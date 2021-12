Das wird ein Fest: Schicke Looks für jeden Anlass

Die typische Frage in der Vorweihnachtszeit: Was ziehe ich heute bloß an? Wir zeigen die schicksten Winter-Looks von de Bijenkorf.

Ob romantisches Date, wilde Silvester-Party oder besinnlicher Kaffeeklatsch mit den Schwiegereltern: Der Winter steht ganz im Zeichen festlicher Anlässe. Unvermeidbar ist leider auch in jedem Jahr die Frage: Was soll ich bloß anziehen? Ab sofort musst du dir darum keine Sorgen mehr machen – denn dank der großen Marken-Auswahl von de Bijenkorf findest du für jedes Event das passende Outfit. Glanzvolle Momente garantiert!

Mit dem Anbruch des Winters machen wir uns nicht nur bereit für dicke Parkas, Kuschelstrick und gefütterte Stiefel. Mit den sinkenden Temperaturen steigt auch wieder die Lust auf festliche und glamouröse Looks! Das Schöne: Der niederländische Department Store de Bijenkorf hat mit über 1000 Marken nicht nur eine beeindruckend große Auswahl an Mode. Über den Onlineshop kannst du dir die Designerstücke auch einfach nach Hause liefern lassen und deine Festtags-Outfits ganz bequem von der Couch aus planen. Ob Ready-to-Wear oder High Fashion, coole Newcomer oder beliebte Marken-Klassiker: Hier werden Fashionträume wahr. Lass dich inspirieren und finde dein neues Lieblingsoutfit – oder gleich mehrere!

Adventsdinner mit Freunden

Am Nachmittag zum Kaffee und Kuchen mit der Familie und am Abend zum Dinner mit den besten Freunden. Klingt nach dem perfekten Adventssonntag, oder? Wir haben auch schon die passende Outfit-Idee: Ein Zweiteiler im Leo-Look von Vanilia, der super schick und trotzdem casual ist. Damit machst du bei eurem Lieblingsitaliener ebenso eine gute Figur wie beim gemeinsamen Kochen zu Hause. Die schmal geschnittene Hose ist dank Gummibund und Stretchanteil super angenehm zu tragen. Der Bindegürtel der Bluse ist nicht nur sehr stylisch, sondern lässt sich auch unbemerkt ein bisschen lockern. So ist garantiert noch Platz für das ein oder andere Dessert – und das gehört zu einem gelungenen Adventsdinner ja wohl dazu!

De Bijenkorf Dein Outfit für ein Adventsdinner mit Freunden

Hier kannst du das Outfit bestellen: Vanilia Leo-Bluse, 99,95 € und Vanilia Leo-Hose, 69,95 € und Michael Kors Tasche, 525 €

Weihnachtsbrunch mit der Familie

Das Schönste an Weihnachten ist die Zeit mit der Familie! Vom gemeinsamen Spaziergang bis hin zum festlichen Brunch: Ein tailliertes Strickkleid mit Golddetails ist das perfekte Outfit für entspannte Festtage. Gefertigt aus einem super weichen Kaschmir-Mix, besitzt es den ultimativen Wohlfühl-Faktor, ohne dabei zu lässig zu wirken. Die Trompetenärmel, das Rippenmuster und die Mini-Länge verleihen ihm einen super schicken Look, den du am besten noch mit einer goldenen Kette unterstreichst.

Hersteller De Bijenkorf: Weihnachtsbrunch mit der Familie

Hier kannst du das Outfit bestellen: Sandro Mini-Pulloverkleid, 275 € und Michael Kors Bikerstiefel, 285 € und Aynur Abbott Kette aus 8 Karat Gold, 699 €

Übrigens: Am 7. Dezember startet bei de Bijenkorf ein toller Sale, bei dem du Rabatte bis zu 30 Prozent ergattern kannst. Die perfekte Gelegenheit, um dich für die festlichen Anlässe einzukleiden.

Silvester-Party mit der Crew

Bist du bereit für die Nacht des Jahres? Da wir mit Silvester den Übergang ins neue Jahr feiern, sollte dein Outfit richtig glamourös sein. Mit viel Glitzer, Pailletten, Lurex, Schwarz, Nachtblau, Silber und Gold machst du selbst dem größten Feuerwerk Konkurrenz. Wie wäre es mit einem Volant-Jumpsuit, schwarzen Pumps und funkelndem Schmuck? Oder mit einem Mini-Kleid mit silbernen Sandaletten? Mit den Looks von de Bijenkorf tanzt es sich gleich viel besser!

Hersteller De Bijenkorf: Silvester-Party mit der Crew

Hier kannst du das Outfit bestellen:

Outfit 1: Damsel Minikleid, 215 € und Jimmy Choo Sandalette, 625 €

Outfit 2: Phase Eight Jumpsuit, 179 € und Jimmy Choo Mesh-Pumps, 595 €

Date Night mit dem Schatz

Ob ihr ganz frisch zusammen oder schon lange ein Paar seid: Romantische Dates mit dem Partner sollten nie aufhören. Mit einem tollen Look verdrehst du ihm den Kopf wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Es darf also ruhig etwas sexy werden – zum Beispiel mit einem Kunstleder-Minirock und Volantbluse von Ted Baker. Wetten, dass er bei dem Anblick ganz viele Schmetterlinge im Bauch bekommt?

Hersteller De Bijenkorf: Date Night mit dem Schatz

Hier kannst du das Outfit bestellen: Ted Baker Pinku Bluse, 165€ und Ted Baker Keiss Minirock, 175 € und Unisa Lederstiefelette, 169,90 €

Kaffee mit den Schwiegereltern

Das passende Outfit für einen Nachmittag mit den Schwiegereltern? Das ist natürlich immer individuell. Mit einem eleganten und detailverliebten Look, liegst du aber immer richtig. Ob zum Geburtstag, an den Weihnachtsfeiertagen oder zum Kennenlernen: Im Tweed-Set von Sandro mit Minirock, Top und Cardigan hinterlässt du beim ersten Treffen garantiert einen guten Eindruck. Ist der Komplett-Look dir zu viel, sieht der Rock auch mit einer Schluppenbluse sehr hübsch aus.

Pluspunkt: Mit Sneakers, Jeanshemd oder Blousonjacke lassen alle drei Teile sich im Alltag cool umstylen.

Hersteller De Bijenkorf: Kaffee mit den Schwiegereltern

Hier kannst du das Outfit bestellen: Sandro Tweed-Minirock, 175 € und Sandro Tweed-Crop-Top, 145 € und Sandro Tweed-Cardigan, 245 €

Weihnachtsfeier mit der Firma

Das richtige Outfit für die Firmenfeier zu finden, ist gar nicht so leicht. Der Look sollte elegant und stilbewusst, aber weder zu sexy noch zu spießig sein. Die Lösung: Ein Anzug mit glamourösem Twist – entweder ganz klassisch mit schmaler Hose, super angesagt mit weiter Hose oder etwas femininer mit Minirock. Mit einem goldenen Blazer im Metallic-Look stiehlst du deinen Kolleginnen bei jedem Firmenevent die Show. Weiße Lack-Stiefeletten sorgen für einen weiteren Eyecatcher und sorgen für den letzten Schliff.

Hersteller De Bijenkorf: Weihnachtsfeier mit der Firma

Hier kannst du das Outfit bestellen: Reiss Mimi Blazer, 360 € und Unisa Mocada Lederstiefelette, 159, 90 €