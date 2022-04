Anzeige Rebook Nano X2 Einer für alle: Dieser Trainingsschuh passt immer

Hast du das Schuh-Chaos im Flur satt und sehnst dich nach einem Sneaker, der alles kann? Dann haben wir gute Nachrichten: Mit dem brandneuen Nano X2 hat Reebok jetzt einen Trainingsschuh entwickelt, der sich deinen Bedürfnissen individuell anpasst. Die Technologie ist so genial, dass sie sogar einen Preis bekommen hat – das haben wir uns ganz genau angeschaut!

Wellness für die Füße

Täglich legen wir einige Kilometer zurück, ohne vielleicht großartig darüber nachzudenken. Für unsere Füße aber bedeutet das Tag für Tag eine Menge Arbeit – und die sollten wir belohnen! Vielleicht gönnst du dir hin und wieder eine Fußmassage, die sich übrigens positiv auf den gesamten Körper auswirken kann. Oder du gibst deinen Füßen etwas zurück, indem du sie in hochwertige Schuhe steckst. Das mag banal klingen, langfristig zahlt es sich aber aus – und du wirst vielleicht ein bisschen leichter und entspannter durch den Alltag gehen.

Trainer @Selina_Juana Kuhlmann // Foto @bajrooo Fitness-Influencerin @Selina_Juana trainiert am liebsten in ihren Reebok Nano X2 Schuhen

Der feine Unterschied: Das macht Reeboks Nano X2 so besonders

Der Weg zur Arbeit, der Spaziergang mit dem Hund, der Einkauf in der Mittagspause, die abendliche Joggingrunde – jede Tätigkeit bringt andere Anforderungen mit sich. Und wer hat schon Lust, immer drei verschiedene Paar Schuhe dabei zu haben? Eine absolut unrealistische Vorstellung – auch wenn unsere Füße sich darüber wahrscheinlich freuen würden. Trotzdem: Das muss auch anders gehen. Darum hat Reebok sich jetzt genau dieser Herausforderung angenommen und seine beliebte Nano-Serie bis ins kleinste Detail perfektioniert. Herausgekommen ist ein preisgekrönter Schuh, der dir in jeder Situation ein Höchstmaß an Tragekomfort, Support, Style und Performance bietet. Eine spontane Trainingssession nach Feierabend? Ein Sprint zum Bus? Ein langer Spaziergang? Ab sofort easy! Denn der Nano X2 vereint alle Kriterien, die wir brauchen, in nur einem Schuh.

Das bietet dir der Nano X2

Stabilität: Definierter Fersenclip, FlexWeave-Knit-Obermaterial, Floatride Energy Foam und Noppen im Mittelfuß-Bereich sorgen für Schutz, Tragekomfort und Atmungsaktivität

Definierter Fersenclip, FlexWeave-Knit-Obermaterial, Floatride Energy Foam und Noppen im Mittelfuß-Bereich sorgen für Schutz, Tragekomfort und Atmungsaktivität Schnelligkeit: Die spezielle Material-Kombination ermöglicht dir maximale Flexibilität und Explosivität, aber auch Grip und Halt – perfekt für vielfältige Workouts und Bewegungen

Die spezielle Material-Kombination ermöglicht dir maximale Flexibilität und Explosivität, aber auch Grip und Halt – perfekt für vielfältige Workouts und Bewegungen Style: Mega für den Sommer: Unsere Lieblingsfarbe „Orange Heat“ – der Nano X2 ist aber noch in diversen weiteren Farben erhältlich und ist sogar personalisierbar

Für diese Sportarten eignet sich der Reebok Nano X2

Wenn du viel Sport treibst, hast du vielleicht je nach Trainingsart ganz unterschiedliche Modelle. Ein Paar zum Laufen, einen Schuh für das Krafttraining und einen für die Crossfit Class. Wofür eignet sich jetzt also der Nano X2? Ganz einfach: Für alles! Die Technologie ist auf Vielseitigkeit ausgerichtet, weshalb er auch jetzt schon Fans aus diversen Sportbereichen hat. Darunter zum Beispiel Fußball-Star Julie Ertz, Crossfit-Ikone Annie Thorisdottir und Trainerin Jess Sims. Sie alle sind in der aktuellen Kampagne der Fitness-Marke vertreten und zeigen, wie multifunktional der Schuh ist. Egal, ob du – Stichwort Wardrobe Detox – deine Schuhauswahl reduzieren oder deine Sammlung einfach um ein weiteres Modell ergänzen möchtest: Mit dem Nano X2 liegst du goldrichtig. Du machst gar keinen Sport? Auch kein Problem – deine Füße werden es dir trotzdem danken!

@annaherzfrequenz WOMEN'S HEALTH Mitarbeiterin Anna Ullrich ist Yoga-Expertin und begeistert vom Reebok Nano X2

Mach mit: Gewinne ein Paar Reebok Nano X2

Als WOMEN'S HEALTH Leser:in hast du die Chance, jede Woche ein Paar vom Reebok Nano X2 zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist die Gewinnspielfrage unten zu beantworten. Kleiner Tipp: Die Antwort findest du in unserem großen SELF CARE GUIDE, ein 3-Wochen-Plan für mehr Aktivität und SELF CARE im Alltag. Darin enthalten sind kleine Verschnaufpausen mit Atemübungen, Animation für mehr Bewegung, Fitnessübungen, die sich zeitlich gut in den Alltag integrieren lassen sowie Ernährungs-Tipps für die gesunde und schnelle Küche. Hier findest du weitere Infos.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Teilnahmeschluss ist der 18.05.2022.