Was haben die American Football-Liga NFL und FitX gemeinsam? Beide sind Fitness-Spezialisten - und: seit diesem Jahr Kooperationspartner! Die beiden haben sich zusammengetan, um die Bedeutung von Spitzenfitness und Gesundheit auf und neben dem Spielfeld zu betonen.

Wer den Football-Herren oder Frauen (ja, wir haben eine Frauen-Football-Liga in Deutschland! Der "Ladies Bowl" ist das deutsche Pendant zum Super Bowl in den USA) bei ihrer Arbeit zuschaut, der weiß: American Football ist nicht nur ein atemberaubender Sport, der sowohl Spaß beim Zuschauen als auch beim Mitspielen macht, sondern vor allem eine körperlich anspruchsvolle Disziplin, die höchste Fitness erfordert.

Von den Athlet:innen auf dem Feld bis hin zum Trainer- und Betreuerstab dahinter ist Fitness ein zentrales Element ihrer Arbeit, das die Grundlage für exzellente Leistungen bildet.

Ebenso wie die NFL gehört auch FitX zu den Experten, wenn es darum geht, sportliche Höchstleistungen zu erbringen. Aber nicht nur Profisportler:innen sind willlkommen! Gemäß dem Claim "For all of us" ist bei FitX jede:r eingeladen, sich zu bewegen und etwas für sich und die eigene Gesundheit zu tun, unabhängig vom Trainingslevel oder dem individuellen Trainingsziel.

In Ruhe ausprobieren: das Gym im Gym Mit der Mitgliedskarte kann deutschlandweit in den über 100 FitX-Studios trainiert werden. FitX ermöglicht auf seinen sieben Trainingsflächen viele Workout-Variationen und begleitet auch speziell Frauen auf ihrer Fitnessreise, etwa mit dem Lady Gym.

Das ist ein Fitnessstudio im Fitnessstudio nur für Frauen. Mit allen wichtigen Geräten für ein optimales Krafttraining. Und mit Ruhe. Der Starter-Trainingsplan bringt die meisten Fitnesseinsteigerinnen locker in den Cardio- und Gerätebereich. Nicht jeder fällt danach der erste Schritt in den Freihantelbereich leicht – gefühlt stemmen dort alle die ganz großen Hantelscheiben und haben bereits ansehnliche Muskeln. Dabei ist gerade Krafttraining gut und wichtig für Frauen.

So wichtig ist Krafttraining für Frauen Bereits ab dem 35. Lebensjahr nimmt die Knochen- und Muskelmasse automatisch ab. Frauen nach den Wechseljahren sind aufgrund eines Östrogenmangels noch stärker von diesen Negativaspekten betroffen. Wer sich also in jungen Jahren einen guten Muskelapparat und starkes Knochengerüst antrainiert, sorgt für eine Win-win-Situation: Du bist gesünder, verbesserst die Körperhaltung und stärkst das Selbstbewusstsein. Und im Alter verzögerst du durch diese Vorsorge den Schwund von Muskel- und Knochenmasse. Plus: Wusstest du, dass durch Krafttraining die Durchblutung des Gehirns angeregt wird? Dadurch steigt die Stressresistenz deines Körpers. Dein "Mentalmuskel" wächst also auch.

Im FitX Lady Gym kannst du erste Erfahrungen sammeln und so Berührungsängste abbauen. Dort gibt es Bauchtrainer, eine Dip-Chin-Station, ein Squad Rack, den beliebten Glute Drive, Kurzhanteln, Langhanteln und vieles mehr. Nach den ersten Einheiten im Lady Gym kannst du entweder die nächsten Sätze im Freihantelbereich absolvieren – oder weiter in Ruhe im Lady Gym trainieren.

Das Prinzip FitX Mit rund 900.000 Mitgliedern und 105 Standorten gehört FitX zu einem der größten Fitnessunternehmen Deutschlands. Der Grund für so viel Erfolg? Erstklassige Trainingsanlagen, innovative und umfassende Kursangebote, die alle selbst entwickelt wurden, qualifiziertes Personal und ein transparentes Angebot: Für 24 Euro pro Monat kann man an 24 Stunden pro Tag und an sieben Tagen in der Woche in den sieben unterschiedlichen Bereichen trainieren. Getränke, Duschen und Parkplätze sind inklusive. Die einmalige Anmeldegebühr beträgt 29 Euro.

Bei sieben unterschiedlichen Trainingsbereichen bleiben keine Wünsche offen: Die "Turnecke" bietet Raum und Equipment für Functional-Training, im großen Kursraum mit Ambilight-Lichtkonzept bringen die Trainer:innen in 36 Kursen pro Woche alle zum Schwitzen. Im Freihantelbereich warten Hanteln mit einem Gesamtgewicht von rund drei Tonnen auf Bizeps, Trizeps, Latissimus & Co. Allen Mitgliedern stehen außerdem der Cardiobereich und das Geräteareal zur Verfügung, hier befinden sich auch Zirkeltraining-Geräte für Fitnesseinsteiger:innen.

Mit FitX zu einem der 2023 NFL Frankfurt Games Wenn du im November eine Pause von deinem Training brauchst und einmal die große Show der Profi-Athleten easy im Sitzen beobachten willst, dann mach jetzt mit. American Football erfreut sich auch bei uns immer größerer Beliebtheit und kann auf eine ständig wachsende Fanbase bauen. Dementsprechend heiß begehrt waren die Tickets für die zwei NFL Frankfurt Games, die in diesem Jahr in Deutschland stattfinden: Von über drei Millionen Endgeräten gingen Anfang Juli Anfragen beim Ticketanbieter ein.

Als "Official Fitness Partner of the NFL" verlost FitX in Kooperation mit Women's Health jetzt 1 x 2 der gefragten Tickets für das 2023 NFL Frankfurt Game am 12. November zwischen den Indianapolis Colts und den New England Patriots.

So kannst du mit etwas Glück Tickets gewinnen Einfach die Felder im Teilnahmeformular ausfüllen und danach den Teilnahme-Link im E-Mail-Postfach bestätigen. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung vor Ort auf eigene Kosten. Die Gewinnerin wird schriftlich benachrichtigt. FitX und die Women's Health sind nicht Veranstalter:innen der "2023 NFL Frankfurt Games" der NFL. Bei Nutzung des NFL-Tickets erkennt die Gewinnerin die damit zugrundeliegenden Bedingungen des jeweiligen Veranstalters an. Eine Absage oder Verschiebung des "2023 NFL Frankfurt Game" aus Gründen höherer Gewalt (insbesondere Pandemien oder Unwetter) oder aus sonstigen Gründen liegt außerhalb des Einflussbereichs der Women's Health und FitX. Die Gewinnerin erkennt an, dass hieraus keine Ersatzansprüche gegen die Women's Health oder FitX entstehen. Teilnahmeschluss ist der 11. Oktober 2023.