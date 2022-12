Stretching mit Mary Braun Mary Braunt zeigt ihr entspanntes Mobility-Workout

Model Mary Braun weiß als Fitness-Influencerin, wie wichtig regelmäßiges Mobility-Training ist, damit die Muskulatur geschmeidig und der Körper beweglich bleibt. Für alle, die keinen Spaß am Dehnen haben, liefert sie hier die perfekte Stretch-Routine für den Alltag.

Mary Braun, mit Fußballer Dennis Yerai Eckert Ayensa verheiratet, teilt auf Instagram gemeinsamen Content der beiden mit ihren 119.00 Followern. Auf YouTube begeistert sie ihr 433.000 Tausend Follower mit Yoga-, Stretch- und Cardio-Workouts. Hier zeigt sie ein Mobility-Workout bestehend aus nur drei simplen aber genialen Yoga-Übungen.

Warum Bewegung an jedem Tag so wichtig ist

Topmodel Mary Braun ist in der Corona-Pandemie auch als Fitfluencerin richtig durchgestartet und dementsprechend voll ist ihr Terminkalender. Aber Mary weiß, wie sie gelassen bleibt: "Stress ist ja grundlegend nichts Schlimmes. Es gibt positiven und negativen Stress und ich habe mich bewusst dafür entschieden, viel zu tun zu haben. Selbst wenn ich mal in einer Woche in drei verschiedenen Ländern arbeite, mache ich vor Ort immer etwas, was mich erfüllt. Ich zwinge mich, nicht daran zu denken, dass ich gerade gestresst bin, und versuche, das Gefühl auf Energie umzupolen. Das klappt auch dann, wenn das Wetter draußen einfach nur mies ist. Entscheidend ist, einmal am Tag etwas für sich selbst tun zu können", sagt Mary.

Das sind bei ihr vor allem Spaziergänge mit ihrer Französischen Bulldogge, aber ohne Ablenkung von Handy, Musik und Co., ein heißes Bad bei Kerzenschein oder eine Massage: "Meinem Körper tut es total gut, gerade weil ich ja so viel Sport mache und oft Muskelkater habe. Ist man muskulär lockerer, ist man auch mental entspannter."

Wie eine Mobility-Routine dein Leben verbessert

Du kannst dir aber auch ohne die verwöhnenden Handgriffe eines Masseurs oder einer Masseurin selbst etwas Gutes tun, aktiv für Entspannung sorgen und deine schweren oder verkürzten Muskeln bei ihrer Regeneration unterstützen: Mit einer Stretching-Routine bestehend aus wenigen simplen Übungen, die du jederzeit und überall ohne Hilfsmittel ausführen kannst!

Während Fitnessfans sich oft problemlos für intensive Workouts motivieren können, lassen viele das Stretching ausfallen. Dabei ist Mobility-Training bestehend aus Dehnen, Faszientraining und Krafttraining essenziell als Ausgleich gegen die allgemein verbreitete Sitzstarre. Eine Studie des DVK-Report 2021 zeigt, dass Deutsche mindestens 8,5 Stunden am Tag sitzen – das ist mehr als ein Drittel des Tages. Typische Folgen: Durch schlechte Haltung entstehen Rückenschmerzen und Nackenschmerzen.

Regelmäßiges Mobility-Training kommt nicht nur den Muskeln, sondern auch Sehnen, Bändern und Gelenken zugute. Der Bewegungsspielraum der Gelenke wird vergrößert, dein Training wird effektiver und deine Regeneration wird unterstützt.

Du willst mit Plan an deiner Beweglichkeit arbeiten? Hier kommt unser professionelles Mobility-Training für 8-Wochen direkt zum Download:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Mobility - Einfach beweglicher in 8 Wochen Trainingsplan

nur eine Faszienrolle und eine Erhöhung nötig

2 verschiedene Workouts + Warm-up

33 Übungen in Bild und Video

39-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Mobility - Einfach beweglicher in 8 Wochen Trainingsplan

nur eine Faszienrolle und eine Erhöhung nötig

2 verschiedene Workouts + Warm-up

33 Übungen in Bild und Video

39-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar Wie du endlich beweglicher wirst und den Bewegungsspielraum deiner Gelenke mit der Hilfe deiner eigenen Muskeln verbesserst? Ganz einfach: mit einem ausgeklügelten und maximal zielgerichteten Plan. In diesem 8-Wochen-Plan erwarten dich speziell konzipierte Workouts, um deine Mobility auf ein neues Level zu heben. Im Detail stehen dir in den ersten 4 Wochen des Programms 3 Trainingstage pro Woche bevor, an denen du stets ein Warm-up und ein Workout absolvierst. Hast du ein solides Fundament gelegt, erhöhen wir in den Wochen 5 bis 8 den Anspruch. Heißt: Eine zusätzliche Einheit sowie komplett neue Übungen warten auf dich. Entwickelt hat das Programm Fitness-Trainerin Nina Winkler. Als Personal Trainerin und Fitnessautorin hat sie bereits über 40 Bücher im Bereich Fitness, Wellness und Reise geschrieben und zahlreiche Online-Fitnessprogramme entwickelt. Seit einigen Jahren bildet die Mobility-Expertin Yogalehrer aus und bietet sportliche Yogaretreats an. Optisch längere und schlankere Muskeln, sowie eine technisch bessere Bewegungsausführung: Unser gezieltes und strukturiertes 8-Wochen-Programm führt dich zu einer nachhaltigen Beweglichkeit – Haltungs-Korrektur inklusive. Also, direkt durchstarten! mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

3 Top-Stretching-Übungen von Mary

Fitfluencerin Mary Braun zeigt hier ihre 3 Lieblings-Übungen für ihre Beweglichkeit. Du kannst diese einfach deinem regulären Training dranhängen – so hilft es dir auch mental, mit deiner Trainingseinheit abzuschließen. Oder aber du entwickelst ein Abend- oder Morgen-Ritual, das dich erdet und geschmeidig hält.

Grundsätzlich gilt: Du kannst jede der folgenden Übungen so lange und so oft machen, wie du magst. Wir empfehlen jedoch, eine Dehnung zwischen 15 und 30 Sekunden zu halten und jede Übung 5-mal zu machen. Achtung: Du solltest eine Dehnung spüren, aber diese sollte nicht sehr schmerzhaft sein. Wichtig: Achte bei jeder Übung auf eine regelmäßige Atmung.

1. Taube

Andra Übung 1

a) Komme in einen tiefen Ausfallschritt, das linke Bein ist vorn. Stütze die Finger rechts neben dem linken Fuß auf. Strecke das rechte Bein lang nach hinten aus. Dein Knie, das Schienbein und der Fußspann liegen auf dem Boden auf.

b) Löse den linken Fuß vom Boden und schiebe ihn unter den Händen hindurch auf die rechte Seite. Lege das linke Bein möglichst komplett auf dem Boden ab. Stütze dich auf den linken Unterschenkel und richte den Oberkörper auf. Halte diese Pose.

Wechsle dann die Seite.

2. Katze-Kuh

Andra Übung 2

a) Komme in einen Vierfüßlerstand. Die Handgelenke stehen unter den Schultern, die Knie unter der Hüfte. Hebe den Kopf und komme in ein kontrolliertes Hohlkreuz. Ziehe die Schulterblätter zusammen. Halte diese Pose kurz.

b) Runde den Rücken und führe deinen Kopf zwischen die Oberarme. Die Schulterblätter wandern so weit wie möglich voneinander weg. Halte kurz. Wechsele im Takt deiner Atmung zwischen den Positionen hin und her.

3. Herab- und heraufschauender Hund

Andra Übung 3

a) Komme in einen Vierfüßlerstand. Die Handgelenke stehen unter den Schultern, die Knie unter der Hüfte. Hebe die Knie an und schiebe den Po in Richtung Decke. Strecke dazu die Beine und mache dich lang im Oberkörper. Der Kopf ist zwischen den Oberarmen. Wenn du kannst, setze die Fersen auf.

b) Wechsele in eine Stütz-Position, indem du den Po absenkst und die Schultern über die Handgelenke führst. Lege die Beine so weit wie möglich ab und lehne dich nach hinten. Wechsele stetig zwischen diesen Positionen.

Du willst mehr von Mary beziehungsweise für deinen Körper tun? Dann schau dir auch ihr Bauch-Beine-Po-Workout an.

Mit diesen 3 Yoga-inspirierten Übungen kannst du dich so wundervoll stretchen wie Model Mary Braun und auf diese Weise nicht nur deinem Körper etwas Gutes tun, sondern dich auch mental zur Ruhe bringen. Also: Ab auf die Matte mit dir, und zwar ab sofort regelmäßig!