Interview: Mady Morrison So hat Yoga ihr Leben verändert

Ein Talk über Yoga, ohne den Namen Mady Morrison zu nennen? Undenkbar! Auf Youtube verfolgen ihre Flows 2,7 Millionen Follower und auf Instagram über 880.000 Tausend. Hier zeigt die 32-Jährige, wie du dich mit Yoga fit hältst.

Wir haben die 32-Jährige getroffen und sie über ihren Beruf als Fitness und Yoga-Influencerin, die Vereinbarkeit mit dem Privatleben und über ihre Leidenschaft Yoga ausgefragt.

Mady, was möchtest du deinen Follower:innen mitgeben?

Mady Morrison: "Yoga ist kein Wettkampf! Es geht nicht darum, möglichst flexibel zu sein oder eine bestimmte Form zu erreichen. Als ganzheitliches Konzept möchte uns Yoga dabei unterstützen, eine starke Herzensverbindung mit uns selbst einzugehen und Körper, Geist und Seele in Balance zu bringen. Am Ende geht es darum, Körper und Geist etwas Gutes zu tun!"

Du willst auch mehr Beweglichkeit? Lade dir dir unseren Mobility-Trainingsplan für 8 Wochen herunter:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Mobility - Einfach beweglicher in 8 Wochen Trainingsplan

nur eine Faszienrolle und eine Erhöhung nötig

2 verschiedene Workouts + Warm-up

33 Übungen in Bild und Video

39-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Mobility - Einfach beweglicher in 8 Wochen Trainingsplan

nur eine Faszienrolle und eine Erhöhung nötig

2 verschiedene Workouts + Warm-up

33 Übungen in Bild und Video

39-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar Wie du endlich beweglicher wirst und den Bewegungsspielraum deiner Gelenke mit der Hilfe deiner eigenen Muskeln verbesserst? Ganz einfach: mit einem ausgeklügelten und maximal zielgerichteten Plan. In diesem 8-Wochen-Plan erwarten dich speziell konzipierte Workouts, um deine Mobility auf ein neues Level zu heben. Im Detail stehen dir in den ersten 4 Wochen des Programms 3 Trainingstage pro Woche bevor, an denen du stets ein Warm-up und ein Workout absolvierst. Hast du ein solides Fundament gelegt, erhöhen wir in den Wochen 5 bis 8 den Anspruch. Heißt: Eine zusätzliche Einheit sowie komplett neue Übungen warten auf dich. Entwickelt hat das Programm Fitness-Trainerin Nina Winkler. Als Personal Trainerin und Fitnessautorin hat sie bereits über 40 Bücher im Bereich Fitness, Wellness und Reise geschrieben und zahlreiche Online-Fitnessprogramme entwickelt. Seit einigen Jahren bildet die Mobility-Expertin Yogalehrer aus und bietet sportliche Yogaretreats an. Optisch längere und schlankere Muskeln, sowie eine technisch bessere Bewegungsausführung: Unser gezieltes und strukturiertes 8-Wochen-Programm führt dich zu einer nachhaltigen Beweglichkeit – Haltungs-Korrektur inklusive. Also, direkt durchstarten! mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Welches Ziel verfolgst du mit der eigenen Praxis?

Mady Morrison: "Meine Yogapraxis ist eine liebevolle Verabredung mit mir selbst, ein Ort, der mir Sicherheit und Stabilität gibt. Es ist ein Ritual, das mich zurückholt in den gegenwärtigen Moment. Inhaltlich lasse ich mich von meiner Intuition leiten und schaue, was ich gerade am meisten brauche. Mal ist es eine sehr kraftvolle, körperliche Praxis. Oder es geht um die reine Entspannung, mein Fokus kann genauso gut auf der reinen Meditations- oder Atempraxis liegen."

Treibst du eigentlich noch anderen Sport?

Mady Morrison: "Im Schnitt verbringe ich täglich 45 Minuten mit der reinen Yogapraxis. An manchen Tagen sind aber auch mal nur 10 Minuten drin, an anderen übe ich 2 Stunden. Welchen Sport ich neben dem Yoga treibe, variiert. Aktuell trainiere ich 1-, 2-mal die Woche mit meinem Boxtrainer Varol. Hin und wieder steht außerdem noch ein Barre-Workout oder eine kurze HIIT-Einheit auf meinem Trainingsplan."

Das ist eine Menge Action. Wie motivierst du dich?

Mady Morrison: "Ich sehe Sport gerne als Investition in mein zukünftiges Ich. Mir geht es darum, auch durch die nächsten Jahrzehnte agil und voller Energie durchs Leben gehen zu können. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass regelmäßiger Sport wie ein Anti-Aging-Programm auf Körper und Geist wirkt. Das ist die beste Motivation."

Dein Trainingsplan 4-Wochen-Trainingsplan Dein Training für jeden Tag abwechslungsreicher Trainingsplan

jedes Workout nur 20 Minuten

rundum fit in 4 Wochen

kein Equipment nötig

21 Übungen in Bild und Video Schließen 4-Wochen-Trainingsplan Dein Training für jeden Tag abwechslungsreicher Trainingsplan



jedes Workout nur 20 Minuten



rundum fit in 4 Wochen



kein Equipment nötig



21 Übungen in Bild und Video



25-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar Die beste Nachricht vorweg: Für alle Workouts in diesem Plan brauchst du dir nur 20 Minuten pro Tag zu blocken. Trainierst du jeden Tag, genügt nämlich schon dieses tägliche Pensum, um sichtbare Resultate zu erzielen (vorausgesetzt die Intensität stimmt). Klingt machbar, oder?



Konkret kannst du dich, wenn du den Plan auch konsequent durchziehst, auf mehr Definition am ganzen Körper sowie auf mehr Kraft und Ausdauer freuen. Darüber hinaus wirst du durch die tägliche Dosis intensiver Bewegung auch mental frischer und leistungsfähiger. Unser Tipp: Absolviere die Einheiten direkt morgens (noch vor dem Frühstück), um mit voller Energie in den Tag zu starten und in jedem Fall sicherzustellen, dass du dein Training nicht ausfallen lässt. Im Detail beanspruchen die abwechslungsreichen Workouts deinen gesamten Körper. Der Wechsel zwischen Ober- und Unterkörper-Belastung sowie bewusste kurze Satzpausen pushen zudem deine Fettverbrennung. Bei der Auswahl der Bewegungen haben wir bewusst darauf geachtet, auch deine Beweglichkeit nicht zu kurz kommen zu lassen. Du profitierst also auf ganzer Linie. Was du zur Umsetzung brauchst? Lediglich dein eigenes Körpergewicht und natürlich deine Motivation. Beides hast du jedoch, da sind wir uns sicher, immer im Gepäck. Knackige Ganzkörper-Sessions mit dem eigenen Körpergewicht liefern dir ein effektives tägliches ohne deinen Zeitplan zu sprengen. Unterm Strich macht dich das Training rundum fitter und sichert dir den optimalen Start in einen produktiven Tag. Let's go! mehr Infos alle Pläne nur 9,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Gibt es Sportarten, die du gar nicht magst?

Mady Morrison: "Bei meinem ersten Spinning-Kurs bin ich erst mal fast mit dem kompletten Rad umgekippt, das war kein guter Start … Die Session selbst hat mir leider auch nicht den gewünschten After-Cycling-Glow beschert. Ich musste feststellen: Dieser Sport ist nichts für mich und meine Oberschenkel. Da schmeiße ich mich lieber mal draußen in der Natur auf ein Rennrad."

Klingt nach keinem guten Match. Wie hast du festgestellt, dass Youtube zu dir als Yogalehrerin passt?

Mady Morrison: "Ich erinnere mich sehr genau an eine Frage in meiner ersten Ausbildung, das war 2014: "Warum möchtest du Yoga unterrichten?" Nun ja, ich wollte Yoga – das ich so liebte – aus seiner esoterischen Ecke rausholen und vor allem jungen Menschen zugänglich machen. Meine Motivation war also, das Ganze attraktiver und moderner weiterzugeben. Der logische Weg dorthin war für mich der über die sozialen Netzwerke und über Youtube."

Wenn du einen Yoga-Flow kreierst, wie läuft so eine Entwicklung ab?

Mady Morrison: "Am Anfang definiere ich einen Schwerpunkt. Der kann körperlicher oder mentaler Natur sein. Dann überlege ich, welche Asanas uns bei diesem Thema unterstützen, gehe auf die Matte und fühle mich in die Übungen hinein. Oft kristallisieren sich direkt Haltungen heraus, die ich unbedingt integrieren möchte. Daraus bastele ich dann Stück für Stück einen Yoga-Flow. Dieser Prozess kann sehr schnell gehen. Manchmal schustere ich aber auch mehrere Tage an einer Sequenz, weil ich sie besonders innovativ gestalten möchte und mir immer neue Sachen einfallen."

Unterstützt dich jemand bei deiner Arbeit?

Mady Morrison: "Mein Freund und ich sind seit 14 Jahren ein Paar und arbeiten seit etwa 5 Jahren Vollzeit zusammen. Ich bin der kreative Kopf des Ganzen und entwickle neben den Yogathemen auch alle Designs, die dazugehören. Mein Kommunikationsdesign-Studium kommt mir da sehr zugute, aber vieles ist Learning by Doing. Mein Freund kümmert sich um die technische und logistische Seite, ist gleichzeitig Fotograf, Kameramann und quasi Junior-Artdirector. Und dann sind da noch Unmengen an zu beantwortenden E-Mails, die Pflege der sozialen Netzwerke und die Buchhaltung … Erstaunlicherweise sind wir uns mit allem zu 99 Prozent einig, was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht auch mal kracht."

Wie gehst du damit um, so bekannt zu sein?

Mady Morrison: "Ich werde schon sehr oft angesprochen. Nicht nur in Deutschland – in Island, den USA oder in Frankreich habe ich ebenfalls Zuschauerinnen getroffen. Meine Bekanntheit und Reichweite entwickelten sich über mehrere Jahre ganz organisch, so konnte ich da nach und nach sehr entspannt reinwachsen. Ich habe also kein Problem damit. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn ich die Menschen hinter den Abonnentenzahlen treffen kann und das Leuchten in ihren Augen sehe."

Trotz deines Ruhms und deiner ganzen To-dos wirkst du sooo unfassbar ausgeglichen. Wie machst du das?

Mady Morrison: "Eigentlich war ich immer ein kleines wild Child und tendenziell vorlaut unterwegs. Yoga und Meditation haben maßgeblich dazu beigetragen, dass ich mittlerweile von mir behaupten kann, sehr reflektiert und ausgeglichen zu sein. Meistens zumindest …"

Aber fühlst du dich nicht auch mal gestresst?

Mady Morrison: "Mein unermüdlicher Humor bringt mir Leichtigkeit, auch in den stressigsten Situationen. Danach schöpfe ich gerne Kraft in der Stille. Ein reizarmer Ort mitten im Grünen ist für mich die schönste Form der Erholung und Entschleunigung."

Wie schaffst du es, gut zu schlafen? Hast du Tipps?

Mady Morrison: "Wichtig ist mir eine kühle Raumtemperatur um die 18 Grad. Ich kann nur empfehlen, ein paar Tropfen Lavendelöl aufs Kissen zu geben und das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Dort sollte lieber eine entspannte Yoga-Sequenz stattfinden. Ach ja, und Kaffee nach 14 Uhr lasse ich weg."

Gibt es bei dir Grenzen zwischen Job und Privatem?

Mady Morrison: "Die Grenzen verschwimmen tatsächlich. Freie Wochenenden und so richtige Urlaube in den letzten 7 Jahren kann ich an einer Hand abzählen. Ich bin sehr ehrgeizig und sprudele über vor neuen Ideen. Das mit der richtigen Work-Life-Balance habe ich also noch nicht so recht raus und kann zu diesem Thema keine schlauen Ratschläge geben."

Wie sieht es mit schlauen Ratschlägen in puncto Ernährung aus beziehungsweise: Wie isst du?

Mady Morrison: "Bis auf wenige Ausnahmen – dazu gehört die Erdbeertorte meiner Oma – ernähre ich mich vegan. Mein Lieblingsgericht ist ein Rote-Bete-Salat mit Tahini-Dressing. Und selbst gemachten Kombucha dazu! Was gar nicht geht, sind Lakritze und Zwiebelnachgeschmack … Ich habe eine Zeit lang immer mal wieder mit frischen Gemüsesäften gefastet. Das hat mir sehr gutgetan, mit der richtigen Vor- und Nachbereitung empfand ich es als angenehm reinigend. Im Rahmen einer Darmsanierung würde ich aber auch gerne mal eine komplette Heilfastenkur testen." Hier kannst du dir deinen individuellen Ernährungsplan zusammenstellen lassen.

Du wolltest dich auch schon immer vegan ernähren, weißt aber einfach nicht wie? Lade dir hier unseren Vegan-Guide plus Ernährungsplan herunter:

Vegan-Starterpaket Vegan-Starterpaket Vegan-Guide plus Ernährungsplan für 4 Wochen Kombi aus eBook plus 4-Wochen-Ernährungsplan

Perfekt, um die vegane Ernährung mal auszuprobieren

hilfreiche Umsetzungs-Tipps im Alltag und Snack-Ideen

Ernährungsplan mit je 3 Hauptmahlzeiten für 4 Wochen

Smarte App- und Buchempfehlungen Schließen Vegan-Starterpaket Vegan-Guide plus Ernährungsplan für 4 Wochen Kombi aus eBook plus 4-Wochen-Ernährungsplan

Perfekt, um die vegane Ernährung mal auszuprobieren

hilfreiche Umsetzungs-Tipps im Alltag und Snack-Ideen

Ernährungsplan mit je 3 Hauptmahlzeiten für 4 Wochen

Smarte App- und Buchempfehlungen

84 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Du hast Lust, die vegane Ernährung mal auszuprobieren, weißt aber nicht genau wie du starten sollst? Am besten mit dem Download unseres Starterpakets für Neu-Veganer*innen! Was dich darin erwartet? Jede Menge Input, Rezepte und Umsetzungstipps für deinen Start in den veganen Lifestyle. In unserem wunderschönen eBook "Mein Vegan-Guide" klären wir dich unter anderem über die grundlegenden Basics auf, wie: Welche Lebensmittel sind erlaubt und wie muss ich sie miteinander kombinieren, um einem Nährstoffmangel vorzubeugen. Plus: Welche Vitamine sollte ich supplementieren. Darüber hinaus gibt es jede Menge Alltags-Tipps für den Einkauf, geniale Snack-Ideen und natürlich vegane Rezepte. Und damit die Ernährungsumstellung ein Erfolg wird, befolge einfach unseren 4-Wochen-Ernährungsplan. Darin findest du jeden Tag drei abwechslungsreiche und natürlich gesunde Rezepte, plus Snackideen. Warum 4 Wochen? Es ist der perfekte Zeitraum, um neue Gewohnheiten zu etablieren, so dass du deine Ernährung nach und nach umstellen kannst. Geh' jetzt den ersten Schritt und starte den Download! mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Du inspirierst mit deiner Lebensweise viele Menschen, aber woher nimmst du deine Inspiration?

Mady Morrison: "Aus der Musik. Persönlichkeiten wie Freddie Mercury oder Jimi Hendrix begeistern mich noch heute schwer mit ihrem künstlerischen Mut, ihrer Originalität und Experimentierfreudigkeit."

Was empfiehlst du anderen Leuten, um die eigenen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren?

Mady Morrison: "Macht die Ziele sichtbar! Entweder als selbst gebasteltes Visionboard, als Zitat auf dem Handybildschirm oder als Love-Note am Badezimmerspiegel. Denn sonst heißt es ganz schnell "Aus den Augen, aus dem Sinn" und alles bleibt beim Alten."

Du hast ja wirklich schon einiges erreicht. Worauf bist du denn persönlich besonders stolz?

Mady Morrison: "Dass ich mich traue, authentisch und selbstbestimmt meinen Weg zu gehen. Und mich dabei von nichts und niemandem verbiegen zu lassen. So eine Selbstständigkeit, wie ich sie lebe, erfordert eine Menge Disziplin und Durchhaltevermögen. Ich stehe ständig vor neuen Herausforderungen. Überraschenderweise sitze ich die meiste Zeit – und das auch oft bis spät in die Nacht – vorm Laptop. Um Videos zu bearbeiten, Voiceovers einzusprechen, neue Inhalte und Grafiken zu erarbeiten oder Shootings zu organisieren … Dabei ist mir meine tägliche Yogapraxis heilig. Und die Draußenzeit mit meinem Hund!"

Madys Erfolgsgeheimnis ist eigentlich ganz einfach: Unbeirrt deinen Weg gehen. Das, was du tust, richtig und nachhaltig tun. Und: Viel Yoga! So bringst du Herz, Seele und Körper in Einklang und lebst dein Leben in Ausgeglichenheit.

Fit sein wie Mady Morrison: Lade dir hier unseren Mobility-Trainingsplan herunter:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Mobility - Einfach beweglicher in 8 Wochen Trainingsplan

nur eine Faszienrolle und eine Erhöhung nötig

2 verschiedene Workouts + Warm-up

33 Übungen in Bild und Video

39-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Mobility - Einfach beweglicher in 8 Wochen Trainingsplan

nur eine Faszienrolle und eine Erhöhung nötig

2 verschiedene Workouts + Warm-up

33 Übungen in Bild und Video

39-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar Wie du endlich beweglicher wirst und den Bewegungsspielraum deiner Gelenke mit der Hilfe deiner eigenen Muskeln verbesserst? Ganz einfach: mit einem ausgeklügelten und maximal zielgerichteten Plan. In diesem 8-Wochen-Plan erwarten dich speziell konzipierte Workouts, um deine Mobility auf ein neues Level zu heben. Im Detail stehen dir in den ersten 4 Wochen des Programms 3 Trainingstage pro Woche bevor, an denen du stets ein Warm-up und ein Workout absolvierst. Hast du ein solides Fundament gelegt, erhöhen wir in den Wochen 5 bis 8 den Anspruch. Heißt: Eine zusätzliche Einheit sowie komplett neue Übungen warten auf dich. Entwickelt hat das Programm Fitness-Trainerin Nina Winkler. Als Personal Trainerin und Fitnessautorin hat sie bereits über 40 Bücher im Bereich Fitness, Wellness und Reise geschrieben und zahlreiche Online-Fitnessprogramme entwickelt. Seit einigen Jahren bildet die Mobility-Expertin Yogalehrer aus und bietet sportliche Yogaretreats an. Optisch längere und schlankere Muskeln, sowie eine technisch bessere Bewegungsausführung: Unser gezieltes und strukturiertes 8-Wochen-Programm führt dich zu einer nachhaltigen Beweglichkeit – Haltungs-Korrektur inklusive. Also, direkt durchstarten! mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.