anwendung, Behälter und weitere Aspekte sollten beim Kauf beachtet werden. Soll deine Tagescreme vegan sein? Legst du Wert auf natürliche Inhaltsstoffe? Suchst du nach einer Tagescreme mit Kollagen oder Hyaluron?

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach

bewertet, wie gut sie in puncto Dosierung und UV-Schutz abschneiden. Insgesamt können 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Dosierung

Ob du eine Tagescreme in einem Creme–Tiegel, in Tuben-Form oder als Pumpspender bevorzugst, ist Geschmackssache. Klar ist in jedem Fall, dass sich die Tagescreme in einer Dose nicht so gut dosieren lässt im Vergleich zu Tube und Pumpspender. Dementsprechend besteht hier die Gefahr, dass du zu viel von der Creme nimmst und sie rascher leer ist.

UV-Schutz

UV-Strahlung schadet unserer Haut und wirkt auch dann, wenn die Sonne nicht direkt scheint. Daher gibt es Tagescremes mit einem integrierten UV-Schutz. Die Hersteller geben die Höhe des Lichtschutzfaktors (LSF) auf den Produkten an. Dieser schützt die Haut vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Eine Tagescreme mit hohem Lichtschutzfaktor kann Sonnenbrand verhindern und die Alterung der Haut verlangsamen. Dabei gilt: Je empfindlicher deine Haut auf Sonneneinstrahlung reagiert, desto höher sollte der Lichtschutzfaktor deiner Tagescreme sein.

Diese Tagescremes haben wir für dich verglichen

Aufpolsternde Tagescreme mit Hyaluronsäure von L'Oréal Paris mit konzentrierter Formel: Sie lässt sich leicht auftragen und schützt mit ihrem hohen LSF 50 deine Haut vor UV-Strahlen. Bereits vier Stunden nach der Anwendung soll sich die Haut straffer anfühlen. Und innerhalb von vier Wochen sollen laut Hersteller sichtbar Falten an Stirn und Krähenfüße reduziert werden. Die Tagescreme ist für alle Hauttypen geeignet, besonders für die Hautbedürfnisse ab 30 Jahren. Auf das gereinigte Gesicht auftragen, einmassieren und fertig.

Dosierung: ⭐⭐⭐⭐

UV-Schutz: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: L'Oréal Paris

Inhalt: 50 ml

Hauttyp: Alle Hauttypen

Inhaltsstoffe: Aqua/Water, Glycerin, Ethyhexyl Salicylate, Ethyhexyl Triazone, Alcohol Denat, Bis-Ethyhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Dimethicone, Lauroyl Lysine, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Octyldodecanol, Behenyl Alcohol, Isopropyl Isostearate, Perlite, Aluminium Starch Octenylsuccinate, Cetyl Alcohol, Cl 15985/Yellow 6, Cl 16035/Res 40, Tocopherol, Sodium Hyaluronate, Sosium Stearoyl, Glutamate, Hydroxyacetophenone, Sosium Polyacrylate Starch, Sodium Acetylated, Hyaluronate, Phenoxyethalol, Stearic Acid, Adenosine, Peg-100 stearate, Palmitic Acid, Poly c10-30 Alkyl Acrylate, Polysorbate 80, Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, Linalool, Benzyl Alcohol, Isohexadecane, Capryloyl Salicylic Acid, Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Myristic Acid, Sorbitan Oleate, Disodium Edta, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Parfum / Fragrance (F.I.L. C265878/1)

Dermatologisch getestet: Keine Angabe

Diese Tagescreme ist die ideale Basispflege für jeden Hauttyp. Sie versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, regeneriert und reduziert Rötungen und Unreinheiten. Ihr Wirkstoffkomplex aus Ceraniden, Sheabutter und Hyaluronsäure unterstützt die tägliche Pflege der Haut und schützt sie vor Umwelteinflüssen. Dabei ist sie sehr verträglich, frei von Parfüm, dermatologisch getestet und reich an Nährstoffen wie Provitamin B5 und natürlichen Polyphenolen.

Dosierung: ⭐⭐⭐⭐⭐

UV-Schutz: ⭐⭐⭐⭐

Marke: Colibri Skincare

Inhalt: 80 ml

Hauttyp: Alle Hauttypen

Inhaltsstoffe: Aqua, Squalane, Decyl Cocoate, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Ceramide NP, Tocopherol, Centella Asiatica Leaf Extract, Glyceryl Stearate, Hydroxyacetophenone, 1,2 Hexanediol, Caprylyl Glycol, Sodium Stearoyl Glutamate, Sodium Hyaluronate, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Helianthus Annuus Seed Oil, Citric Acid, Asiaticoside, Pentylene Glycol, Madecassic Acid, Asiatic Acid, Xanthan Gum. Aqua, Squalane, Decyl Cocoate, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Ceramide NP, Tocopherol, Centella Asiatica Leaf Extract, Glyceryl Stearate, Hydroxyacetophenone, 1,2 Hexanediol, Caprylyl Glycol, Sodium Stearoyl Glutamate, Sodium Hyaluronate, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Helianthus Annuus Seed Oil, Citric Acid, Asiaticoside, Pentylene Glycol, Madecassic Acid, Asiatic Acid, Xanthan Gum. Aqua, Squalane, Decyl Cocoate, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Ceramide NP, Tocopherol, Centella Asiatica Leaf Extract, Glyceryl Stearate, Hydroxyacetophenone, 1,2 Hexanediol, Caprylyl Glycol, Sodium Stearoyl Glutamate, Sodium Hyaluronate, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Helianthus Annuus Seed Oil, Citric Acid, Asiaticoside, Pentylene Glycol, Madecassic Acid, Asiatic Acid, Xanthan Gum

Dermatologisch getestet: ✅

Traubenkernöl, Mandelöl, Kakao- und Sheabutter zaubern ein seidiges Gefühl auf deine Haut, während Koffein die Durchblutung anregt. Diese Basispflege eignet sich für jeden Tag, jeden Abend und das allerbeste: für jeden Hauttyp. Die Gesichtspflege von M. Asam ist verträglich, sorgt für eine geschmeidige Haut und reduziert laut Hersteller die Faltentiefe um durchschnittlich 50 Prozent.

Dosierung: ⭐⭐⭐⭐

UV-Schutz: ⭐⭐⭐⭐

Marke: M. Asam

Inhalt: 50 ml

Hauttyp: Trockene Haut

Inhaltsstoffe: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetearyl alcohol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Decyl Oleate, Dicaprylyl Carbonate, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Coco-Glycerides, Tocopheryl Acetate, Sodium Stearoyl glutamate, Vitis Vinifera (Grape) Seed Extract, Vitis Vinifera (Grape) Vine Extract, Tremella Fuciformis (Mushroom) Extract, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Panthenol, Niacinamide, Inulin, Phospholipids, Sphingolipids, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Ferric Hexapeptide-35, Lecithin, Parfum (Fragrance), Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Sodium Ascorbyl Phosphate, Methylpropanediol, Sodium Carbomer, Xanthan Gum, Sodium Polyacrylate, Disodium Edta, Potassium Sorbate, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, Geraniol, Dimethicone, Phenoxyethanol

Dermatologisch getestet: Keine Angabe

Tagespflege im praktischen Pumpspender, die sich perfekt dosieren lässt. Die schnell einziehende Tagescreme, seidig in ihrer Rezeptur, mit wertvollem Karanjaöl und Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit, pflegt und kann Falten mildern. Das vegane und biozertifizierte Kosmetikprodukt ist frei von synthetischen Konservierungsstoffen. Mit der dreifach wirksamen Formel regt sie das körpereigene Kollagensystem an. Nach der Reinigung von Gesicht, Hals und Dekolleté wird die Tagescreme verteilt und einmassiert.

Dosierung: ⭐⭐⭐⭐⭐

UV-Schutz: ⭐⭐⭐⭐

Marke: lavera

Inhalt: 50 ml

Hauttyp: Mischhaut

Inhaltsstoffe: Water (Aqua), Glycerin, Alcohol* denat., Crambe Abyssinica Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Shea Butter Ethyl Esters, Tridecane, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate, Cetearyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Undecane, Pongamia Glabra Seed Oil, Leontopodium Alpinum Callus Culture Extract, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Dipalmitoyl Hydroxyproline, Sodium Hyaluronate, Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Water*, Gossypium Herbaceum (Cotton) Extract, Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols, Isoamyl Laurate, Dehydroxanthan Gum, Xanthan Gum, Hydrogenated Palm Glycerides, Hydrogenated Lecithin, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Ascorbyl Palmitate, Fragrance (Parfum)**, Linalool**, Limonene**, Geraniol**, Citronellol**, Benzyl Salicylate**, Citral**, Eugenol**

Dermatologisch getestet: Keine Angabe

Eine mit Dermatologen entwickelte Tages- und Nachtcreme, die sich speziell für trockene Haut anbietet. Mit diesem Pflege-Set bist du für 24 Stunden bestens gewappnet: Die Tagescreme sorgt für glatte Haut und ein geschmeidiges Hautgefühl. Regeneration und Revitalisierung verspricht die reichhaltige Creme für die Nacht. Du erhältst hier zwei Cremes in einem Tiegel mit je 50 Millilitern Inhalt. Enthaltene Hyaluronsäure und pflanzliche Trehalose sorgen dafür, dass deine Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird.

Dosierung: ⭐⭐⭐⭐

UV-Schutz: ⭐⭐⭐⭐

Marke: Neutrogena

Inhalt: Tagescreme: 50 ml, Nachtcreme: 50 ml

Hauttyp: Trockene Haut

Inhaltsstoffe: Aqua, Dimethicone, Glycerin, Cetearyl Olivate, Trehalose, Sodium Hyaluronate, Ethylhexylglycerin, Dimethicone Crosspolymer, Dimethiconol, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Synthetic Beeswax, Sorbitan Olivate, Laureth-7, Carbomer, Sodium Hydroxide, Chlorphenesin, Phenoxyethanol

Dermatologisch getestet: Keine Angabe

Strahlender Teint und glatte Haut? Zusätzlich erste Fältchen glätten? Das verspricht diese Tagescreme von KORRES. Der Tagescreme wurde öllösliches Vitamin C zugesetzt, das bis zu 40 Stunden lang freie Radikale neutralisieren soll. Geeignet ist die Creme für normale Haut und Mischhaut – perfekt für die tägliche Anwendung und mit Anti-Aging-Effekt.

Dosierung: ⭐⭐⭐⭐

UV-Schutz: ⭐⭐⭐⭐

Marke: KORRES

Inhalt: 40 ml

Hauttyp: Normale Haut, Mischhaut

Inhaltsstoffe: Aqua/Water/Eau, Glycerin, Propanediol, Alcohol Denat.,Ascorbyl Tetraisopalmitate, Diheptyl Succinate, Sodium Acrylates Copolymer, ImperataCylindrica Root Extract, C13-15 Alkane, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,Algin, Ascorbyl Palmitate, Benzyl Alcohol, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer,Caprylyl Glycol, Carbomer, Cellulose Gum, Cetearyl Alcohol, Chamomilla Recutita(Matricaria) Flower Extract, Citric Acid, Disodium Phosphate, Glyceryl Acrylate/AcrylicAcid Copolymer, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Polyacrylate, Glyceryl Stearate Citrate,Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate,Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Lactic Acid,Lecithin, Levulinic Acid, Microcrystalline Cellulose, Panthenol, Parfum/Fragrance,Pentylene Glycol, Phenoxyethanol, Polyacrylate Crosspolymer-6, Potassium Phosphate,Pullulan, Rosa Canina Fruit Extract, Rosa Canina Fruit Oil, Rosmarinus OfficinalisExtract, Salicylic Acid, Serine, Sodium Benzoate, Sodium Hyaluronate, SodiumLevulinate, Sorbic Acid, Squalane, Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract,Tetrahydrodiferuloylmethane, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Tocopherol,Tocopheryl Acetate, Trehalose, Urea, Xanthan Gum

Dermatologisch getestet: Keine Angabe

Was für Arten von Tagescremes gibt es?

Die unterschiedlichen Pflegeformeln in Tagescremes zielen auf diverse Hauttypen ab und werden so diesen speziellen Bedürfnissen gerecht. Nur wer seinen Hauttyp kennt, kann dementsprechend die geeignete Wahl treffen. Manchmal lohnt es sich auch, ein paar Cremes auszuprobieren, um den eigenen Favoriten zu finden. Häufig wird zusätzlich noch unterschieden nach Altersgruppen in Haut ab 30, ab 40 usw., denn auch diese Haut hat besondere Ansprüche.

Ist die Wahl der Tagescreme auch von der Jahreszeit abhängig?

Nicht nur dein persönlicher Hauttyp entscheidet darüber, welche Tagescreme die beste Pflege für dein Gesicht ist, sondern auch die Jahreszeit. Während im Sommer eine Creme mit einem höheren Lichtschutzfaktor und hoher Feuchtigkeit ratsam ist, benötigt deine Haut in den kälteren Monaten eine reichhaltigere Tagescreme. Der Wechsel zwischen warmen Räumen und der kalten Außentemperatur, ebenso wie trockene Heizungsluft lässt die Haut schneller austrocknen und spröde werden.

Warum sollte ich auf die Inhaltsstoffe in einer Tagescreme achten?

In Tagescremes sind nicht ausschließlich Inhaltsstoffe enthalten, die eine Wohltat für unsere Haut und unsere Gesundheit sind. Chemische Komponenten wie Parabene, Mineralöle und Silikone sind nicht ganz unbedenklich. Diese Stoffe haben jedoch auch positive Effekte, die nicht von der Hand zu weisen sind: Sie tragen dazu bei, dass die Tagescreme länger haltbar ist oder bewirken ein geschmeidiges Gefühl auf der Haut. Daher sind sie noch immer Bestandteil in vielen kosmetischen Produkten. Zwar gibt es bezüglich der Konzentrationsmenge Regelungen – jedoch können sensible Hauttypen auch auf geringe Bestandteile davon in Cremes und anderen kosmetischen Produkten empfindlich reagieren. Tipp: Inhaltsstoffe prüfen!

Unsere Haut ist ein wahres Wunderwerk der Natur und gleichzeitig Spiegel der Seele. Mit einer guten und auf deinen Hauttyp abgestimmten Tagescreme kannst du deine Haut verwöhnen und ihr entsprechend ihrer Bedürfnisse Pflege und Feuchtigkeit schenken. Die Auswahl an Tagescremes mit individuellen Pflegeformeln und wertvollen Inhaltsstoffen ist breit gefächert. Finde mit Leichtigkeit deine perfekte Tagescreme und starte mit einem guten Gefühl in den Tag.