Gesichtsbürsten Kaufberatung Diese Gesichtsbürsten reinigen gründlich und schonend

Die tägliche Reinigung unseres Gesichts ist das A und O für einen strahlenden Teint. Welche Gesichtsbürsten hierfür ideal sind, erfährst du in folgendem Ratgeber

Das abendliche Abschminken gehört nicht zu den Lieblingsmomenten in deiner täglichen Pflegeroutine? Das könnte sich mit der passenden Gesichtsbürste im Nu ändern. Sie ist ein effektives und sanftes Hilfsmittel, das die Reinigung und Pflege deines Gesichts unterstützt. Mit einer Gesichtsbürste entfernst du nicht nur gründlich Verunreinigungen, Ablagerungen und Make-up, sondern auch abgestorbene Hautschuppen. Damit du unter der Fülle von Gesichtsbüsten die ideale für dich und deine Haut findest, haben wir hier die besten Modelle für dich im Überblick und verraten dir, welche Aspekte du beim Kauf beachten könntest.

Was ist eine Gesichtsbürste?

Gesichtsbürsten funktionieren in der Regel mit Batterie oder Akku und wurden speziell für die Reinigung des Gesichts entwickelt. Sie sind kompakt und nehmen unterwegs oder auf Reisen nicht viel Platz weg. In der Regel besteht die Gesichtsreinigungsbürste aus einem Bürstenkopf und einem Griff. Durch die Rotation der Borsten können Rückstände von Make-up, überschüssiger Talg und diverse Verunreinigungen im Gesicht entfernt werden. Auch abgestorbene Hautschuppen werden dabei sanft abgelöst. Ein weiterer positiver Effekt: Diese Art der Gesichtsreinigung regt die Durchblutung und Regeneration der Haut an. Je nach Marke und Modell punkten Gesichtsreinigungsbürsten mit mehreren verschiedenen Aufsätzen oder Funktionen, die den Einsatz der Bürste noch flexibler machen.

Was gibt es beim Kauf einer Gesichtsbürste zu beachten?

Zu den wichtigsten Kaufkriterien einer elektrischen Gesichtsbürste zählt die Betriebsart. Hier kannst du zwischen batteriebetriebenen Bürsten und Varianten mit Akku wählen. Wer die Gesichtsreinigung gerne unter der Dusche durchführt, sollte in jedem Fall zu einer wasserdichten Gesichtsbürste greifen. Verschiedene Geschwindigkeitsstufen sorgen für ein hohes Maß an Flexibilität in der Anwendung: Je nach Hauttyp und Bedarf können diese individuell angepasst werden und erhöhen damit den Komfort. Einige Gesichtsbürsten verfügen über umfangreiches Zubehör, das aus diversen Aufsätzen bestehen kann und begeistern mit weiteren Funktionen wie beispielsweise einer Timer-Funktion.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Funktionalität, Betriebsdauer und Zubehör abschneiden. Insgesamt können 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Funktionalität

Eine Gesichtsbürste, die mit praktischen Funktionen ausgestattet ist, erleichtert die tägliche Anwendung und macht sie komfortabler. Modelle mit einem Timer bieten den Vorteil, dass sie nach einer gewissen Zeit automatisch pausieren und dir damit signalisieren, die zu reinigende Hautzone zu wechseln. Verschieden einstellbare Geschwindigkeiten, Massagefunktionen oder Wasserfestigkeit sind weitere Aspekte, welche die Nutzung der Gesichtsbürste flexibler machen.

Betriebsdauer

Meist wird eine elektrische Gesichtsbürste entweder mit Batterien oder mithilfe eines Akkus betrieben. Bei der Akku-Variante ist es sinnvoll, sich über die Lauf- und Ladezeit des Akkus zu informieren. Die Betriebsdauer ist entweder in Minuten oder in Anwendungen angegeben. Diese Information findest du in der Produktbeschreibung der Hersteller.

Zubehör

Viele Reinigungsbürsten werden im Set mit unterschiedlichem Zubehör angeboten. Dabei handelt es sich in der Regel um diverse Bürstenköpfe, die je nach Hauttyp und Einsatzzweck aufgesteckt und verwendet werden können. Im Lieferumfang enthalten sind teilweise eine Aufbewahrungstasche und ein Ladekabel.

Diese Gesichtsbürsten haben wir miteinander verglichen

In nur einer Minute ist das Gesicht mithilfe der elektrischen Gesichtsbürste von Beurer gereinigt: Bis zu viermal gründlicher im Vergleich zu manuellen Reinigungsmethoden. Da sie wasserfest ist, kannst du sie unter der Dusche oder bequem in der Badewanne verwenden. Betrieben wird die Bürste mit integrierter Timer-Funktion mittels Batterien. Im Lieferumfang sind zwei Batterien enthalten.

Funktionalität: ⭐⭐⭐⭐

Betriebsdauer: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Marke: Beurer

Maße: Keine Angabe

Material: Keine Angabe

Gewicht: Keine Angabe

Betriebsart: Batterien

Lieferumfang: Gesichtsreinigungsbürste, 2 x Batterien

Du wünschst dir ein frisches und sauberes Hautgefühl nach der Gesichtsreinigung? Dafür sorgt die wasserfeste Gesichtsbürste mit Timer-Funktion von Remington. Der vibrierende und rotierende Bürstenkopf (Dual-Action-Technologie) reinigt die Haut gründlich. Mitgeliefert werden drei unterschiedliche Bürstenköpfe, die jedem Hauttyp gerecht werden: Normal, Sensitiv und Massage.

Funktionalität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Betriebsdauer: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: Remington

Maße: Keine Angabe

Material: Keine Angabe

Gewicht: 460 g

Betriebsart: Akku

Lieferumfang: Gesichtsbürste, 3 x Bürstenköpfe, Ladeschale, Schutzkappen, Beautytasche

Tiefenreinigung und Peeling in einem: Die beiden Geschwindigkeitsstufen ermöglichen einen sanften Peeling-Effekt sowie eine gründliche Reinigung. Die Gesichtsbürste ist wasserdicht und lässt sich per USB wiederaufladen. Ein Blinken der Batteriestandanzeige informiert dich, wenn das Gerät aufgeladen werden muss. Laut Hersteller erwarten dich bis zu 30 Tagen Nutzungsdauer mit einer vollständigen Aufladung. Mitgeliefert werden drei Ersatzbürstenköpfe: für alle Hauttypen ist der richtige dabei. Die automatische Abschaltfunktion nach 60 Sekunden ist ein weiterer Pluspunkt.

Funktionalität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Betriebsdauer: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: Icolorfuled

Maße: 15,7 x 8,9 x 5,8 cm

Material: Silikon, ABS, Metall

Gewicht: Keine Angabe

Betriebsart: Akku

Lieferumfang: Gesichtsbürste, 3 x Ersatzbürstenköpfe

Mit der Reinigungsbürste kannst du nicht nur dein Gesicht reinigen, sondern deinen Körper von Kopf bis Fuß verwöhnen und pflegen. Zwei Geschwindigkeitsstufen und ein Bürstenkopf, der sich um 360 Grad drehen kann, ermöglicht eine tiefe Reinigung und schonende Entfernung von Hautschuppen. Teil des Lieferumfangs sind sechs verschiedene Bürstenköpfe: Bimsstein, Massagegerät, Peeling-Schaumkopf, Silikon-Gesichtsbürste, große Körperbürste und Gesichtsreinigungsbürste. In dem Aufbewahrungsbeutel finden alle Utensilien Platz.

Funktionalität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Betriebsdauer: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: Fancii

Maße: 16,5 x 5,6 x 7,1 cm

Material: Silikon, Naturborsten

Gewicht: 136 g

Betriebsart: Batterie

Lieferumfang: Gesichts- und Körperreinigungsbürste, 6 x verschiedene Bürstenköpfe, Aufbewahrungsbeutel

Die vibrierende Bürste der Marke Foreo mit drei Zonen reinigt schonend und effektiv dein Gesicht. Durch die T-Sonic-Pulsationen sollen bis zu 99,5 Prozent Make-up-Rückstände und Schmutz entfernt sowie abgestorbene Hautzellen entfernt werden. In acht Intensitätsstufen wird die Haut dreimal à 20 Sekunden porentief gereinigt. Aber die Gesichtsbürste kann noch mehr: Sie bietet neben der Reinigungsfunktion auch eine Massagefunktion und ist für alle Hauttypen geeignet. Ist die Gesichtsbürste voll aufgeladen, hält der Akku für 300 Anwendungen.

Funktionalität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Betriebsdauer: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Marke: Foreo

Maße: ‎3,38 x 8,08 x 7,75 cm

Material: Silikon

Gewicht: 95 g

Betriebsart: Akku

Lieferumfang: Gesichtsreinigungsbürste

Durch die innovative Schalltechnologie entfernt die Gesichtsbürste Make-up, abgestorbene Hautzellen und Verunreinigungen jeglicher Art effektiv und sanft zugleich. Der verbaute Lithium-Akku kann dank des mitgelieferten USB-Kabels jederzeit aufgeladen werden und sorgt für eine Laufzeit von 90 Minuten. Durch die ergonomische Form liegt die Büste selbst unter der Dusche ideal in der Hand.

Funktionalität: ⭐⭐⭐⭐

Betriebsdauer: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Marke: BEPER

Maße: 3,5 x 6,5 x 1,30 cm

Material: Silikon

Gewicht: Keine Angabe

Betriebsart: Akku

Lieferumfang: Gesichtsbürste, USB-Kabel

Wie wende ich eine Gesichtsbürste richtig an?

Im ersten Schritt feuchtest du dein Gesicht mit warmem Wasser an und trägst eine Reinigungscreme oder Ähnliches auf die Bürste oder dein Gesicht auf. Danach startest du deine Bürste und beginnst mit der Reinigung der einzelnen Gesichtspartien: Sensible Bereiche wie Augen und Lippen solltest du dabei aussparen. Bist du fertig, spülst du dein Gesicht (und die Bürste) mit warmem Wasser und trocknest es gründlich ab. Trage im Anschluss deine gewohnte Pflege auf, die nach der Gesichtsreinigung rasch in die Haut einziehen kann – fertig.

Wie oft sollte ich eine Gesichtsbürste anwenden?

Du kannst eine Gesichtsbürste ein- bis zweimal täglich anwenden. Besonders zu empfehlen ist die Reinigung des Gesichts mithilfe der Bürste am Abend. Nach der Reinigung kannst du deine Hautpflege auftragen, die über Nacht gut einziehen kann. Massage oder Peeling sollten nicht täglich durchgeführt werden, eher ein- bis zweimal pro Woche.

Eignen sich Gesichtsbürsten auch für Männer?

Gesichtsbürsten eigenen sich für alle Menschen, die Wert auf ein gepflegtes Äußeres legen. Einige Hersteller bieten Gesichtsbürsten speziell für Herren an, allerdings sind alle Gesichtsbürsten, die auf dem Markt erhältlich sind, in gleichem Maße für Frauen und Männer geeignet.

Die Reinigung spielt bei der Pflege unseres Gesichts eine große Rolle. Elektrische Gesichtsbürsten erleichtern die tägliche Pflegeroutine erheblich und sorgen für eine gründliche und sanfte Reinigung. Sie entfernen Make-up, Schmutz und Hautschüppchen und begeistern mit diversen Funktionen und Zubehör. In unserem Ratgeber haben wir die Top-Modelle für dich im Vergleich.