In diesem Artikel: Was ist Workout Stacking?

Wann ist die beste Zeit fürs Workout Stacking?

Welche Vorteile hat Workout Stacking?

Welche Übungen eignen sich fürs Workout Stacking?

Beispiel-Workout:

Wie oft sollte ich Workout Stacking machen?

Für wen eignet sich Workout Stacking?

Lohnen sich schon 10/20 Minuten Sport pro Tag?

Eigentlich willst du schon lange mehr Sport machen? Aber der Alltagsstress macht dir einen Strich durch die Rechnung? Wenn auch du einfach nie Zeit für den Yoga-Kurs oder das Training im Fitness-Studio findest, kann dieser Workout-Trend dich retten: Workout Stacking passt in jeden noch so vollen Alltag.

Denn mit diesem Prinzip integrierst du kurze Sporteinheiten immer und überall in dein Leben, wie es gerade passt. Das Programm ist superflexibel und mindestens so effektiv wie stundenlange Gym-Sessions. Wir zeigen dir, was genau Workout Stacking ist, wie es funktioniert und warum du es unbedingt ausprobieren solltest. Plus: Unsere Beispiel-Workouts kannst du easy nachmachen, am besten direkt jetzt. Hast du gerade 10 Minuten Zeit?

Was ist Workout Stacking? Beim Workout Stacking wird, wie das englische Wort Stacking andeutet, gestapelt. Und zwar stapelst du nicht etwa Steine oder Klötze, sondern deine Workouts bzw. Übungen. Du stapelst einzelne Übungen zu einem ca. 10-minütigen "Stack" zusammen.

Das kann zum Beispiel ein HIIT-Stack aus 5-8 Übungen sein oder ein ganz kurzer Yoga-Flow. Und wenn du das nächste Mal Zeit hast, machst du den nächsten Stack, jetzt vielleicht einen kurzen Kraftzirkel oder ein Bauch-Training. Dir fehlt es an Ideen? Du kannst dir dazu auch ein kurzes Youtube-Workout wie dieses hier anmachen. Und so stapelst du dir die einzelnen Workouts über den Tag verteilt zu einem ausgewogenen Sportprogramm zusammen.

Wann ist die beste Zeit fürs Workout Stacking? Immer! Das ist ja das Geniale: Du kannst die Stacks beliebig über den Tag verteilen, wie es passt. Vielleicht schaffst du einen morgens nach dem Aufstehen und einen in der Mittagspause. Oder du hast spontan etwas Zeit und machst direkt mehrere Stacks hintereinander.

Hier gibt es keine Vorgaben oder Regeln, leg dir deine Workouts so wie es in deinen Alltag passt. Du hast einen besonders stressigen Tag? Dann bleibt es heute bei einer kurzen Dehn-Einheit. Du brauchst eine kurze Pause bei der Arbeit, um danach mit voller Konzentration wieder Gas zu geben? Sport ist dafür ideal! Dieser Trend macht dein Training superflexibel und trotzdem extrem effektiv. Und eins ist sicher: Jetzt gibt es keine Ausreden mehr!

Welche Vorteile hat Workout Stacking? Die Benefits des Workout Stacking liegen auf der Hand:

Zeitersparnis ist hier definitiv der größte Vorteil. Tasche packen, zum Gym fahren, einen einstündigen Kurs besuchen, duschen und auf den Rückweg machen, da geht ganz schön viel kostbare Zeit für drauf. Allein die Aussicht darauf schreckt viele ab. Diesen Zeitaufwand sparst du dir beim Workout Stacking. Flexibilität Das Training muss kein fester Termin in deinem Kalender sein, du trainierst immer dann, wenn sich ein kurzer Timeslot ergibt. Und wenn ebendieser Timeslot sich doch verschiebt, planst du kurzerhand um. Stressabbau Viele verbinden Sport mit negativen Gefühlen, weil sie sich ständig dazu zwingen müssen. Das hängt auch mit dem oft betriebenen Aufwand zusammen. Für die kurzen Workout Stacks, die du mal eben zuhause machen kannst, braucht es wesentlich weniger Überwindung, versprochen! Vielleicht fallen dir die kurzen Einheiten leichter und du verbindest Sport weniger mit Stress oder Zwang. Denn Spaß am Sport zu haben, ist der Schlüssel, um langfristig dranzubleiben. Gesundheitsboost Die kurzen täglichen Trainingseinheiten sind extrem gesund und effektiv im Gegensatz zur Inaktivität, die du vielleicht sonst an den Tag legst. Denn wie Studien belegen, ist die tägliche Bewegung gut für Kreislauf und Muskulatur, für den Blutdruck und die allgemeine Konstitution. Fitness-Effekt Eine Studie der Edith Cowan Universität zeigt, dass kurze, aber regelmäßige Bewegung für den Kraftaufbau deutlich effektiver ist, als lange, aber eher selten zu sporteln. Hier erfährst du, warum tägliches Training so gut tut und was du dabei beachten solltest! Abnehm-Chance Mit den Workout-Häppchen erhöhst du deine Chancen, Gewicht zu verlieren, gegenüber dem Ausfallen-Lassen und Nicht-Trainieren. Plus: Du erzielst mit mehreren Micro-Einheiten Studien zufolge mindestens den gleichen Abnehm-Effekt wie bei einem einzelnen längeren Training. Welche Übungen eignen sich fürs Workout Stacking? Für Workout-Stacking eignet sich im Prinzip jede Übung, die du mit dem Equipment in deinem Home-Gym oder Büro ausführen kannst. Du hast kein Equipment? Kein Problem, es gibt jede Menge Body-Weight-Übungen, die du, wie der Name schon verrät, ausschließlich mit deinem Körpergewicht machst. Diese Übungen ohne Gewichte und Co. eignen sich ideal für das Workout-Stacking. Du kannst aber auch Yoga-Posen oder Mobility- und Dehn-Übungen machen. Was du für ein Workout machst, ist, wie gesagt, ganz dir überlassen.

Beispiel-Workout: Wir haben dir einen Beispiel-Tag mit ein paar Workouts zusammengestellt, jedes der 3 Workouts dauert maximal 10 Minuten, mache sie einzeln oder hintereinander weg, wie es am besten in deinen Tag passt. Unsere Empfehlung:

Good Morning Yoga – direkt nach dem Aufstehen am Morgen

HIIT-Workout – in der Mittagspause oder nach Feierabend

Bauch-Workout – vor dem Schlafengehen Auf geht's:

1. Good Morning Yoga: Starte mit einer kurzen Runde Yoga in den Tag. Beginne mit dem Sonnengruß A, den du 5-mal hintereinander entspannt durchführst. Dann folgt der Kriegerflow, auch den durchläufst du 5-mal. Jetzt nur noch 3-mal den Verdauungsflow und dein erster Workout-Stack für heute ist schon geschafft. Du kannst jetzt aktiv in den Tag starten!

Sonnengruß A Level Fortgeschritten Hauptregion Ganzkörper Übungsschritte Aufrecht hinstellen. Beine zusammenhalten. Arme seitlich ausstrecken und über dem Kopf zusammenführen, der Blick folgt den Händen. Hände vor den Füßen auf dem Boden abstützen. Knie leicht beugen. Mit beiden Füßen abdrücken und in die Liegestütz-Position nach hinten springen. Hände sind unter den Schultern. Rumpf und Po anspannen, sodass der Körper eine gerade Linie bildet. Arme beugen, Ellbogen nahe am Körper halten und den Körper Richtung Boden absenken. Kurz bevor die Brust Bodenkontakt hat, Oberkörper nach vorne schieben ... .... Arme strecken und das Becken zum Boden drücken. Beine ablegen, Zehen strecken und die Brust öffnen, sodass der Körper die Form einer Kobra bildet. Nach vorne schauen. Mit den Händen vom Boden abdrücken. Zehen aufstellen, den Po nach hinten-oben und den Kopf zwischen die Arme führen, sodass Ober- und Unterkörper im herabschauenden Hund ein Dreieck bilden. Füße und Hände berühren weiterhin den Boden. Falls der Rücken nicht gerade gehalten werden kann, Fersen vom Boden lösen und die Beine leicht beugen. Dann den Po absenken, mit beiden Füßen nach vorne zu den Händen springen und aufrichten. Arme über die Seite nach oben strecken, Blick folgt den Händen. Arme neben den Körper zurück in die Ausgangsposition führen. Ablauf flüssig wiederholen.

Krieger-Flow Level Fortgeschritten Hauptregion Ganzkörper Übungsschritte Mit dem linken Bein einen Schritt nach vorne machen. Rechten Fuß nach außen aufdrehen, rechtes Bein gestreckt halten. Gestreckte Arme über dem Kopf zusammenführen, der Blick folgt den Händen. Oberkörper nach rechts aufdrehen und der rechten Hand nachschauen. Arme seitlich auf Schulterhöhe ausstrecken, Finger so lang wie möglich auseinanderziehen und die Schultern tief halten. Den Oberkörper nach rechts neigen, die rechte Hand auf dem rechten Schienbein ablegen und den linken Arm senkrecht nach oben strecken. Der Blick folgt der linken Hand. Oberkörper nach links neigen und den rechten Arm in einer Linie mit dem rechten Bein nach schräg-oben ausstrecken. Linke Hand mit gestrecktem Arm an die Außenseite des linken Fußgelenks führen. Der Blick geht nach oben. Oberkörper wieder aufrichten und beide Arme seitlich auf Schulterhöhe ausstrecken. Länge in den Armen schaffen und die Schultern tief halten. Nach vorne beugen, die Hände vor den Füßen aufstützen und in die Liegestütz-Position gehen. Dazu den linken Fuß neben den rechten führen. Hände unter die Schulter positionieren. Rumpf und Po anspannen, sodass der Körper eine gerade Linie bildet. Brust zum Boden absenken, Arme dazu beugen und die Ellenbogen eng am Körper halten. Brust nicht ablegen, sondern etwas nach vorn schieben, um den Oberkörper mit gestreckten Armen aufzurichten. Oberschenkel ablegen, Füße ausstrecken. Die Körperhaltung erinnert an eine Kobra. Den Po möglichst weit nach hinten-oben strecken, sodass Ober- und Unterkörper im herabschauenden Hund ein Dreieck bilden. Füße und Hände berühren weiterhin den Boden. Arme und Beine sind gestreckt. Fällt die Beinstreckung schwer, Fersen lösen und die Knie leicht beugen. In die Liegestütz-Position zurückkehren. Dabei den linken Fuß lösen und von innen neben die linke Hand stellen. Druck aufbauen und mit der Kraft aus dem linken Bein den Körper nach oben drücken. Dabei das rechte Bein nach hinten ausstrecken und eine LInie mit dem nach vorne geneigten Oberkörper bilden. Die Arme sind lang neben dem Kopf. Von den rechten Zehen bis zu den Fingerspitzen Länge aufbauen. Der Blick geht zu Boden. Rechten Fuß neben dem linken abstellen. Oberkörper vorbeugen und nach unten hängen lassen, Unterarme ineinander verschränken. Position kurz halten, dann in die Ausgangsposition aufrichten. Arme dabei über die Seite nach oben führen, Hände über dem Kopf gegeneinander drücken und auf Herzhöhe absenken. Kopf zur Brust neigen. Beim nächsten Durchgang mit einem großen Schritt des rechten Beins nach vorn beginnen und den Ablauf gegengleich wiederholen.

Flow für die Verdauung Level Fortgeschritten Hauptregion Ganzkörper Übungsschritte Auf den Rücken legen, Arme auf Schulterhöhe seitlich ausstrecken. Knie anwinkeln und nach links fallen lassen. Beine liegen aufeinander. Schultern bleiben beide auf dem Boden. Den Blick nach rechts richten. Kopf in die Mitte zurückführen, Beine aufstellen. Oberkörper aufrichten, nach vorne beugen und die Hände so weit wie möglich vor dem Körper aufstellen. Länge in den Armen und im Rücken gewinnen. Gleichzeitig die Beine im Schneidersitz verschränken, um den Oberkörper möglichst nah zum Boden zu bringen. Mit den Händen vom Boden abstützen. Füße auf den Boden stellen und Beine strecken. Mit den Füßen nach hinten springen. Po in die Luft strecken, Kopf zwischen die Arme führen. Beine und Arme gestreckt halten. Oberkörper und Arme bilden im herabschauenden Hund ein Dreieck. Mit der linken Hand den rechten Fußknöchel greifen. Linke Hand neben die rechte stellen. Dann linkes Bein ebenfalls neben die linke Hand stellen. Oberkörper nach rechts ins Dreieck aufdrehen und den rechten Arm senkrecht nach oben strecken. Der Blick folgt der rechten Hand. Linken Fuß zurück zum rechten stellen. Hinknien. Oberkörper auf die Oberschenkel ablegen. Arme neben dem Körper legen. Über die linke Seite drehen und hinsetzen. Das linke Bein seitlich ausstrecken. Das rechte anwinkeln und Fuß an die Innenseite des linken Beins legen. Oberkörper über die Seite zum linken Bein beugen. Linken Unterarm vor dem linken Bein auf den Boden legen, mit der rechten Hand ans rechte Ohr greifen und den rechten Ellenbogen senkrecht nach oben strecken. Oberkörper aufrichten. Über die rechte Seite auf den Rücken legen. Das linke Bein senkrecht nach oben ausstrecken und mit den Händen nach den Zehenspitzen greifen. Position kurz halten. Dann Bein absenken. Beine ausstrecken. Arme auf Schulterhöhe seitlich ausstrecken, Handflächen zeigen zur Decke. Nachspüren. Die nächste Runde gegengleich ausführen, also im herabschauenden Hund mit der rechten Hand nach dem linken Fußknöchel greifen und im Dreieck nach links aufdrehen. Im Sitzen zur rechten Seite aufdrehen, im Liegen das rechte Bein nach oben ausstrecken.

2. HIIT-Workout ohne Tools: Mittagspause, Zeit für eine Runde Sport: Ergänze die 3 folgenden Übungen durch Hampelmänner und Skippings. Mache jede Übung 10-mal (pro Seite) und führe 3 Durchgänge mit einer 30-sekündigen Pause hintereinander durch. Dafür brauchst du maximal 10 Minuten und bringst deinen Körper dabei ordentlich auf Betriebstemperatur.

Burpees, erhöhte Level Einsteiger Hauptregion Ganzkörper Hilfsmittel Erhöhung Übungsschritte Aufrecht vor eine stabil stehende Erhöhung stellen. Mit den Händen auf die Hantelbank stützen und zeitgleich mit den Füßen nach hinten springen. Rumpf und Gesäß anspannen, sodass der Körper eine gerade Linie bildet. Liegestütz durchführen. Tiefster Punkt ist erreicht, wenn die Brust die Bank berührt. Arme durchdrücken und Oberkörper wieder von der Bank heben. Mit beiden Füßen vom Boden abspringen und nah an der Bank landen. Mit den Beinen kraftvoll vom Boden abdrücken. Möglichst hoch in die Luft springen. Dabei anwinkeln und mit den Fingern die Schläfen berühren. Mit beiden Beinen im aufrechten Stand landen.

Bergsteiger Level Einsteiger Hauptregion Bauch, Po, Rücken Übungsschritte In die Liegestütz-Position gehen. Hände schulterbreit auf dem Boden platzieren. Rumpf und Po anspannen, sodass der Rücken gerade ist. Rechtes Bein anwinkeln und das rechte Knie zum rechten Ellenbogen führen. Auf dem Rückweg bereits die gleiche Bewegung mit dem linken Bein einleiten. Den Ablauf dynamisch fortsetzen. Beide Hände bleiben dauerhaft an gleicher Stelle.

Kniebeugen, gesprungene Level Einsteiger Hauptregion Beine, Po Übungsschritte Schulterbreit hinstellen. Rumpf anspannen. Arme neben dem Körper hängen lassen. In die Hocke gehen. Oberkörper möglichst aufrecht halten. Arme vor dem Körper anwinkeln. Kraftvoll nach oben drücken und in die Luft springen. Mit leicht gebeugten Knien landen und direkt wieder in die Hocke gehen. Ablauf so wiederholen.

3. Bauch-Workout: Vor dem Schlafengehen noch ein knackiges Bauch-Training? Gute Idee! Führe alle Übungen 10-mal hintereinander aus und mache insgesamt 3 Runden. Zusätzlich zu den 3 Übungen unten machst du Crunches und hältst für 30 Sekunden die Plank. Du machst also insgesamt 5 Übungen. Dann kannst du mit einem guten Gewissen schlafen gehen, denn das war ein aktiver Tag im Zeitsparmodus!

Russian Twists Level Fortgeschritten Hauptregion Bauch Übungsschritte Auf den Boden setzen. Beine etwas anwinkeln und Füße vom Boden nehmen. Mit dem Oberkörper zurücklehnen. Körperspannung halten. Oberkörper so weit wie möglich von der rechten Seite auf die linke rotieren.Wechselseitig wiederholen.

Beinheben, wechselseitiges – im Liegen Level Fortgeschritten Hauptregion Bauch Übungsschritte Auf den Rücken legen. Hände unter den unteren Rücken positionieren. Schultern und Beine vom Boden heben. Beine abwechselnd noch weiter nach oben heben. Bewegung dynamisch und ohne Pausen durchführen.

Bicycle-Crunches Level Fortgeschritten Hauptregion Bauch Übungsschritte Auf den Rücken legen. Arme anwinkeln und mit den Fingerspitzen die Schläfen berühren. Beine angewinkelt anheben. Schultern ebenfalls anheben, sodass nur der Po und Rücken den Boden berühren. Oberkörper nach links aufdrehen und den rechten Ellbogen zum linken Knie führen. Dabei das rechte Bein ausstrecken und über dem Boden halten. Zurück in die Ausgangsposition kommen. Nun den linken Ellenbogen zum rechten Knie führen, dabei den Oberkörper nach rechts aufdrehen. Zeitgleich das linke Bein ausstrecken und über dem Boden halten. Wechselseitig wiederholen.

Du brauchst noch mehr Ideen für dein tägliches Training? Hier zeigen wir dir 7 Übungen, die du jeden Tag machen solltest!

Wie oft sollte ich Workout Stacking machen? Immer, wenn es gerade passt. Wie zuvor erwähnt, es gibt hier keine strikten Vorgaben. Wenn du es schaffst täglich 3-4 Stacks in deinen Alltag zu integrieren, ist das super! Schaffst du es nur jeden zweiten Tag oder auch mal nur eine kurze 10-Minuten-Einheit, dann ist das auch besser als nichts.

Versuche jetzt nur nicht zu überpacen! Nur weil du in jeder kurzen Pause trainieren könntest, heißt das nicht, dass du es musst! Mach jetzt also nicht von 0 auf 100 immer 20 Workout-Stacks am Tag, denn dein Körper braucht seine Regeneration. Dafür kannst du deine Stacks zum Beispiel nach dem Split-Prinzip strukturieren. Gestern waren deine Stacks sehr beinlastig? Dann solltest du die nächsten beiden Tage eher auf andere Körperpartien setzen, wie beispielsweise die Arme oder den Bauch.

Für wen eignet sich Workout Stacking? Dieser Trend eignet sich eigentlich für jede und jeden. Du hast wenig Zeit und Probleme Sport in deinem Alltag unterzubringen? Dann könnte Stacking die Lösung für dich sein. Ob ein stressiger Job, Kinder, andere Hobbys, das alles kann dazu führen, dass der Sport auf der Strecke bleibt.

Workout-Stacking eignet sich daher optimal für Mütter, Berufstätige oder einfach Vielbeschäftigte. Auch wenn du Probleme hast, dich zum Sport zu motivieren, kann dieser Ansatz dir helfen, dran zu bleiben. Du suchst einen sanften Einstieg in den Fitness-Sport und möchtest nicht direkt ins Gym? Auch dann solltest du das Stapel-Prinzip testen.

Wenn du schon viel Fitnesserfahrung mitbringst und auch viel Zeit im Fitnessstudio und Co. verbringst, kannst du dein Training maximal mit Stacking ergänzen. Du machst Krafttraining im Gym? Dann probier doch gelegentlich ein kurzes Yoga- oder Mobility-Training zu integrieren.

Lohnen sich schon 10/20 Minuten Sport pro Tag? Auf diese Frage gibt es eine ganz deutliche Antwort: Ja! Jede Art von körperlicher Bewegung ist gesund und vor allem besser als gar nichts. Sport lohnt sich immer! Eine Studie zeigt, dass schon 15 bis 20 Minuten intensiver körperlicher Aktivität pro Woche ein geringeres Risiko für Sterblichkeit, kardiovaskuläre Erkrankungen und Krebs bedeuten. Um langfristig Fortschritte zu sehen, ist es ohnehin sinnvoller, regelmäßig zu trainieren, als selten und dafür superlang.

Und auch wenn dein Workout zu kurz oder nicht intensiv genug ist, um einen relevanten Trainingsreiz zu bewirken, bringt es zumindest deinen Kreislauf in Schwung, was sich langfristig positiv auf deine Gesundheit auswirkt. Außerdem bleibst du mobil und beweglich und verbrauchst auch bei wenigen Übungen schon mehr Kalorien als hättest du nur auf dem Sofa gelegen. Auch auf deine Stimmung und dein Wohlbefinden wirkt sich eine kurze Einheit beispielsweise am Morgen positiv aus, probier es aus und du wirst bemerken, dass du auch nach nur 10 Minuten schon gestärkt in den Tag startest!

Wenn du also das nächste Mal vor der Entscheidung stehst, 10 Minuten zu trainieren oder lieber eine Serie zu schauen, dann weißt du, wofür du dich entscheiden solltest! Die Serie könntest du natürlich auch nebenbei schauen, dann vergehen die 10 Minuten Workout noch schneller.

Workout Stacking ist ideal für Vielbeschäftigte. Denn damit ist der Faktor Zeit keine Ausrede mehr, den Sport ausfallen zu lassen! Verschiedene kurze Workouts über den Tag zu verteilen ist die Lösung, um endlich Sport und Alltag unter einen Hut zu bekommen. Also probier es aus!

