4 Tipps, die dich motivieren, dranzubleiben

Wer kennt das nicht? Ist man einmal aus der eigenen Routine raus, dauert es Tage oder Monate, in denen wir uns einfach nicht durchringen können, Sport zu machen. Immer kommt etwas dazwischen – seien es Verabredungen mit Freund:innen, Haar-Wasch-Tage oder einfach die fehlende Motivation. Spätestens dann wird es Zeit, den inneren Schweinehund zu überwinden und sich Zeit für die eigene Fitness zu nehmen. Du kannst jederzeit anfangen und dich ab sofort für einen aktiven Lifestyle entscheiden.

Um langfristig motiviert zu bleiben, solltest du den passenden Sport für dich finden. Ob Basketball, Krafttraining, Tanzen, Joggen, Boxen, Klettern oder Pilates – um dranzubleiben, muss es Spaß machen, aktiv zu sein. Deswegen ist es superwichtig für dich selbst herauszufinden, welcher Sport dir gefällt und Freude bereitet. Teste dich also aus und versuche dich in verschiedenen Sportarten. Überrasche dich selbst und probiere neue Dinge aus. Auch wenn du denkst, der Sport ist nichts für mich, kann ein Probetraining vielleicht von dem Gegenteil überzeugen.

Was dir jetzt noch fehlt, ist das passende Outfit? Bei STRONGER gibt es das passende Outfit für die unterschiedlichsten Sportarten – und somit keine Ausrede mehr.

2. Trage die richtige Sportswear

Fakt ist, wenn wir uns in unserem Sportoutfit so richtig wohlfühlen, dann fällt auch das Training leichter. Zusammengewürfelte Trainingslooks aus alten T-Shirts und verwaschenen Leggings vermitteln einfach nicht dasselbe Gefühl wie stylishe Sportkleidung. Ein neues und trendiges Outfit steigert automatisch die Fitness-Motivation, nicht wahr?

Wir haben eine Brand gefunden, die genau das verspricht: STRONGER . Wenn du noch das passende Outfit für deine sportlichen Aktivitäten benötigst, findest du hier die richtigen Teile: von Sport-BHs über Leggings, Tops und T-Shirts bis hin zu Swimwear – die Brand hat alles, was dein stylishes Sportlerinnen-Herz begehrt.

STRONGER möchte Frauen inspirieren, aktiv zu sein. Denn sowohl die Brand als auch wir sind davon überzeugt, dass Bewegung der Schlüssel zu einem gesünderen und stärkeren Lifestyle ist. Egal ob du ins Schwitzen kommst oder einfach nur dein Leben in Bewegung hältst, ob rekordverdächtig oder nicht, es ist der Moment, der den Unterschied macht. Die schwedische Activewear-Marke motiviert Frauen, den Sprung zu wagen, mutig zu sein, sich aktiv dafür zu entscheiden, jeden Moment zu einem stärkeren zu machen als den vorherigen.

Was die Sportswear von STRONGER ausmacht? Sie ist schweißableitend, trocknet schnell, überzeugt mit einer rutschfesten Passform und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Die auffälligen Farben und coolen Prints machen die Looks zu einem echten Hingucker – da kann man sich beim Sport einfach nur gut fühlen.

Wenn du es lieber schlicht magst, ist die Kollektion STRONGER ICONS genau das Richtige: Die qualitativ hochwertigen Teile sind für ihre perfekte Passform, Funktion und ihr langlebiges Design bekannt. Jedes einzelne Piece ist in Schwarz gehalten und mit den weißen Signature Lines auf dem linken Bein versehen.

Das Praktische? STRONGER ist nicht nur eine Brand für Sportbekleidung, sondern steht viel mehr für einen aktiven Lifestyle. So kannst du die Sportswear ganz easy kombiniert im Office tragen, unterwegs mit Freund:innen oder bei einem Spaziergang – nicht nur im Gym.

Reminder: Es soll kein Wettkampf werden, vielmehr ein Miteinander. Der soziale Aspekt wird dir helfen, deine sportlichen Ziele zu erreichen und dich auch in schwierigen Zeiten motiviert zu halten.

Apropos Ziele: Um am Ball zu bleiben, solltest du dein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Welches das ist, ist dir überlassen. Ob zum Spaß, zur Gewichtsabnahme, um einfach fitter zu werden, für deine mentale Gesundheit oder Stressabbau – du definierst, worauf es dir ankommt.

Wichtig ist nur, dass du dir realistische erreichbare Ziele setzt, um motiviert zu bleiben. Sind die Ziele zu hoch gesteckt, kann das schnell frustrierend werden und du verlierst den Spaß und die Lust an der Sache. Beginne mit kleinen Schritten und steigere dich allmählich.

Fitness-Apps oder ein Kalender können helfen, das große Ganze im Blick zu behalten. Wenn du immer fleißig deine Trainingseinheiten dokumentierst, kannst du immer wieder sehen, was du bereits alles geleistet hast. Wenn das nicht Motivation genug ist, weiterzumachen?

Denke also an das gute Gefühl nach dem Sport, trage Sportkleidung, die dir (nicht nur beim Sport) ein tolles Gefühl gibt, dokumentiere deine Leistungen und finde deinen persönlichen Rhythmus. Denn jedes Training, jeder Schritt und jede Aktivität ist wertvoll. Also, worauf wartest du noch?