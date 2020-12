Personalisierte Trainings-und Erährungspläne Verschenke jetzt individuelle Coaching-Gutscheine!

In Zeiten des Lockdowns sind maßgeschneiderte Trainings- und Ernährungspläne die einzig mögliche Form eines persönlichen Coachings. Verschenke jetzt einen Gutschein für unsere Coaching Zone

Personalisierte Trainings- und Ernährungspläne sind effektiver als irgendwelche 0815-Programme, die angeblich für jeden funktionieren. Das wissen auch die Coaches der WOMEN'S HEALTH Coaching Zone.

In der Corona-Pandemie stellen individuelle Pläne außerdem die einzige Möglichkeit dar, individuell gecoacht zu werden. Daher gibt es jetzt bei WOMEN'S HEALTH auch Gutscheine für die Coaching Zone – ein ideales Weihnachtsgeschenk.

Warum sind individuelle Trainings- und Ernährungspläne überhaupt sinnvoll?

Im Internet gibt es diverse Trainingspläne, die einen knackigen Hintern innerhalb weniger Wochen versprechen und auch zahlreiche Diäten, die schnell zu einem flachen Bauch und schmaler Taille verhelfen sollen. Klingt erstmal nicht schlecht, aber es gibt ein gravierendes Problem mit solchen Versprechungen: Sie lassen außer Acht, dass Menschen einzigartig sind. Heißt: Das, was für die eine junge aufstrebende Frau super funktionieren mag, kann für die 40-jährige Familienmutter viel zu überfordernd sein.

Dieses Dilemma ist aber auch häufig bei gleichaltrigen Trainingspartnerinnen zu beobachten: Beide beginnen zusammen mit einem gemeinsamen Trainingsziel und obwohl sie seit Wochen den exakt gleichen Plan ausführen, zeichnen sich starke Unterschiede zwischen den Partnerinnen ab. Was zunächst unfair klingen mag, lässt sich ganz einfach auf die Individualität zurückführen. Wichtig ist, in diesem Moment nicht das Handtuch zu werfen, denn mit einem maßgeschneiderten Trainingsplan lassen sich ganz sicher die Erfolge erzielen, nach denen du dich sehnst.

Was kann die WOMEN'S HEALTH Coaching Zone?

Genau hier setzt die Coaching Zone an: Hier wird das Prinzip der Individualität gelebt. Jeder erstellte Plan ist ein echtes Einzelstück. Die Trainer der Coaching Zone analysieren ausführlich die persönlichen Umstände und passen jeden Trainings- und Ernährungsplan maßgeschneidert an die jeweilige Person an.

Zu diesen Kriterien zählen zum Beispiel: Gewicht, Körpergröße, Alltag, Gewohnheiten und Ziele. Für die Analyse stellt die Coaching Zone einen Fragebogen bereit. Anschließend wird der Plan von einem unserer Coaches (den Coach kannst du selbst auswählen) erstellt und an die jeweiligen Ziele angepasst. An diesen musst du dich dann nur noch halten. Falls es zu dem Plan oder der Durchführung anschließend noch Fragen geben sollte, ist es außerdem möglich, mit deinem Coach über einen privaten Chat zu kommunizieren. Die Erstellung des Plans dauert in der Regel nur wenige Tage.

Alle Trainings- und Ernährungspläne der Coaching Zone sind in genaue Wochenpläne aufgeteilt, in denen genau gezeigt wird, wie du trainieren bzw. dich ernähren solltest. Beim Trainingsplan werden alle Workouts, Übungen und weitere wichtige Details für den gesamten Zeitraum zum Download bereitgestellt. Dazu gehören auch Ausführungsvideos der Übungen. Auch die Ernährungspläne sind wöchentlich strukturiert, sodass du genau nachvollziehen kannst, wann du was und vor allem warum essen solltest.

Und warum ist personalisiertes Coaching so wichtig im Lockdown?

Der gesamte Bereich "Fitness" ist von den Kontaktbeschränkungen schwer getroffen: Fitness-Studios, Personaltrainer etc. Wir wissen, dass Training zu Hause möglich ist, sind uns aber dessen bewusst, dass viele damit große Probleme haben und einfach überfordert sind. Vielleicht hast du zuhause wenig Motivation, kaum Platz und einfach nicht das Wissen, wie ein effektiver Bodyweight-Trainingsplan aussehen soll.

Möglicherweise hast du das Training gerade deswegen in die Hand einer Peronal-Trainerin gegeben, die jetzt nicht mehr zur Verfügung steht. Klar, es gibt ja noch das Internet, wo du dich schlau machen kannst, aber die Pläne, die du dort findest, sind nie persönlich auf die jeweilige Person zugeschnitten und die Erfolgsaussichten daher sehr gering. Wir sind der Überzeugung: Ziele lassen sich auch im Lockdown erreichen. Was für die Zielerreichung aber unbedingt nötig ist: Ein persönlicher Plan, der ganz genau an den Körper der Person angepasst ist, die ihn erwirbt.

Welche Gutscheine kann ich verschenken?

Coaching Zone

Bei unseren neuen Gutscheinen kannst du aus folgendem Angebot wählen:

1. Individueller Trainingsplan für 6 Wochen (119 Euro)

2. Indiviudeller Trainings- und Ernährungsplan für 6 Wochen (199 Euro)

3. Individueller Trainings- und Ernährungsplan für 12 Wochen (299 Euro)

Die Trainer der Coaching Zone

Unsere Trainerin Juliane kennt die Vorteile eines individuellen Coachings. Einst kämpfte unsere Fitness-Redakteurin noch mit Übergewicht, bis sie die Bedürfnisse ihres Körpers genau analysierte und erkannte, worauf es für sie persönlich ankam. Zunächst machte sie um Kraftsport noch einen weiten Bogen, denn Hanteln waren für sie nur etwas für Männer und dicke Muskeln.

Doch nach intensiver Trainings- und Ernährungsrechereche erkannte sie, dass sich das individuelle Training mit Gewichten ideal zum Abnehmen eignet und sogar Spaß macht. Nun ist Juliane seit mehr als 10 Jahren Sportredakteurin bei WOMEN'S HEALTH und hat als Personal Trainerin unzählige Trainingspläne zu allen möglichen Zielen geschrieben.

Leon Tröster

Unser Trainer Nico hatte lange Zeit nicht den Körper eines Personal Trainers. Ganz im Gegenteil: Er wog nur magere 68 Kilo auf 1,85 Meter. Und warum? Das, was bei anderen für gute Resultate sorgte, funktionierte bei ihm einfach nicht. Nico weiß also aus erster Hand, wie wichtig ein maßgeschneiderter Trainingsplan wirklich ist.

Er beschäftigte sich im Zuge seiner Misserfolge intensiv mit Training und Ernährung sowie mit den Bedürfnissen seines Körpers. Das Ergebnis: 10 Kilo pure Muskelmasse und gleichzeitiger Fettverlust. Außerdem verbesserte er seine Körperhaltung deutlich. Heute ist er Fitness-Redakteur und "Head of Training Solutions" bei WOMEN'S HEALTH und hat bereits unzähligen Frauen bei der Erreichung ihrer Ziele geholfen.

Leon Tröster

Und so sicherst du dir den Gutschein

Schreibe einfach eine E-Mail, an die unten aufgeführte Adresse. Wir senden dir im Anschluss eine Rechnung und einen Gutschein-Code. Sobald der Betrag bei uns eingegangen ist, kann das Coaching starten. Bitte gib in deiner E-Mail deine Rechnungsadresse sowie das Angebot an, für das du dich entschieden hast: TRAININGSPLAN für 119€, PLAN-KOMBI für 199€ oder PREMIUM-PLAN für 299€.