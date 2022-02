Reif für den Titel? Bewirb dich jetzt! Covermodel-Contest: So kommst du auf die Titelseite

Das ist die Gelegenheit, dir den Traum deines Lebens zu erfüllen: Du kannst aufs Cover deines Lieblingsmagazins Women’s Health kommen, dich damit einreihen in die Riege der international bekannten Covermodels, die bisher auf unseren Titeln waren – und wirst in einem Atemzug genannt mit Superstars wie Jessica Alba, Nathalie Emmanuel, Sophia Thiel und Pamela Reif. Alles, was du dafür tun musst (außer regelmäßig zu trainieren), erfährst du weiter unten im Artikel.

Privat Fotografin und Jury-Mitglied Andra weiß genau, worauf es fürs perfekte Cover ankommt

Aber das Highlight wollen wir dir jetzt schon mal schmackhaft machen: dein Cover-Shooting. Hast du dich gegen die anderen Bewerberinnen durchgesetzt, laden wir dich zusammen mit den anderen Finalistinnen nach Hamburg ins Studio ein, wo unsere Fotografin und Jury-Mitglied Andra dich perfekt in Szene setzen wird. Mit ihr hast du einen echten Profi an der Seite, denn vor Andras Kamera standen schon unsere Titelstars Sophia Thiel, Sara Nuru, Sofia Tsakiridou und Sylvie Meis. Es gibt also keine Fotografin, die besser weiß, wie das perfekte WOMEN'S HEALTH-Cover aussehen muss.

Karrierestart als Fitness-Model? Lass dir diese Chance nicht entgehen!

Beim Shooting kann Andra dir dann noch die besten Insider-Tipps für ein gelungenes Coverfoto verraten (und dir im Zweifel auch die Nervosität nehmen). Lass dir diese Chance also nicht entgehen und melde dich noch heute für unseren Covermodel-Contest an. Wir wünschen dir viel Erfolg und freuen uns auf deine Bewerbung!

Neben der Ehre, aufs Cover zu kommen, erwartet die Gewinnerin eine (Werbe-)Partnerschaft mit REISKONTOR.DE: Das ist unser starker Ernährungspartner zum Covermodel-Contest, denn wertvolle komplexe Kohlenhydrate brauchen alle, die ernsthaft Sport treiben. Beides, unser Cover und deine Kooperation mit unserem Partner, können für dich dann durchaus den Start in eine neue Karriere als Fitness-Model bedeuten – lass dir diese Chance nicht entgehen! Bis zum 13. April 2022 kannst du dich bei uns bewerben.

Unter allen Bewerberinnen verlost REISKONTOR.DE zudem via Instagram zwei Trainings-Bänke von Technogym und spendiert jeder, die vollständige Bewerbungsunterlagen eingereicht hat, ein kleines Produktpaket. Dafür brauchst du die Bestätigungsmail, die du von uns bekommst, wenn du deine Unterlagen eingereicht hast – also nicht löschen.

Tipp: Wenn dir noch der Feinschliff fürs Cover fehlt, hast du also nicht mehr viel Zeit, um zu trainieren und dich in Top-Form zu bringen. Wie du das jetzt in der Kürze der Zeit am effektivsten anstellst? Wir haben ein Trainings- und Ernährungsprogramm für angehende Covermodels zusammengestellt. Melde dich hier für unseren Countdown-Newsletter an, über den du kostenlose Ernährungs- und Trainingspläne erhältst.

Mach mit beim Covermodel-Contest 2022: so geht's

Fragebogen ausfüllen und 2 Bilder von dir hochladen (1 Porträt, 1 Ganzkörperfoto). Ganz wichtig: Halte beim Ganzkörperfoto die aktuelle WOMEN'S HEALTH-Ausgabe ins Bild – damit wir sehen, dass das Bild auch wirklich aktuell ist. Und wie geht’s weiter? Nach Ablauf der 2-monatigen Bewerbungsphase sichten wir alle Kandidatinnen. Eine hochkarätige Jury aus unseren Redaktionsleitungen, echten Covermodels, Fotografin Andra und der Geschäftsführung von REISKONTOR.DE bestimmt dann die Finalistinnen, die zum großen finalen Shooting Ende Juni/Anfang Juli eingeladen werden. Dann entscheidet sich, wer auf das Cover unserer Oktober-Ausgabe kommt! Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung!

PDF

Hier die Teilnahmebedingungen downloaden und speichern 0,11 MByte

Bereit für die Karriere als Covermodel? Dann los! Einfach das Formular ausfüllen, Bilder hochladen, abschicken und den Bestätigungs-Link in deiner E-Mail anklicken, fertig!