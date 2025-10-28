SHAPE by Sarah Harrison Fitnessplattform entdecken

Seit mehr als acht Jahren nimmt Sarah Harrison Frauen mit auf ihre persönliche Fitnessreise und feiert mit ihrer nahbaren und unkomplizierten Art große Erfolge – über 3 Millionen Follower auf Instagram halten der 34-jährigen Top-Influencerin die Treue. Besonderen Anklang fanden Sarahs Beiträge zum Thema Bodyforming nach der Schwangerschaft – die dreifache Mutter sprach dabei von ihren persönlichen Erfahrungen und illustrierte eindrucksvoll den Weg von der Geburt zurück zum perfekten Körper.

Schon vor fünf Jahren hatte Harrison die Idee zu einer neuen, ganzheitlichen Fitnessplattform für Frauen. Nachdem diese Vision ein halbes Jahrzehnt gereift ist, geht SHAPE by Sarah Harrison nach einer intensiven, zweijährigen Konzeptionsphase im Oktober 2025 endlich an den Start.

Transform your today, shape your tomorrow! Inspiriert von ihrer eigenen Reise hat Sarah viel Liebe, Energie und Leidenschaft in ihr Herzensprojekt investiert. Das Ziel war eine ganzheitliche Plattform für Frauen, die ihren Körper und ihr Wohlbefinden nachhaltig verändern möchten.

Sarah Harrison Als dreifache Mama weiß Fitness-Expertin Sarah Harrison, wie der Körper nach der Schwangerschaft wieder in Top-Form gebracht werden kann.

SHAPE bietet abwechslungsreiche Workouts mit Achtsamkeit und maßgeschneiderten Programmen für jedes Ziel, jedes Level und jede Lebensphase. Ob Abnehmen, Muskelaufbau, Bewegung während und Rückbildung nach der Schwangerschaft – SHAPE begleitet Frauen auf ihrem gesamten Fitnessweg. Sarah und ihr Team stehen für echte Ergebnisse, Freude an Bewegung, mentale Stärke und nachhaltige Gesundheit. Ihre Plattform begleitet Frauen dabei, ihre innere Stärke zu entdecken, Selbstbewusstsein aufzubauen und das Beste aus sich herauszuholen. SHAPE setzt dabei auf drei thematische Schwerpunkte:

Schwangerschaft – sichere, experten-geprüfte Unterstützung für jedes Trimester.

– sichere, experten-geprüfte Unterstützung für jedes Trimester. After Baby Body & Abnehmen – gezielte Programme für die Rückbildung nach der Schwangerschaft, sowie effektive Programme, um zurück zu voller Stärke, Energie und Form zu finden.

– gezielte Programme für die Rückbildung nach der Schwangerschaft, sowie effektive Programme, um zurück zu voller Stärke, Energie und Form zu finden. Energie & Power – Workouts, die zu mehr Kraft, Ausdauer und Wohlbefinden führen. Maßgeschneiderte Home-Workouts ohne Fitnessstudio Der Körper kann sich auch im eigenen Wohnzimmer verändern – das spart Zeit und Mühe, die regelmäßige Besuche im Fitnessstudio in Anspruch nehmen. Home-Workouts passen sich dem Alltag an und geben die Freiheit, im persönlichen Tempo und nach den eigenen Möglichkeiten aktiv zu werden. Besonders für Mütter und/oder berufstätige Frauen ist das ein echter Gamechanger.

Darüber hinaus ist SHAPE mehr als nur Training. Es ist ein Ort für Austausch, Motivation und gegenseitige Unterstützung in der Community. Und da echte Veränderung im Alltag beginnt, nimmt Sarah die Community ganz persönlich mit durch ihr Leben.

Sarah Harrison Sarah Harrison bietet exklusive Einblicke hinter die Kulissen: Inspiration, Tipps und persönliche Erfahrungen aus ihrer Fitnessreise.



Abwechslung und Alltagstauglichkeit SHAPE vereint abwechslungsreiche Workouts mit echter Alltagstauglichkeit. Dabei stehen nicht nur Workouts zum Abnehmen, Straffen und Muskelaufbau im Vordergrund. Im Rahmen von Mobility & Barre werden Beweglichkeit, Eleganz und Körperhaltung verbessert, während Pilates & Core die persönliche Mitte stärken und die Teilnehmerinnen von innen heraus kräftigen. Meditation & Achtsamkeit sorgen für Ruhe, mentale Stärke und mehr Gelassenheit im Alltag. Last but not least profitieren werdende und frischgebackene Mütter von kompetenten Programmen zu den Themenbereichen Schwangerschaft & Rückbildung.

Sarah Harrison Weil Fitness weit mehr ist als nur Training, gibt es im SHAPE Shop exklusive und handverlesene Sportartikel und Lieblingsstücke zum Steigern der Motivation und zur nahtlosen Begleitung der Trainingseinheiten.



Unterm Strich lohnt sich ein Besuch in Sarah Harrisons ganz persönlichem Herzensprojekt unter www.shapebysarah.com für jede Frau, die ihrem Körper und Geist etwas Gutes tun möchte – getreu der Devise: Shape your future!