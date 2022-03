Anzeige Insulinpumpensystem für Typ-1-Diabetes Keine Grenzen: Sportlerin aus Leidenschaft

Fast acht Millionen Menschen sind in Deutschland wegen Diabetes mellitus in ärztlicher Behandlung. Eine von ihnen: die Triathletin Rebecca Fondermann. Dank eines Insulinpumpensystems kann die Sportlerin trotzdem ihre volle Leistung abrufen

Leistungssport und Diabetes Typ 1 – ist das überhaupt möglich? Die 42-jährige Rebecca Fondermann erbringt seit Jahren den Beweis, dass es geht: Sie fährt erfolgreich Mountainbike Cross Country- und Marathon-Rennen über unterschiedliche Distanzen zwischen 40 und 100 Kilometern. Im Herbst und Winter nimmt sie an Cyclocross-Rennen teil. Ebenso wie beim Mountainbiken geht es hier durch das Gelände.

Alles schnelle und fordernde Sportarten, bei denen viel Adrenalin im Spiel und häufiges Training erforderlich ist. Begonnen hat sie mit Feldhockey bis hinauf in die Bundesliga, um sich danach für einige Zeit auf den Triathlon fokussieren – mit großem Erfolg: Sie ist Europameisterin, Deutsche Meisterin und Vierte bei den Weltmeisterschaften auf der Mitteldistanz. Außerdem war sie mehrmals unter den Top Ten bei Ironman-Wettbewerben und qualifizierte sich für den Ironman auf Hawaii. Rebecca arbeitet in Vollzeit als Software-Entwicklerin.

Diabetes gehört einfach zu mir – ich mache, worauf ich Lust habe

Dass sie Diabetes hat, erfuhr Rebecca mit neun Jahren. Den Leistungssport aufzugeben, kam für sie nie infrage. "Ich sehe meinen Diabetes nicht als Krankheit", sagt sie. "Er ist wie ein Freund: Meistens läuft es gut, aber manchmal streitet man sich auch", fasst Rebecca zusammen.

Zunächst spritzte Rebecca Insulin, seit Ende ihres Studiums nutzt sie eine Insulinpumpe. Seit ein paar Monaten trägt Rebecca das neue Insulinpumpensystem MiniMed™ 780G von Medtronic. Das System prüft 288-mal am Tag den Zucker und gibt bei Bedarf vorausschauend die entsprechende Menge Insulin ab. Zum Training und Wettkampf steigt Rebecca auf den manuellen Modus um und nimmt regelmäßig Kohlenhydrate auf.

"In der restlichen Zeit nutze ich den automatischen Modus mit guten Ergebnissen", sagt sie. "Ich habe den besten HbA1C-Wert, seit ich mich erinnern kann!" Praktisch: Der neue Guardian™ 4 Sensor muss nicht mehr zweimal am Tag mit einem Blutzuckerwert kalibriert werden. "Es kam schon vor, dass ich mein Blutzuckermessgerät suchen musste, weil ich es zwei Tage nicht gebraucht habe", sagt Rebecca. Weniger Gedanken um den Diabetes machen, mehr Zeit für Sport haben: "Ich rate jedem dazu, eine Pumpe auszuprobieren!"

Insulinpumpensystem der nächsten Generation

Rebecca vertraut zur Behandlung ihres Typ-1-Diabetesdas dem MiniMed™ 780G System von Medtronic – ein Advanced-Hybrid-Closed-Loop (AHCL)System mit Insulinpumpe, Infusionsset, Guardian™ 4 Sensor und Transmitter. Das System hilft Menschen mit Diabetes, zu hohe und zu niedrige Zuckerwerte leichter zu vermeiden und ihre Ziele mit weniger Aufwand zu erreichen.

Nur einige der smarten Features:

Das neue MiniMed™ 780G System ist ein Advanced-Hybrid-Closed Loop System: Es passt das Insulin automatisch an die individuellen Bedürfnisse an, korrigiert zu hohe Werte und hilft zu niedrige zu vermeiden.*

Herzstück ist die Pumpe mit dem SmartGuard™ Algorithmus. Dieser ermittelt vorausschauend den Insulinbedarf und passt die Insulinabgabe bei Bedarf alle fünf Minuten an – bis zu 288-mal pro Tag.

Für Sportler wichtig: Es kann ein Zucker-Zielwert festgelegt werden, auf den sich das System automatisch reguliert. So laufen Sportler nicht Gefahr, einen Unterzucker zu bekommen.**

Die Insulinpumpe überträgt die Daten an die dazugehörige App auf dem Smartphone. So können die Daten eingesehen werden, ohne die Pumpe hervorzuholen. Informationen können automatisch und sicher mit bis zu fünf Personen geteilt werden. Durch die technische Unterstützung wird der Diabetes mehr und mehr im Hintergrund gemanagt –Sportler können sich voll aufs Spiel konzentrieren.

Das System ist für Menschen mit Typ-1-Diabetes ab 7 Jahren zugelassen. Sie müssen sich damit weniger Gedanken um ihren Diabetes machen und können das Leben mehr genießen.

Anderen Menschen mit Diabetes empfiehlt Rebecca alles das zu tun, was man auch vorher gemacht hat. Natürlich mit Zuckermessung und einer guten Umsetzung der Therapie. Jeder muss für sich ausprobieren, was funktioniert. "Außerdem rate ich jedem dazu, eine Pumpe auszuprobieren. Ich bereue, dass ich das erst so spät gemacht habe", betont sie.

