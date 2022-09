Anzeige Der Going-for-Goal-Podcast ist hier! Mit diesem Podcast baust du gesunde Gewohnheiten auf

Ziele haben wir alle, oder? Und klar: Sie festzulegen, ist Motivation pur. Dabei sollte es doch ein Leichtes sein, Routinen, die uns gut tun, wie regelmäßig zu Joggen oder gesund zu Essen, beizubehalten.

Doch warum erreichen einige Menschen diese Ziele, während andere auf halber Strecke aufgeben?

Unsere tollen Kolleginnen von Women’s Health UK kennen die Antworten! In den neuen Folgen ihres erfolgreichen Women's Health-Podcasts Going for Goal spricht Host Roisin Dervish-O’Kane jede Woche mit renommierten Nike Coaches über Inspiration, Empowerment und Tipps: Du bekommst alles, was du brauchst, um eine gesunde Routine zu entwickeln und beizubehalten. Downloade jede Woche neue Folgen und höre sie immer und überall.

Denn eines steht fest: Mit Unterstützung, Anleitung und Motivation wird es wesentlich einfacher, die Ziellinie zu überqueren. Wer könnte dafür besser geeignet sein, als Englands Top Coaches? Wie schaffen sie es, ihre Pläne einzuhalten und ihr volles Potential auszuschöpfen? In insgesamt 6 Folgen haben wir Lauf-Profis nach ihren Geheimnissen gefragt. Das Beste: Mit unserem Podcast machst du sie zu deinen neuen Running-Partnern. Bereit?

Going-for-Goal-Podcast Rewind

Ein kleiner Rückblick: In der vergangenen Saison von Going for Goal durfte Women's Health Spitzenmediziner, Forscher, Fitnessexperten und Wellness-Koryphäen am Mikrofon begrüßen. Das Ergebnis waren praktische Tipps, mit denen auch wir unsere persönlichen Gesundheitsziele besser erreichen können - von der Steigerung der Produktivität bis zum erfolgreichen Erlernen einer neuen Sportart, wobei immer auch die mentale Stärke im Vordergrund stand.

Alice Liveing hat uns gezeigt, wie du deine innere Stärke aktivieren und nutzen kannst. Wie du mehr aus deinem HIIT Workout herausholst und welchen Fehler du vermutlich bisher gemacht hast, das wusste Luke Worthington. Der renommierte Personal Trainer ist langjähriger Women’s Health Partner. Welchen kostenlosen und genialen Trick du anwenden kannst, um dein Energielevel zu pushen (SPOILER: Schlaf ist ein Teil davon!), hat Claudia Winkleman erzählt, während es im Gespräch mit Callie Thorpe ums Thema Summer Body ging. Und ab sofort geht es weiter!

Going for Goal: Jetzt reinhören!

In dieser Saison erwarten dich nicht nur erneut viele hochkarätige Gäste, sondern auch jede Menge Tipps, ermutigende Worte und spannende Insights rund ums Laufen. So wird das WH-Team mit verschiedenen Nike Coaches über die positiven Auswirkungen des Lauf-Trainings auf ihre mentale Gesundheit, ihre Kreativität und ihr Stresslevel sprechen.

Wie schaffen Profis es, gesunde Gewohnheiten langfristig beizubehalten – und was kannst du dir davon abschauen?

Diese Nike Coaches sind dabei

Alles wollen wir noch nicht verraten. Ein paar Coaches, denen Women's Health ihre Geheimnisse entlocken konnten, möchten wir dir hier aber schon mal vorstellen. Darunter zum Beispiel Nike Running Coach Andi (Instagram: @the_andi_g), die ihre Tipps für mehr Durchhaltevermögen und Motivation teilt.

Dann wäre da noch Nike Running Coach Dora (Instagram: @doradontexplore), die wahrscheinlich einige von euch schon kennen. Ihre Hingabe und Leidenschaft sind ansteckend – und ihre To-Do-Listen auf Social-Media sind so effektiv wie legendär!

Vom Marathon bis zum 1500-Meter-Sprint: Lloyd Kempson (Instagram: @lloydkempson) berichtet Spannendes aus seinen eigenen Trainings und teilt Insights aus seiner Zeit als Lauf-Coach.

Last but not least, freuen wir uns auf Manni (Instagram: @manni_o), der als Physiotherapeut und Fitness Coach nochmal einen anderen Ansatz hat – und sich leidenschaftlich dafür einsetzt, Menschen zum Laufen zu motivieren. Unabhängig von ihrem Level, aber stets mit völliger Hingabe.

Gibt deinem Fitness-Wunsch einen Boost: Willkommen bei der Nike Coaching-Sprechstunde

Das Besondere an unserem neuen Podcast? Er bietet dir eine ganzheitliche Beratung von wöchentlich wechselnden Top-Coaches. Man könnte fast sagen: Dies ist unsere Antwort auf Speed Dating – nur ohne Enttäuschungen und mit wesentlich spannenderen Themen von Laufen bis Wellness. Lust auf einen kleinen Vorgeschmack?

