HUAWEI Watch GT 3 Pro: Fitness trifft Ästhetik

Anzeige HUAWEI Watch GT 3 Pro Die stilvolle Verbindung von moderner Technik und zeitloser Eleganz

Das gute Wetter noch einmal ausnutzen, deine Fitness aufs nächste Level bringen, oder einfach nur eine bessere Alltagskoordinierung: Es gibt viele Gründe für die HUAWEI Watch GT 3 Pro. Technische Innovationen, die das Leben bereichern, vereint mit elegantem Design: Die HUAWEI Watch GT 3 Pro ist die Smart Watch für Frauen, die mehr von ihrem Alltag wollen. Deine schönste Zeit startet jetzt.

Eine Smart Watch im Edelformat

Es sticht sofort ins Auge: Mit der GT 3 Pro setzt HUAWEI neue Maßstäbe in Sachen Aussehen. Die Watch strotzt förmlich vor Eleganz. In stilvollem Weiß gehalten und mit einem klassischen Keramikgehäuse versehen, ist sie innovative Alltags-Stütze und edles Mode-Accessoire in einem. Sie sieht aber nicht nur gut aus, sie kann auch einiges einstecken: Das große abgerundete Display ist nämlich aus Saphirkristallglas – dagegen hat kein Kratzer eine Chance. Also egal was du auch vorhast: Die GT 3 Pro stellt sich jedem deiner Abenteuer.

HUAWEI Schickes Keramik-Armband oder doch lieber lässig in Leder? Du entscheidest.

Eine Uhr für jeden Anlass

Egal ob Büro-Alltag, Fitnesstraining oder Dinner-Date: Mit verschiedenen Custom-Optionen kannst du die GT 3 Pro völlig an deine Aktivitäten anpassen. Fertig mit der Arbeit? Steck vom edlen Keramik- einfach aufs lässige Leder-Armband um. Dank praktischer Faltschließen kannst du jederzeit tauschen. Mithilfe verschiedener Angebote aus der HUAWEI Watch AppGallery kannst du außerdem zahlreiche Ziffernblätter auswählen: Pulsanzeige beim Sport, schlichter Hintergrund beim Date – das soll von deinem erhöhten Herzschlag ja nichts mitbekommen.

HUAWEI

Ob auf Land oder im Wasser: Die Watch macht jedes Abenteuer mit

Schwimm- und Tauchfans aufgepasst: Dank des HUAWEI Freedive-Modus kann die schicke Keramik-Uhr in Salzwassergebieten dem Druck von bis zu 30 Metern Tiefe standhalten. Ja, du hast richtig gelesen, 30! Das entspricht der Tiefe von fünf Sprungbecken. Einfach die HUAWEI Health-App runterladen und die Watch zeichnet Tauchdaten in Echtzeit auf. Unter Wasser neue Wunder entdecken ist nicht so dein Ding? Kein Problem, die GT 3 Pro verfügt über mehr als 100 verschiedene Out- und Indoortrainingsmodi. Einfach Modus auswählen und die Watch trackt Trainingsdaten wie Geschwindigkeit und Herzfrequenz ganz genau. Wie wär's denn mit aufregendem Bergsteigen, oder doch lieber entspanntes Yoga? Du hast die Wahl. Apropos Yoga: In der Health-App hat die Uhr außerdem sämtliche Atemübungen parat, mit denen du dein Stresslevel reduzieren kannst.

HUAWEI

Perfekte Partnerin im Alltag

Dein Leben ist schnelllebig und es geht oft hektisch her? Die vielen smarten Features der HUAWEI Watch GT 3 Pro erledigen vieles wortwörtlich im Handumdrehen. Nach dem Aufstehen ein schneller Blick aufs Handgelenk und du hast die neue Mail vom Chef gelesen, danach die Lieblings-Playlist unter der Dusche streamen (mit der HUAWEI Music App stehen dir mehr als 50 Millionen Songs für nur 9,95 € im Monat zur Verfügung), unterwegs Anrufe per Bluetooth entgegennehmen – alles mit einem kleinen Wisch nach rechts. Dank innovativer eSIM-Technologie kannst du sogar telefonieren, ohne dein Smartphone gerade dabei zu haben.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen (etwa acht Tage bei intensiver Nutzung) und einer Ladezeit von 85 Minuten macht die GT 3 Pro so gut wie nie schlapp und braucht nur selten Zeit zum Kraft tanken. Und solltest du das Laden mal vertrödelt haben: Nach zehn Minuten ist der Akku der GT 3 Pro bereits zu 25 Prozent wiederhergestellt. Übrigens: Die Watch lädst du kabellos, also mit einer Ladestation. Gerade unterwegs? Dann nutze einfach die Reverse-Charging-Funktion deines Smartphones, um den Balken wieder grün zu kriegen.

Für ein gesünderes Du

Egal ob die Anzahl deiner Tagesschritte, gesunde Ernährungsgewohnheiten oder ausreichend Wasserzufuhr. Über den Tag verteilt meldet sich die GT 3 Pro immer mal wieder mit kleinen Erinnerungen bei dir, um dich an deine guten Vorsätze zu erinnern. Dabei hilft auch die Food-Tracking-Funktion. Wie viel Kalorien hatte mein Eisbecher vorhin eigentlich und wieviel Fett war in meinem Burger? Die Watch sagt's dir.

Dass du gesund und munter bleibst, darum kümmert sich auch ihr 24/7 Gesundheitsmanagement. Mit der TruSeen™ 5.0+ Technologie überwachen acht auf der Unterseite der Uhr angeordnete Sensoren deine Herzgesundheit und melden sich bei Auffälligkeiten. Weißt du eigentlich, ob du ausreichend mit Sauerstoff versorgt bist? Die Watch führt im Hintergrund eine ganztägige SpO2 Messung für dich durch. Hast du genügend REM-Schlafphasen? Auch darauf passt sie mit ihrer Schlafüberwachung auf. Sogar deinen Menstruationszyklus behält die GT 3 Pro im Blick.

Oder mach mit: Gewinne eine HUAWEI Watch GT 3 Pro Ceramic

Einfach das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück bist du unter den Gewinnern. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 14.09.2022. Wir wünschen viel Glück!

