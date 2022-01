Ernährungsplan der Woche JETZT REDUZIERT! Fit und schlank mit Clean Eating

Ja, deine Hände solltest du vor jedem Essen waschen. Doch das ist mit Clean Eating nicht gemeint. Stattdessen stehen bei dieser Ernährungsweise natürliche, unverarbeitete Lebensmittel im Mittelpunkt. Was das bringen soll? Die vollwertigen und gesunden Nahrungsmittel liefern dir nicht nur mehr Vitamine und Mineralstoffe, sondern auch komplexe Kohlenhydrate und gesunde Fette.

Noch entscheidender ist jedoch das, was wegfällt, sprich: unnötige, ungesunde Zusatzstoffe künstlichen Ursprungs. Klingt eigentlich ganz einfach und logisch, oder? Aber viele der heutigen Ernährungsgewohnheiten erschweren die Umsetzung. Und genau aus diesem Grund haben wir einen mehr als hilfreichen Clean-Eating-Ernährungsplan für dich konzipiert.

Hier kannst du unseren Clean-Eating-Plan direkt runterladen:

Dein Ernährungsplan Ernährungsplan Fit durch Clean Eating in 8 Wochen Ernährungsplan

27 leckere Clean-Eating-Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

Über 20 Snack-Ideen

68 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Ernährungsplan Fit durch Clean Eating in 8 Wochen Ernährungsplan

27 leckere Clean-Eating-Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

Über 20 Snack-Ideen

68 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Clean Eating bedeutet, sich von natürlichen Lebensmitteln zu ernähren. Dabei verzichtest du auf bearbeitete Nahrungsmittel, die oftmals weniger Nährstoffe enthalten. Auf dich warten 27 leckere Clean-Eating-Rezepte, die dich auf dem Weg in eine vollwertige und gesunde Ernährung begleiten werden. In den nächsten acht Wochen wirst du natürliche Nahrungsmittel zu dir nehmen, die viele Vitamine, Mineralstoffe sowie komplexe Kohlenhydrate und gesunde Fette enthalten. Dadurch solltest du dich nach kurzer Zeit gesünder und fitter fühlen. Ein schöner Nebeneffekt: Wahrscheinlich nimmst du das ein oder andere Kilo dabei ab. Clean Eating ist weniger ein Verzicht, als die Chance, Nährstoffe natürlicher Lebensmittel vollends auszuschöpfen. Du kannst dich freuen: Vor dir liegt der Plan, der dich geschmackvoll dorthin führt! mehr Infos 14,90 € nur 9,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Wie läuft das Clean-Eating-Programm genauer ab?

Es startet beim Einkauf. Hier solltest du darauf achten, möglichst nur unverarbeitete Lebensmittel zu wählen. Oftmals sind das genau die Nahrungsmittel, die ohne Verpackung und ohne Zutatenliste auskommen, etwa Obst und Gemüse.

Allerdings reihen sich hier auch hochwertige tierische Produkte wie Fleisch, Fisch und Eier ein. Dazu kommen weitere Natur-Klassiker wie Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Milchprodukte, ausgewählte Pflanzenöle, und sogar Zuckeralternativen wie Honig oder Kokosblütenzucker.

Worauf muss ich beim Clean Eating noch achten?

Für abgepackte Lebensmitteln gilt: Je länger und komplizierter die Zutatenliste, desto weniger passt das Lebensmittel in deine neue Ernährungsform. Geschmacksverstärker, künstliche Aromen und Farbstoffe solltest du in jedem Fall ausschließen. Zu diesen Tabus gehört ebenso weißer Zucker, der deinen Blutzuckerspiegel schwanken lässt sowie Unmengen an Kalorien, aber keine gesunden Nährstoffe liefert.

Im Theorie-Teil unseres Ernährungsplans findest du 9 weitere Regeln für eine erfolgreiche Clean-Eating-Praxis. Dazu kommen 8 abwechslungsreiche Wochenpläne, prall gefüllt mit einfach umsetzbaren Rezepten, die dir die Umsetzung maximal erleichtern.

Vom 31. Januar bis zum 7. Februar 2022 erhältst du dieses Programm als Ernährungsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Setze Clean Eating als Wohltat für Körper und Geist ein und spüre das Mehr an Vitalität!

Dein Ernährungsplan Ernährungsplan Fit durch Clean Eating in 8 Wochen Ernährungsplan

27 leckere Clean-Eating-Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

Über 20 Snack-Ideen

68 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Ernährungsplan Fit durch Clean Eating in 8 Wochen Ernährungsplan

27 leckere Clean-Eating-Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

Über 20 Snack-Ideen

68 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Clean Eating bedeutet, sich von natürlichen Lebensmitteln zu ernähren. Dabei verzichtest du auf bearbeitete Nahrungsmittel, die oftmals weniger Nährstoffe enthalten. Auf dich warten 27 leckere Clean-Eating-Rezepte, die dich auf dem Weg in eine vollwertige und gesunde Ernährung begleiten werden. In den nächsten acht Wochen wirst du natürliche Nahrungsmittel zu dir nehmen, die viele Vitamine, Mineralstoffe sowie komplexe Kohlenhydrate und gesunde Fette enthalten. Dadurch solltest du dich nach kurzer Zeit gesünder und fitter fühlen. Ein schöner Nebeneffekt: Wahrscheinlich nimmst du das ein oder andere Kilo dabei ab. Clean Eating ist weniger ein Verzicht, als die Chance, Nährstoffe natürlicher Lebensmittel vollends auszuschöpfen. Du kannst dich freuen: Vor dir liegt der Plan, der dich geschmackvoll dorthin führt! mehr Infos 14,90 € nur 9,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.